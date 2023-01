Deglobalisering gaat veel geld kosten, waarschuwt IMF

Een van meest iconische voorbeelden was toch wel de lange rij van letterlijk tienduizenden Russen, die in 1990 allemaal graag iets bij de eerste McDonald’s in Moskou wilden bestellen. Een beeld dat voor iets veel breders stond: met het vallen van de Berlijnse Muur leek eindelijk ook de economische barrière tussen Oost en West definitief beslecht.

De rij voor de McDonald’s tekende een decennialange periode waarin de onderlinge handel tussen landen over de hele wereld steeds inniger werd. En waarin opkomende economieën zoals de voormalige Sovjet-landen, China en India een grotere rol gingen spelen.

Nu is die trend van globalisering aan het omdraaien, constateert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw rapport dat zondag verscheen. Landen dreigen zich meer en meer naar binnen te keren.

Zorgelijk, vindt de gerenommeerde denktank uit Washington. De toegenomen wereldhandel heeft de afgelopen veertig jaar veel opgeleverd, staat in het rapport. Vooral voor armere landen, die door de toegenomen werkgelegenheid economisch hard konden groeien.

Maar ook mensen met een laag inkomen in rijkere landen profiteerden, vervolgt het IMF. Zij gingen minder voor hun producten betalen, die in het verre buitenland immers voor minder geld konden worden geproduceerd.

Handelsoorlogen, corona en de brexit

Nu is dus een omgekeerde trend gaande. Voorbeelden van een versnipperde wereldeconomie zijn er te over. Neem het Verenigd Koninkrijk dat met zijn brexit uit de Europese Unie stapte, of de handelsoorlogen tussen de Verenigde Staten en China vanaf 2017.

Daarop volgde de coronapandemie, waarin landen ineens merkten hoe kwetsbaar het is om afhankelijk te zijn van lange productieketens. Die bleken door een virus verstoord te kunnen raken. En de pandemie was nog niet afgelopen, of de Russische inval in Oekraïne leidde opnieuw tot verstoorde leveringsketens en sancties.

Als dat zo doorgaat, kan deze ‘deglobalisatie’ de wereldeconomie met een paar procent doen krimpen, blijkt uit een grove raming. ‘Sinds het einde van de Koude Oorlog is de omvang van de wereldeconomie ruwweg verdrievoudigd en zijn bijna 1,5 miljard mensen uit de extreme armoede getild’, schreef IMF-voorzitter Kristalina Georgieva er maandag over op een begeleidende blog voor het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. “Deze winst van vrede en samenwerking mag niet worden verspild.”

Roep om meer globalisering is raar

Dat standpunt focust vooral op de voordelen van globalisatie. Terwijl er natuurlijk ook nadelen zijn, vindt Irene van Staveren, hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit.

Want armere landen mogen er dan in absolute zin op vooruitgaan wat werkgelegenheid en inkomen betreft, relatief verdienen werknemers in lagelonenlanden erg weinig en zijn de werkomstandigheden vaak slecht.

“Zo komt het voordeel van lange productieketens en vrijhandel toch vooral terecht bij consumenten in westerse landen, die minder voor hun producten betalen.” Tot daar een keer verandering in komt, voelt het wel raar om te roepen om meer globalisering, vindt Van Staveren.

Overigens lijkt globalisering misschien een wat vaag begrip, maar het valt wel degelijk in cijfers uit te drukken. Namelijk als de som van alle wereldwijde export en import, afgezet tegen de grootte van de wereldeconomie. Deze grafiek steeg hard vanaf de jaren tachtig, toen het IJzeren Gordijn al langzaam gaten begon te vertonen en opkomende economieën steeds groter werden.

Halverwege de jaren negentig waren de EU, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nog verantwoordelijk voor 74 procent van de wereldeconomie. Dat aandeel is daarna afgenomen tot zo’n 50 procent. Maar de laatste tien jaar is de globalisering aan het stagneren, blijkt uit de IMF-grafiek. Die loopt tot 2020, waardoor de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne er nog niet eens in meegenomen zijn.

