Defensie zoekt 14.000 extra reservisten en doet daarvoor een beroep op werkgevers

Defensie werft de komende jaren veertienduizend extra reservisten. Zij krijgen een meer volwaardige rol, doordat defensie ze zal inzetten in normale eenheden, dus náást beroepsmilitairen. Tot op heden worden reservisten voornamelijk voor projectmatige klussen ingeschakeld. De reservisten zullen dus ook beter worden getraind.

De maatregelen zijn nodig omdat defensie kampt met een personeelstekort, terwijl er meer van de organisatie wordt gevraagd. In het verleden kon de Nederlandse politiek kiezen welke missies defensie zou uitvoeren. Dat waren bijvoorbeeld missies in VN-verband waarbij de internationale rechtsorde moest worden beschermd. Nu moet defensie ook voorbereid zijn op missies waarbij de politiek geen keuze heeft, zoals situaties waarbij het eigen grondgebied of dat van bondgenoten wordt bedreigd.

Defensie dient rekening te houden met ‘snelle escalatie’ en moet missies langdurig vol kunnen houden als de dreiging daarom vraagt. Het idee is dat een grote flexibele schil daaraan kan bijdragen, schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat aan de Tweede Kamer. Grotere inzet van reservisten voorkomt bovendien dat defensie moet concurreren met civiele werkgevers die toch al moeite hebben hun vacatures gevuld te krijgen.

Defensie gaat personeel uitwisselen met netwerk van 150 bedrijven

Momenteel telt de defensie-organisatie ruim veertigduizend beroepsmilitairen en zesduizend reservisten. Defensie streeft ernaar dat per twee beroepsmilitairen er één reservist werkt. Dat zou betekenen dat de groep reservisten in de komende zeven jaar meer dan moet verdubbelen.

Om dat te realiseren werkt defensie aan een netwerk van 150 werkgevers. Werkgevers waarmee nu al wordt samengewerkt zijn onder meer VDL, Shell, UWV, KPN en Capgemini. Defensie verwelkomt nadrukkelijk ook werkgevers uit het mkb, zoals nu ICT-bedrijf Strict.

De bedrijven uit het netwerk gaan personeel in staat stellen als reservist te werken. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze tijd krijgen voor trainingen, zodat het ze geen vakantiedagen meer kost. Het idee is dat dit voor werkgevers ook aantrekkelijk is, omdat zij zo een baan kunnen bieden met volop variatie en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Een grotere inzet van meer reservisten heeft nog een voordeel. Reservisten hebben een actieve rol in de militaire én de civiele maatschappij. Zij kunnen beide werelden dus met elkaar verbinden, hoopt de staatssecretaris.

Lees ook:

Waarom wil Zeewolde een nieuwe ‘superkazerne’? ‘Dit zijn allemaal stappen die de groei van de provincie bevorderen’

Een nieuwe militaire ‘superkazerne’ in de gemeente Zeewolde? Commissaris van de Koning Leen Verbeek staat erom te springen. Waarom wil hij die kazerne zo graag?