Deel van landbouwsubsidies schaadt de natuur, minister doet onderzoek

Een deel van de subsidies en belastingvoordelen die het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit aanbiedt aan boeren kan schadelijk uitpakken voor de natuur. Dat blijkt uit een inventarisatie die minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) heeft laten maken. Als het geld gaat naar bijvoorbeeld behoud van gras dat kruiden bevat, ontstaat meer biodiversiteit, maar als het geld naar eentonig raaigras gaat, verslechtert de natuur.

Op verzoek van het ministerie onderzocht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 34 regelingen, om te weten te komen welke regelingen schadelijk kunnen zijn, zodat die kunnen worden aangepast en alleen nog maar positief uitpakken voor de natuur. Bij twaalf regelingen bestaat de kans dat de natuur er niet beter maar slechter van wordt. Er is nog niet onderzocht hoe groot de schade is.

Afspraken uit 2011

Eigenlijk had het onderzoek al veel eerder gedaan moeten worden. Nederland heeft zich al in 2011 verbonden aan de internationale afspraak om subsidies die schade kunnen veroorzaken aan natuur en biodiversiteit aan te passen en te vergroenen of af te bouwen.

De afspraken zijn vorig jaar uitgebreid op de biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties in Montreal. Uiterlijk in 2025 moet Nederland alle regelingen tegen het licht houden. In 2030 moeten ze de verscheidenheid aan planten en dieren stimuleren in plaats van verslechteren. Wetenschappers dringen daar al lang op aan: zonder een divers dieren- en plantenleven komt het leven op aarde in gevaar, laten zij weten. Er is een schadelijk effect voor de natuur als bijvoorbeeld de leefomgeving van dieren en platen wordt verstoord, als klimaatverandering wordt versneld door onder meer uitstoot van broeikasgassen, of als het milieu verslechtert door bijvoorbeeld te veel mest.

Van der Wal schrijft aan de Tweede Kamer dat zij andere ministeries gaat stimuleren om hun regelingen ook onder de loep te nemen. Op die manier wordt duidelijk welke subsidies voor bijvoorbeeld de bouw en het vervoer ook de biodiversiteit kunnen schaden. “Ik laat een aanpak ontwikkelen die rijksbreed toepasbaar is”, schrijft Van der Wal.

Maatschappelijke eisen

Behalve subsidie voor blijvend grasland (budget 30 miljoen euro) kunnen ook regelingen voor borgstellingskrediet (66,5 miljoen euro) goed of slecht uitpakken voor de biodiversiteit. Borgstelling voor (uitbreiding van) een varkensstal die stikstof uitstoot verslechtert de biodiversiteit, maar als het ministerie een financieringsgarantie afgeeft voor een melkveehouder die wil extensiveren, met minder koeien per hectare, is dat goed voor de natuur. Nog een voorbeeld: voor voorlichting en bevordering van de verkoop van landbouwproducten is ook geld beschikbaar (186 miljoen). Dat kan worden besteed aan voorlichting over de verhoging van de productie ten koste van de natuur, maar het kan ook gaan naar informatie over ploegen en bescherming van het bodemleven.

Van der Wal schrijft aan de Kamer dat ‘we in een tijd zitten waarin opgaven voor stikstof, klimaat, waterkwaliteit, natuur en biodiversiteit steeds belangrijker worden’. In het rapport voegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daaraan toe dat de afgelopen decennia de trend is ontstaan om toeslagen voor boeren ‘te verbinden aan maatschappelijke eisen op het vlak van onder meer milieu, landschap, natuur, dierenwelzijn en volksgezondheid’.

‘Biodiversiteit niet op orde’ Als Nederland geen extra maatregelen neemt, worden de doelen voor biodiversiteit die zijn vastgelegd in internationale afspraken in 2030 niet gehaald, constateert een werkgroep van ambtenaren woensdag in het rapport ‘Snel aan de slag’. Nederland moet onder meer bestaande regels beter handhaven en heeft betere natuurgebieden, een ander voedselbeleid en meer agrarisch natuurbeheer nodig. Het wordt lastig om de doelen alsnog op tijd te halen, stellen de ambtenaren in het zogeheten Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO), maar ze raden aan zo snel mogelijk te beginnen ‘om de nodige kentering in te zetten’.

