De wolf helpt jagers een handje bij wildbeheer op de Veluwe

Voor het eerst is aangetoond dat de terugkeer van de wolf het wildbeheer door jagers op de Veluwe beïnvloedt. Een op de drie kalveren van edelherten wordt opgepeuzeld door wolven. Dat concludeert faunaonderzoeker Gerrit Jan Spek in een rapport over grofwildbeheer op de Veluwe voor de Faunabeheereenheid Gelderland, dat Trouw heeft ingezien.

Jagers schieten jaarlijks gemiddeld 2500 wilde zwijnen en 3000 edelherten in de Veluwse bossen om de wildstand op peil te houden. De gemeente Ede en Natuurmonumenten besloten vorig jaar de jacht op edelherten op een laag pitje te zetten op de Zuidwest-Veluwe. Dat gebeurde nadat de indruk was ontstaan dat wolven vrijwel alle kalveren van edelherten opaten.

Nader onderzoek wijst uit dat de invloed van de wolf is overschat: naar schatting één op de drie geboren edelherten wordt door een wolf te grazen genomen. ‘Er lijkt voor het eerst een aantoonbaar predatie-effect van de wolf op de edelhertenstand’, concludeert faunaonderzoeker Spek. Ook signaleert hij invloed van de wolf op de aantallen reeën en wilde zwijnen, al ontbreken concrete aantallen.

Jacht moet blijven

Volgens de Faunabeheereenheid Gelderland blijft jacht op grofwild noodzakelijk. ‘De wolf kan wel decimeren, maar niet reguleren’, benadrukt de faunabeheereenheid. Tot een nadere toelichting is de organisatie niet bereid. “De invloed van de wolf op de Veluwe roept veel vraagtekens op. We wachten af wat de provincie voor beleid ontwikkelt. Tot die tijd stellen we ons terughoudend op in de communicatie”, laat secretaris Erik Koffeman weten. Ook jagersvereniging KNJV onthoudt zich van commentaar.

Het aantal wolven op de Veluwe neemt van jaar tot jaar toe. Dit jaar zijn er dertien welpen geboren en grootgebracht in de Veluwse bossen, meldde de organisatie BIJ12 afgelopen week. Het aantal volwassen wolven wordt geschat op twintig exemplaren, verdeeld over drie roedels en zwervende eenlingen. Deze week werd een dode jonge wolf gevonden in Heerde, aan de noordkant van de Veluwe. De politie vermoedt dat het dier opzettelijk is gedood.

Een screenshot van een filmpje gemaakt door een wildcamera van Natuurmonumenten. Die filmde de aanval van een wolf op een edelhert op 11 september op de Zuid-Veluwe. Het hert is uiteindelijk gedood. Beeld Natuurmonumenten

Op het menu van de roofdieren staan biggen van wilde zwijnen, jonge herten, moeflons en reeën. Met name moeflons (halfwilde heideschapen) zijn een vrij makkelijke prooi voor de wolf. De kuddes van deze dieren zijn inmiddels in aantal gehalveerd sinds de wolf zich vestigde op de Veluwe. Nationaal Park Hoge Veluwe, waar de meeste moeflons leven, voert een protestcampagne onder de noemer ‘Red de moeflon van de wolf’.

‘Het aantal wolven groeit zo hard dat de volledige Veluwe binnenkort bezet is met territoria van wolven’, schrijft Spek in zijn wildrapportage. De dieren struinen over de hele Veluwe en maken veelvuldig gebruik van de wildviaducten over de snelwegen. Omdat er genoeg wild is, worden op de Veluwe minder schapen slachtoffer van de wolf dan elders in het land.

Meer inheemse bomen

De komst van de wolf heeft niet alleen invloed op de Veluwse wildstand, maar ook op de samenstelling van het bos. De begroeiing zal veranderen door vergroting van de soortenrijkdom van inheemse bomen en struiken, voorspelt faunaonderzoeker Spek. ‘Boswilg, zachte berk, ratelpopulier, vuilboom, framboos en hazelaar redden het nu niet om volwaardig onderdeel te worden van het boslandschap’, merkt Spek in het rapport op.

‘Dat komt doordat deze plantensoorten geliefd voedsel zijn voor edelherten, damherten, reeën en zwijnen. Ook als de Veluwe volledig bezet is door wolven, is het vraag of de vraatdruk afneemt op bomen, inheemse struiken en kruiden. Maar dat houden we wel voor mogelijk.’ De faunaonderzoeker put hoop uit een gevleugeld gezegde in het Duitse natuurbeheer: Wo der Wolf jagt, wächst der Wald (waar de wolf jaagt, groeit het bos).

Sinds 2020 houden onderzoekers van Wageningen Universiteit bij wat het vreetgedrag van grofwild doet met het Veluwse bos. Het eerste rapport daarover dit voorjaar stelde vast dat ‘de diversiteit van het bos afneemt en de bosontwikkeling stokt door de hoge wilddruk op de Veluwe. Daardoor is het een incompleet bosecosysteem.’

Gemiddeld wordt 60 procent van alle loofbomen aangevreten door edelherten, reeën, wilde zwijnen en damherten. Hoe meer edelherten in een gebied leven, hoe kleiner de dichtheid en variatie aan bomen. Als de wolf zorgt voor minder edelherten, kan dat leiden tot meer natuurlijke variatie in de Veluwse bossen.

