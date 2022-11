De werkvloer snakt naar mensen als Tristan en Milka

Tristan Lavender heeft een paar A4’tjes voor zich liggen, ter voorbereiding op het gesprek met de krant. Uitgebreid staat beschreven wat hij in ieder geval gezegd wil hebben, uit wil leggen. Als je autistisch bent, zoals deze 39-jarige medewerker van Philips, dan is duidelijkheid extra belangrijk. Weten waar je aan toe bent. En zelfs als je weet waar je aan toe bent, kan het een hele poos duren om met die wetenschap ook iets te kunnen.

Toen Lavender 23 was kreeg hij de diagnose autisme. “Dat was voor mij destijds een enorme schok. Schaamte, angst, je hebt meteen een stigma. Het was nooit ter sprake gebracht.”

In mei van dit jaar, dus zestien jaar later, kwam hij ermee naar buiten. Hij plaatste een bericht op zakennetwerk LinkedIn waarin hij openheid gaf over zijn autisme, en werknemers en werkgevers opriep om gezamenlijk het stigma te doorbreken. De hartenkreet van Lavender, die voor Philips teksten schrijft ter promotie van producten en diensten van het bedrijf, werd binnen de kortste keren 400.000 keer bekeken en kreeg duizenden likes. “Ik kreeg honderden privé-berichten uit de hele wereld. Er was veel herkenning, maar mensen schreven ook hoe lastig ze het vonden om erover met collega’s te praten. Het bevestigde voor mij de behoefte om het onderwerp neurodiversiteit – het is breder dan alleen autisme – bespreekbaar te maken.”

Afwijkende breinen zijn creatief

Lavender besloot na zijn ‘aut-de-kast-post’ zelf het goede voorbeeld te geven en zette bij Philips een interne netwerkgroep op voor neurodivergente mensen bij het medische technologiebedrijf. Medewerkers met afwijkende maar creatieve breinen, zou je kunnen zeggen. Autisten, maar ook mensen met ADHD, dyslexie of dyscalculie. Zeer welkom voor techbedrijven, die het immers van vindingrijkheid moeten hebben. Lavender: “Een minder gangbaar brein kan juist veel innovatie toevoegen. Daarom zie ik mijn autisme als een kracht.”

En trouwens, is het niet voor ieder bedrijf fijn als er allerlei verschillende smaken in huis zijn? Lavender vergelijkt het weleens met de natuur: “Het is net als met biodiversiteit: alle soorten zijn nodig.”

Lang niet alle bedrijven en instellingen zijn zich bewust van de talentenvijver vol neurodivergente medewerkers. Keer op keer blijkt uit onderzoeken dat mensen met autisme of vergelijkbare kenmerken veel vaker langs de zijlijn van de arbeidsmarkt staan.

Volgens het Nederlands Autisme Register zijn er ongeveer 83.000 volwassenen met autisme zonder betaald werk. Daar zit nog geen schot in en dat heeft voor een deel te maken met onwetendheid, zegt Bernadette Wijnker-Holmes, projectleider van WerkWeb-Autisme. “Er heerst ten onrechte het beeld dat mensen met autisme niet geschikt zijn voor sociale of creatieve beroepen. Veel mensen vertellen op hun werk daarom niet dat ze autisme hebben. Zodat ze hun kwaliteiten kunnen laten zien, zonder stigma.”

Duidelijkheid is voor iedereen fijn

Denk aan die analytische, creatieve, loyale collega met veel oog voor detail. Wijnker-Holmes: “Collega’s met autisme zijn vaak sterk in hun vakgebied en signaleren snel wanneer een activiteit of werkproces niet helemaal helder is. Dat kan voor de rest van het team heel prettig zijn. Duidelijkheid is voor iedereen fijn.”

Zulke eigenschappen maken dat neurodivergente medewerkers in allerlei branches van betekenis kunnen zijn, niet alleen in de ICT, maar ook als tekstschrijver, coach, vormgever of in de gezondheidszorg.

Neem Milka Bouwknegt (37). Zij werkt als begeleider van verstandelijk gehandicapten. Net als Lavender duurde het een tijd voor zij wist dat zij autistisch was. “Ik liep telkens vast en wist niet waarom. Nu ik het weet ben ik er heel open in. Al heb ik op mijn werk wel eerst gezorgd dat ik binnen was voor ik het vertelde.” Bouwknegt sprak onlangs op een bijeenkomst over autisme en werk, waarbij ze een zwarte hoody droeg waar met witte letters op gedrukt staat: ‘autist’. Dan was dat maar duidelijk.

Ze merkt dat er nog veel vooroordelen bestaan over autisme. “Dat een autist niet empathisch kan zijn, bijvoorbeeld. Maar dat is onzin. Ik kan heel goed observeren en aanvoelen.”

Krappe arbeidsmarkt kan autisten goed gebruiken

Autisme en werken kan dus prima samengaan, maar we moeten het ook niet mooier maken dan het is, benadrukt Bouwknegt. “Ik werk niet voor niets maar twaalf uur in de week. Meer uren kost me te veel energie.” Ook Lavender komt zichzelf weleens tegen op de werkvloer: “Als er een beroep wordt gedaan op mijn spontaniteit of flexibiliteit kan dat voor mij lastig zijn.”

Wijnker-Holmes weet eveneens dat werken met autisme hindernissen kent. “Er zijn reorganisaties, er gaan collega’s weg; je zult alert moeten zijn op veranderingen, waken voor overprikkeling en burn-out. Maar werkgevers kunnen, zeker in de krappe arbeidsmarkt, de kwaliteiten van autistische medewerkers goed gebruiken. Als zij problemen ervaren met iets op het werk, is de kans groot dat iedereen er last van heeft.”

