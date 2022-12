De volgende winter wordt een stuk moeilijker voor Europa

Drie onafhankelijke partijen voorspellen dat Europa in de volgende winter, die van 2023-2024, met een tekort aan gas komt te zitten. Momenteel zijn de gasvoorraden in Nederland en Europa voldoende gevuld om de koude maanden te doorstaan. Maar voor de volgende winter kan dat een stuk moeilijker worden.

De Europese Unie kampt dan mogelijk met een tekort van bijna 30 miljard kubieke meter aardgas, zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in het rapport Hoe de Europese Unie in 2023 aardgastekorten kan voorkomen. IEA-directeur Fatih Birol presenteerde het maandag in Brussel met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

De oorzaken? “Er komt volgend jaar mogelijk helemaal geen gas meer uit Rusland”, zegt de Turkse Birol. Verder blijft de wereldwijde markt voor vloeibaar gas extreem krap, zegt hij, zeker als de Chinese vraag zich herstelt. “En de milde temperaturen die Europa deze herfst heeft meegemaakt, zijn niet gegarandeerd voor volgend jaar.”

Ook het Nederlandse Gasunie Transport Services (GTS) en het Europees netwerk van systeembeheerders voor gas (Entsog) waarschuwen voor tekorten volgend jaar.

De gasprijzen blijven hoog

Energieminister Rob Jetten erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat het lastig kan worden om de volgende winter met goed gevulde gasopslagen in te gaan.

“De verwachting is dat de krapte op de gasmarkt aanhoudt doordat het aanbod uit Rusland laag blijft of misschien zelfs volledig stopt, waardoor prijzen ook in 2023 hoog zullen zijn. Dit heeft gevolgen voor huishoudens en zal de economie nog enige tijd onder druk zetten”, aldus Jetten.

De gasexport van Rusland naar de EU is in de eerste tien maanden van dit jaar gehalveerd, een daling van 60 miljard kuub. Niettemin zijn de gasopslagen nog goed gevuld. Het Europese gemiddelde ligt rond de 95 procent.

Gasopslag is onrendabel voor marktpartijen als de zomergasprijs hoger is dan de verwachte wintergasprijs. Met een subsidie wil de minister ze overhalen om toch de opslagen te blijven vullen in het nieuwe vulseizoen, dat van april tot oktober loopt.

Oplossingen?

Het gat tussen vraag en aanbod kan worden gedicht door meer hernieuwbare energiebronnen in te zetten, warmtepompen te installeren en energiebesparing te bevorderen, zegt IEA-directeur Birol. Von der Leyen is het daarmee eens en noemt ook het gezamenlijk inkopen van gas een belangrijke stap.

Verder moet de vraag naar gas structureel omlaag. Door de hoge prijzen is het gasverbruik in Nederland al flink teruggezakt, vooral in de industrie. Lag de binnenlandse vraag eerder op gemiddeld 38 miljard kuub per jaar, nu is dat 30 miljard kuub.

Nederland heeft het weggevallen aanbod uit Rusland deels opgevangen door meer vloeibaar gas (lng) te importeren. Dat gas komt met tankerschepen uit de Verenigde Staten, maar ook nog uit Rusland. In de Eemshaven zijn hiervoor twee drijvende gasfabrieken geïnstalleerd. Ook is de capaciteit van de lng-terminal in Rotterdam verdubbeld.

Daarnaast wordt nagedacht over nog een nieuwe lng-terminal. “Hiervoor is de haven van Terneuzen in beeld”, zegt een woordvoerder van de Gasunie. Deze extra invoer kan gas weer wat betaalbaarder maken, zegt ze.

Samen inkopen

Nederland wil de diplomatieke banden aanhalen met landen die gas en waterstof produceren. Verder wil het samen met andere landen uit noordwest-Europa gas gaan inkopen. “Doel van deze gezamenlijke inkoop is het voorkomen dat we als Europese lidstaten elkaar beconcurreren en daarmee de prijs opdrijven”, zegt Jetten.

Dinsdag spreekt hij met zijn Europese collega’s over het instellen van een prijsplafond op de gasmarkt. Nederland is daar kritisch op, zegt een Nederlandse EU-diplomaat, omdat een maximumprijs niet bijdraagt aan meer besparingen in het gasverbruik. Ook wordt de markt verstoord zonder precies te weten wat de effecten zijn. Zo zouden gasleveranciers de voorkeur kunnen geven aan andere markten.

