De vis zwemt steeds noordelijker en krijgt daardoor minder vaak een duurzaam keurmerk

Wie weleens een visje in de supermarkt koopt, kent het blauw-witte MSC-keurmerk voor duurzaam gevangen vis waarschijnlijk wel. Maar steeds minder vis die door Nederlandse visserijen wordt gevangen, krijgt dat keurmerk nog. Dit komt door de ‘visoorlog’ die tussen landen woedt.

Slechts 53 procent van de vis is MSC-gekeurd, terwijl dit in 2019 nog 80 procent was. Cornelis Vrolijk, één van de grootste vissersbedrijven van Nederland, herkent de ‘flinke afname’ bij hun vangst. Nog maar 35 procent van hun vis krijgt de duurzaamheidsstempel. “Dat betreuren wij, vooral omdat we er zelf weinig invloed op hebben”, zegt een woordvoerder.

Makreel- en haringoorlog

Dit klinkt als een boer die zegt dat ‘ie er niets aan kan doen dat zijn vlees niet biologisch is, maar vissers kunnen inderdaad weinig doen aan de afname. De MSC-krimp heeft namelijk vooral te maken met onenigheid tussen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, Groenland en de Faroëreilanden. In andere oorlogen zouden deze landen bondgenoten zijn, maar qua vis woedt er tussen hen al jaren een ‘makreeloorlog’ en sinds kort ook een ‘haringoorlog.’

Dat zit zo. De Europese zeeën zijn groot en zitten vol met vis. Biologen geven adviezen over hoeveel er verantwoord gevangen kan worden. Landen maken vervolgens afspraken met elkaar over hoe die taart te verdelen. Maar de zee verandert. Door klimaatverandering trekt de makreel en in mindere mate ook de haring langzaam naar het noorden, waardoor er minder van deze vis in Europese en meer in noordelijke wateren belandt. Noorwegen vindt daardoor dat het recht heeft op meer makreel en haring dan in oude quota’s is vastgelegd, terwijl Europese landen juist aan hun historische afspraken vasthouden.

Meer dan toegestaan gevangen

Landen komen er niet uit, met als gevolg dat ze eigen quota’s hanteren. Bij elkaar opgeteld overschrijdt de vangst de adviezen. Zo vonden biologen het voor 2022 verantwoord om 794 duizend ton makreel te vangen, maar kwamen de opgetelde quota’s van landen op 1,13 miljoen ton uit. Tot er goede afspraken zijn, krijgt makreel geen MSC-keurmerk. Ook voor enkele haring- en blauwe wijtingbestanden is het keurmerk nu opgeschort. Volgens Cornelis Vrolijk zijn vooral Noorwegen en de Faröereilanden de boosdoener. Deze landen zouden al drie jaar 55 procent meer vangen dan zijn historische toegestane aandeel, een groter percentage dan door klimaatverandering te verklaren zou zijn.

In de Nederlandse supermarkten heeft makreel al enkele jaren geen keurmerk. Haring doorgaans nog wel, omdat die hier vooral uit de Noordzee komt, een gebied waar wel afspraken over zijn. Nederlandse vissers vangen ook veel haring rond Scandinavië, die vervolgens in Duitsland verkocht worden; die is zijn MSC-keurmerk onlangs wel verloren.

Niet-gekeurd betekent niet minder duurzaam

Is al die niet-gekeurde vis ook echt veel minder duurzaam? Dat valt vooralsnog mee. We hebben de afgelopen jaren ‘mazzel’ met de makreel, zegt Niels Hintzen, wetenschappelijk onderzoeker van Europese visserijvereniging PFA. “Er zijn veel makrelen geboren.” Om het makreelbestand gezond te houden moet er 2,6 miljoen ton makreel in zee zitten, dat aantal ligt nu op 4 miljoen. Hoewel makreel niet overbevist is, wordt de afgelopen jaren volgens Hintzen wel ‘overbevist.’ Vissers vangen meer dan de adviezen, waardoor de makreel op langetermijn risico loopt, zeker als ‘ie een paar slechtere jaren zou krijgen.

Met het opschorten gebruikt MSC zijn keurmerk niet alleen om consumenten te informeren over duurzame vis, maar ook als politiek drukmiddel op de muurvaste onderhandelingen. Want zonder MSC-keurmerk is vis in sommige gevallen minder waard. Deskundigen zijn verdeeld over die tactiek. Visonderzoeker Jurgen Batsleer van Wageningen Marine Research vindt dat MSC ‘zijn boekje te buiten gaat’ en dat makreel gewoon het keurmerk moet krijgen. De vissoort floreert en staat niet ernstig onder druk. “Het gebrek aan MSC raakt bedrijven, terwijl die weinig invloed hebben op de onderhandelingen.” Wageningen-collega Geert Hoekstra vindt ook dat “de vissector niet de dupe moet worden van politieke onenigheid.” Tegelijk vindt hij het juist ‘sterk’ dat MSC vasthoudt aan zijn principes om langetermijn duurzame vangst garanderen.

Hoeveel het voor supermarktklanten daadwerkelijk uitmaakt of vis een MSC-keurmerk (bij vangst) of ASC-keurmerk (bij kweek) heeft, is niet helemaal duidelijk. Volgens onderzoek dat MSC zelf laat doen wil eenderde van de Nederlandse visconsumenten duurzamere vis kopen, en bijna tweederde van de ondervraagde consumenten herkent het MSC-logo. Tegelijkertijd verkopen supermarkten nu evengoed makreel zonder keurmerk, en ziet de Albert Heijn ‘niet echt een daling in verkoop.’

