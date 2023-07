De verliezen van flitsbezorgers lopen op, hun klanten haken af

Zijn de flitsbezorgers al over hun hoogtepunt heen? Twee à drie jaar geleden doken ze opeens op, bedrijfjes die beloofden om via een app bestelde boodschappen binnen tien minuten bij hun klanten thuis te bezorgen. De eerste was Gorillas, daarna buitelden Flink, Zapp en Getir erover heen om een deel van deze nieuwe markt te veroveren. Alleen al dat aantal riep de vraag op: kunnen al die flitsbezorgers overleven op een markt die net bestaat?

Nee, zo blijkt. Het Duitse Gorillas is al overgenomen door Getir. Zapp, van oorsprong Brits, is uit Nederland vertrokken. Nu overweegt ook Getir, actief in veertien Nederlandse steden, zich terug te trekken. Dat meldt althans de Duitse zakenkrant Handelsblatt – Getir zelf noemt het vooralsnog ‘puur speculatie'. Kort geleden stopte Getir al in Spanje, Portugal en Frankrijk, binnenkort volgens het Handelsblatt ook in Italië. Dan blijven voor Getir behalve zijn thuisland Turkije alleen Groot-Brittannië, de VS en Duitsland over.

Aan de rand van de stand, ver van de klanten

Een van de obstakels voor flitsbezorgers is het verbod, in een aantal steden van kracht, om zich te vestigen in woonwijken. Daar zorgen de dark stores, de opslagplaatsen waarvandaan de bezorgers op hun scooter of fiets de boodschappen rondbrengen, voor overlast. Daarom mogen die stores zich alleen nog vestigen op bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Dat is te ver van hun klanten om snel te kunnen bezorgen. Getir is vorige maand naar de rechter gestapt om het Amsterdamse beleid aan te vechten.

Veel belangrijker is de tegenslag op financieel gebied. Flitsbezorgers maken geen winst. Sterker nog: in 2021 kwam Getir voor 586 miljoen dollar in de rode cijfers, en dat op een omzet van slechts 466 miljoen. Volgens het Handelsblatt jaagt het Turkse bedrijf er per maand 80 à 100 miljoen dollar doorheen. Precieze cijfers van andere flitsbezorgers zijn niet bekend, maar het patroon is hetzelfde.

Tot voor kort konden investeerders met die verliezen leven: ze verwachtten dat al dat geld in de toekomst zou worden terugverdiend. Maar in de loop van vorig jaar steeg de rente op de kapitaalmarkt en daardoor is geld steken in toekomstige winsten opeens duur én riskant geworden. “Met een rente dicht bij 0 procent lag investeren in een zich ontwikkelende markt voor de hand", zegt retaildeskundige Erik Hemmes. “Nu vinden investeerders dat er weleens geld binnen mag komen.”

‘We wonen op een kluitje’

Intussen stagneert de groei van de klandizie. Onderzoeksbureau Kantar zag zelfs krimp. De flitsbezorgers deden hun intrede midden in de coronacrisis; nu die voorbij is, gaan potentiële klanten weer vaker zelf de deur uit voor hun boodschappen. En vanwege de inflatie letten ze ook scherper op de prijzen.

“Moeilijk te zeggen of deze stagnatie tijdelijk is of niet", zegt Hemmes. “In China zie je de groei van de flitsbezorgers nog heel hard doorgaan. Maar in Nederland wonen we op een kluitje, de winkels zijn altijd dichtbij. Supermarkten zetten nu ook kleinere winkels op, nog dichter bij hun klanten – met formules als AH To Go en Spar City. Ook dat zet een rem op de groei van flitsbezorgers.”

