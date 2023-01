De treinen die in 2022 wél reden, hadden vaker dan ooit vertraging

De grootste treinstoring van afgelopen jaar ontstond volledig buiten spoorbeheerder ProRail om: tussen september en december reden er geen treinen op de Hanzelijn tussen Dronten en Lelystad, nadat de bovenleiding beschadigd was geraakt door een hoogspanningskabel. Oorzaak was een grote stroomstoring bij netbeheerder Tennet.

Ook zonder deze langdurige onderbreking van het treinverkeer kwam ProRail vorig jaar op meer storingen dan in eerdere jaren. 450 grote storingen telde ProRail. In 2021 waren dat er 406, het jaar daarvoor 361. Van de helft van de ‘treinvertragingsminuten’ weet ProRail nog niet zeker wat precies de oorzaak was. Bij de andere helft ging het om bijvoorbeeld sein- of wisselstoringen, (bijna-)aanrijdingen en slecht weer.

ProRail telde achttien dagen waarop meer dan 10 procent van de geplande treinritten uitviel. “Veel vaker dan gebruikelijk”, zegt een woordvoerder. Hij wijst onder meer op de zware storm in februari, de ICT-storing in april die de NS dwong alle treinverkeer stil te leggen en de stakingen van NS-personeel in augustus en september.

Keuzes maken

Maar de belangrijkste oorzaak van veel ongemak, voegt de ProRail-woordvoerder eraan toe, zijn de structurele personeelstekorten bij de spoorvervoerders. Aanvankelijk leidde dat vooral tot treinuitval. Na de zomer pasten de NS de dienstregeling aan, met minder en kortere treinen. Daardoor werden de overgebleven treinen voller. Dat leidde er weer toe dat er meer tijd nodig was voor het in- en uitstappen van passagiers. Het aantal treinen dat tot vijf minuten vertraging opliep, steeg om deze reden van 5,6 tot 8,4 procent.

“Werk aan de winkel voor de spoorsector”, stelt ProRail-topman John Voppen. “Maar realisme is belangrijk: we kunnen veel, maar niet alles. We moeten keuzes maken.” ProRail zelf kampt met een tekort aan technisch personeel, ook bij ingehuurde aannemers. Daarnaast stijgen de materiaalkosten, vooral vanwege de oorlog in Oekraïne. ProRail kan daardoor niet alle projecten uitvoeren die het nodig vindt om in te spelen op de voorspelde groei van het aantal treinreizigers.

Onderhoud gaat door

Voor 2023 staat desondanks een groot aantal onderhoudsprojecten op de rol – die voor nieuw ongemak voor passagiers zorgen. ProRail voorziet veertig ‘buitendienststellingen’ van minstens drie werkdagen, meldde het onlangs in zijn beheersplan. Afgelopen jaar waren dat er nog 34. Onder meer tussen Arnhem en Utrecht en tussen Geldermalsen en Utrecht reden in de zomer wekenlang geen treinen.

Reizigers op dat laatste traject kunnen komend jaar opnieuw overlast verwachten. In de zomer pakte ProRail daar de verzakking van het spoor aan; de ondergrond werd verstevigd en dwarsliggers werden vervangen. Maar vlak voor kerst werd ontdekt dat over een paar honderd meter opnieuw een van de sporen verzakt is. Treinen mogen er voorlopig met een snelheid van hoogstens 40 kilometer per uur overheen. “Het is maar een kort stuk”, zegt de ProRail-woordvoerder, “dus de vertraging die dat oplevert, kan binnen de dienstregeling worden opgevangen.”

ProRail voert onderhoudswerk bij voorkeur uit op tijdstippen dat reizigers er het minst last van hebben, zoals in de zomervakantie, in het weekend of ’s nachts. Maar personeelstekort dwingt de spoorbeheerder deze voorkeur af te wegen tegen andere belangen: mensen die ook ’s nachts aan het spoor willen werken, zijn moeilijk te vinden.

