De tegenpolen van de Mbappé’s en Kardashians willen actie

Kylian Mbappé klapte ongeveer dubbel van het lachen. De stervoetballer van Paris Saint-Germain vond het erg grappig. Hoe verzin je het, de trein nemen in plaats van het vliegtuig? Het was bij de persconferentie afgelopen maandag voorafgaand aan het Champions League-duel van zijn club met Juventus. Een verslaggever waagde het te vragen waarom PSG voor de competitiewedstrijd tegen Nantes van afgelopen weekend niet de trein had genomen in plaats van een privéjet. Ook PSG-coach Christophe Galtier gierde het uit. “Ik wist dat deze vraag zou komen”, zei Galtier. “Om eerlijk te zijn hebben we gesproken met het bedrijf dat onze reizen regelt; we kijken of we de volgende keer met een zeilwagen kunnen gaan.”

Nu wekt het misschien geen verbazing dat in de wereld van overbetaalde voetballers een privévliegtuig als een heel normaal vervoermiddel wordt gezien. Het spoor is kennelijk transport voor andere mensen, uit een andere wereld. Ook al is het maar twee uurtjes met de trein van Parijs naar Nantes in een trein die zowaar prima stoelen heeft, geen houten bankjes. En dóór, zou de gedachte kunnen zijn na al dat gelach; het is maar een voetballer, over naar de wedstrijd.

‘Wakker worden jongens’

Alleen, dat lukt niet meer. Het geschater wekte veel verontwaardiging in Frankrijk. De burgemeester van Parijs reageerde op Twitter: ‘Wakker worden jongens’. Onverantwoord zo’n vraag zo weg te lachen. ‘Zullen we erover praten?’, twitterde de Franse minister voor sport Amélie Oudéa-Castéra. Een stervoetballer als Mbappé is een rolmodel voor velen, die kan zo’n urgent probleem als klimaatverandering niet op die manier wegwuiven, was de rode lijn in de reacties.

Rolmodel Kim Kardashian, wereldberoemd geworden met realityseries over haar familie, begrijpt inmiddels dat je publiekelijk beter kunt doen alsof het klimaat je aan het hart gaat. Dat gaat nog een beetje met horten en stoten. Ze “gelooft in klimaatverandering”, zegt ze in een deze week gepubliceerd interview. Kim “doet wat ze kan”, maar hé, “niemand is perfect”. Het gesprek komt na ophef over, alweer, een privéjet. Eerder dit jaar schafte ze een eigen toestel aan voor 150 miljoen dollar. Realistisch zijn, is Kims adagium. “Er is zoveel op deze planeet om je zorgen over te maken, het kan heel eng zijn om je leven te leiden in angst.” Kim zal er dus geen metertje minder om vliegen, maar heeft in ieder geval het onderwerp niet weggelachen.

Heel veel kennis, weinig tot geen publieke bekendheid

Angst beheerst wel in toenemende mate het leven van klimaatwetenschappers. De extreme zomer, ondergelopen Pakistan, droogtes, smeltend ijs: zij zien hun nachtmerries nu al uitkomen, terwijl de wereld nog ver af zit van de klimaatdoelen afgesproken in Parijs. Het zijn een soort tegenpolen van de Mbappé’s en Kardashians van deze wereld: heel veel kennis, weinig tot geen publieke bekendheid.

Klimaatwetenschappers worstelen in toenemende mate met hun rol. Ze zijn eraan gewend netjes de feiten en scenario’s te presenteren. Het is aan beleidsmakers en politici om daar wat zinnigs mee te doen. Maar die doen dat veel te weinig. Daarom bepleit een groepje klimaatwetenschappers er nu voor zichzelf een andere rol aan te meten. Eén van actie en burgerlijke ongehoorzaamheid. De oproep staat in het serieuze tijdschrift Nature Climate Change.

Radicaal hoeven de nieuwe rolmodellen ook weer niet te worden. Meedoen aan het blokkeren van een kruispunt, je vastklinken in een bankgebouw, wetenschappelijke papers plakken op overheidsgebouwen: dat soort acties stelt de groep voor. Zo kunnen klimaatwetenschappers meer mensen op de been brengen en de broodnodige aandacht trekken voor de klimaatcrisis. Het is een gerechtvaardigde rolverandering, vinden de schrijvers. De tijd begint zodanig te dringen en er staat zoveel op het spel, dat wetenschappers hun bescheiden jasje uit mogen trekken.