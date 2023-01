De sfeer verhardt in Lützerath; volgens activisten is de ontruiming begonnen

Hun gezichten raken elkaar bijna aan: die van de linie van tientallen agenten en de groep klimaatactivisten die tegenover hen staan. De politie van Noordrijn-Westfalen (NRW) beschermt de werkzaamheden achter hen, voor de uitdijende bruinkoolmijn. De activisten beschermen het door hen gekraakte gehucht Lützerath, dat plat moet voor die bruinkoolmijn. Het enige wat de gezichten van de politie en activisten scheiden, zijn de plastic schilden en witte helmen van de agenten. “De politie van NRW – de knokploeg van RWE”, scanderen de activisten herhaaldelijk en steeds luider.

De agenten gooien de beuk erin: met schilden naar voren drukken ze de groep een paar meter naar achter, om het ‘bezette’ gebied rond Lützerath iets kleiner te maken. De activisten duwen terug. Op een heuveltje valt een oudere man. Een vrouw krijst. De chaos regeert, en meer mensen krijsen. Hier en daar ontstaan vechtpartijtjes. Een blonde jongen van begin twintig wordt tegen de grond geworpen, en trekt zich met een bloedneus terg naar het activistenbolwerk achter hem.

Voorproefje van de ontruiming

Het geweld tussen politie en klimaatactivisten net over de grens bij Roermond lijkt een voorproefje van de komende dagen of weken, van de ontruiming van de activisten die sinds 2020 in het gehucht verschanst zitten. “Het is de afgelopen dagen al vaker geëscaleerd”, zegt Zora Fatidou (23), woordvoerder van actiegroep Lützerath Bleibt. “Maar nu voor het eerst met zoveel agenten en zoveel activisten.”

Volgens Fatidou schendt de politie, door het meter voor meter oprukken naar het gehucht, de belofte om op zijn vroegst woensdag met de ontruiming te beginnen. “Wij zien dit als het begin van de ontruiming. Ze zijn gewelddadig, slaan mensen en hebben pepperspray gebruikt.” Volgens een woordvoerder van de politie hoort dit insluiten nog niet bij de ontruiming, maar is het nodig om een truck van Greenpeace weg te halen die in de weg staat voor werkzaamheden.

Ook zou de politie niet agressief zijn, maar zouden activisten eerder juist met stenen gegooid hebben en vuurwerkbommen maken. Over die steen kan Fatidou niets zeggen, ook van bommen zou geen sprake zijn, maar, geeft ze toe, van vuurwerk wel. Iets later klinkt een harde knal.

De politie van Aken noemt de ontruiming van Lützerath een moeilijke onderneming die weken kan duren, onder meer vanwege een ingenieus netwerk van boomhutten dat de activisten opgetuigd hebben. Maar zeker na het oordeel van een rechter eerder deze week, dat het gebiedsverbod bevestigt, zal die ontruiming plaatsvinden.

Kruising tussen festival en oorlogsgebied

Naast de gespannen sfeer direct rondom de politielinie, voelt Lützerath op dinsdag verder nog als een relatief vredige kruising tussen een festival en een oorlogsgebied. Het is de stilte voor de storm. Klimaatactivisten met gezichtsbedekking graven sloten en loopgraven om voertuigen uit het dorp te weren. Op een barricadehek staat de leus ‘Jullie zijn de klimaatterroristen’ gekalkt, bedoeld richting energiebedrijf RWE en de Duitse overheid. Activisten zitten rond een vuur met walkietalkies, in haar zelfgebouwde openluchtkapel speelt Negen Jansen (66) een somber lied op een oude accordeon.

In en rond Lützerath zijn ook zo’n vijftig Nederlandse klimaatactivisten, onder wie Linda (23), die met een pikhouweel een sloot graaft. Ze zag een bericht van Extinction Rebellion op Instagram en besloot af te reizen. “Hier zou florerende natuur kunnen zijn, maar nu is er een put van niets.” De situatie voelt voor haar onwerkelijk, geeft ze toe. “Het voelt alsof we in groep drie zitten en elkaar met stokken slaan, of alsof we een videospel spelen.” Maar, voegt ze toe: “Als je bij de politie staat voelt het wel echt”.

De komende dagen helpt ze de kookgroep en in het kamp wil ze ’s avonds meditaties organiseren. Op de achtergrond roept een politieagent door een megafoon dat de activisten illegaal zijn op deze grond van RWE, en echt naar huis moeten gaan.

De omwonenden vinden de bezetting van Lützerath wel ver gaan Het al jaren verlaten gehucht Lützerath hoort bij de gemeente van het stadje Erkelenz (44.000 inwoners). Een rondvraag op straat leert dat veel inwoners het klimaatprobleem belangrijk vinden, maar de bezetting van Lützerath ‘te ver’ vinden gaan. “Ik snap dat de activisten zuur zijn”, zegt Robin Kohnke (23). “Maar dat hier nu honderd agenten voor nodig zijn die geen ander werk kunnen doen, is niet juist.” Caro Henschel (29) zegt dat door de bezetting van Lützerath wegen afgezet zijn, waardoor ziekenwagens mogelijk belemmerd worden. “Zo werkt klimaatactivisme averechts. Mensen worden gefrustreerd en distantiëren zich van het klimaatprobleem.” Heinz Dickert (80) woont al vijftig jaar in Erkelenz en is niet blij met de bruinkoolmijn. Volgens hem heeft Duitsland die bruinkool niet nodig. Ook noemt hij het ‘provocatief’ dat RWE windmolens enkel sloopt voor de uitbreiding van de bruinkoolmijn. Hij vindt de klimaatactivisten te ver gaan, maar snapt ze wel. “Op de klimaattop in Egypte is na weken overleg weer niets bereikt. Ik snap dat jonge mensen zich de laatste generatie voelen en geen andere kans zien dan zulke heftige actie.” Maria Barth (83), die met haar rollator voorbijloopt, mengt zich in het gesprek. “Het is toch van de zotte!”, zegt ze bezorgd. “Dat de politie, die ons moet beschermen, daar misschien de koppen in gaat slaan.” Ze houdt ook van de natuur, zegt ze, en heeft een mooie tuin, maar alsjeblieft, vraagt ze de activisten, ga naar huis. “Laat deze chaos ophouden.”

De naam van Linda is haar‘Lützi-naam’. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.

