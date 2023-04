De schaarste aan huurhuizen in de grote steden wordt nijpender

Het wordt steeds lastiger om in de grote steden een huurwoning te vinden in de vrije sector. Het aanbod neemt gestaag af, de huurprijzen blijven omhoog gaan. De huurmarkt is extreem overspannen, concludeert directeur Jasper de Groot van huurwoningwebsite Pararius. “Er zijn woningen waarvoor zich in korte tijd meer dan vijfhonderd gegadigden melden.”

In zijn eigen huurmonitor brengt Pararius de gegevens samen over bijna 24.000 woningen die in het eerste kwartaal van 2023 zijn verhuurd. Vergeleken met een jaar eerder blijken in heel Nederland de huren, gerekend per vierkante meter, licht gedaald te zijn, met 1,9 procent. Maar in de grote steden moest juist méér betaald worden, het meest in Den Haag (6,4 procent), Amsterdam (5,8 procent) en Rotterdam (4,8), maar ook in Eindhoven (2,3) en Utrecht (1,4).

Intussen krimpt het aanbod. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de vrije huursector (met huren vanaf 808 euro, te bepalen door de verhuurder zelf) in tien jaar tijd juist enorm gegroeid. “Maar de omloopsnelheid neemt af”, zegt De Groot. “Wie eenmaal een huis heeft, gaat er niet meer weg.” Daardoor kwamen er het afgelopen kwartaal bijna 20 procent minder huurhuizen vrij dan een jaar geleden. Een kleine 90 procent van dat aanbod is trouwens gestoffeerd of gemeubileerd.

Vraag en aanbod nog verder uit balans

De Groot vreest dat het er de komende tijd niet beter op wordt. Door nieuwe regels van staatssecretaris Van Rij (financiën) betalen verhuurders sinds begin dit jaar al extra belasting over hun huuropbrengsten en minister De Jonge (volkshuisvesting) heeft een plan klaar liggen om te hoge huren te temperen. Omdat hun huurwoningen daardoor te weinig opleveren, zeggen veel particuliere beleggers die te willen verkopen.

De Groot ziet het al gebeuren. In het laatste kwartaal van 2022 ging het bij 7 procent van de woningtransacties in de vier grote steden om een woning die door een belegger verkocht werd aan iemand die er zelf ging wonen, meldde het Kadaster vorige week, en daar ziet De Groot een duidelijke aanwijzing in. “De vrije sector zal krimpen.”

Toch zijn die Kadaster-cijfers niet volstrekt eenduidig, want eenzelfde kleine piek van 7 procent deed zich een jaar eerder ook al voor, nog lang voor De Jonge met zijn huurplan kwam. Ook de Pararius-cijfers wijzen niet alle dezelfde kant op. Want vergeleken met een jaar geleden stegen de huren in bijvoorbeeld Amsterdam weliswaar, maar vergeleken met het laatste kwartaal van 2022 daalden ze juist. Dat kunnen ‘seizoensinvloeden’ zijn, verklaart De Groot.

Volgens De Groot is het onontkoombaar: een dalende trend in het aantal vrijkomende huurwoningen in de vrije sector leidt tot stijgende huurprijzen. “Vraag en aanbod raken nog verder uit balans.”

Een verkoopgolf nu huisbazen van hun huurwoningen af willen? Nog niet

Gaan huisbazen massaal hun huurhuizen verkopen als minister De Jonge de huren verlaagt? Ze zeggen van wel, maar er is nog bijna niets van te merken.