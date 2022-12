De sancties tegen Rusland dwingen de oliemarkt tot sluiproutes en omwegen

Ontstaan er dieseltekorten door het Europese verbod op de invoer van Russische olie? De transportsector rekent daar voorlopig niet op. Al laat de oliemarkt zich moeilijk voorspellen en zijn vrachtwagenbedrijven ook weer afhankelijk van olieimporteurs en raffinaderijen. Omdat de meeste vrachtwagens op diesel rijden, zou een tekort grote gevolgen hebben voor de bevoorrading van winkels.

“De sancties tegen Russische ruwe olie zijn nu ingegaan, maar ik krijg vanuit de branche geen signalen over schaarste”, zegt voorzitter Elisabeth Post van ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). “Integendeel, de laatste weken zijn de prijzen van diesel en benzine gedaald. In september hadden we nog te maken met een prijsstijging van 40 procent. Wat dat betreft is de markt gekalmeerd.”

Vanaf deze week importeert de Europese Unie geen ruwe olie meer uit Rusland. Op 5 februari komt daar een verbod op de invoer van Russische olieproducten zoals diesel bij. Dan kan de situatie veranderen, zegt Post. “Of misschien morgen al, door nieuwe ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne.”

Een verbod en een prijsplafond

De EU en de G7 hebben ook afgesproken dat een vat Russische olie maximaal 60 dollar mag kosten op de wereldmarkt. Dit prijsplafond moet voorkomen dat Rusland extra veel geld verdient aan een prijspiek die juist door die Europese sancties kan ontstaan.

Door al die maatregelen zal de wereldmarkt voor ruwe olie en voor olieproducten gedurende een langere periode verstoord blijven, schrijft Clingendael International Energy Programma (CIEP) maandag in een nieuw rapport over de mogelijke gevolgen van de sancties.

De rol die Rusland op de oliemarkt speelt, valt niet te onderschatten, zegt CIEP. Tot de oorlog in Oekraïne was Rusland goed voor een kwart van de Europese invoer van ruwe olie.

“De sancties maken nu een einde aan de functie van Nederland als belangrijke spil in Noordwest-Europa in de doorvoer van Russische olie”, zegt directeur Coby van der Linde van CIEP. “Dankzij de havens, de raffinaderijen, de opslag, de chemische industrie en het distributienetwerk naar België en Duitsland kwam hier veel Russische olie binnen.”

Een groter risico op milieurampen

Ook werd Russische olie in Nederland overgeladen op grotere schepen die naar verre markten doorvoeren. “Voortaan zullen de kleinere olietankers uit Rusland direct op die eindbestemmingen moeten koersen, zoals India en het Midden-Oosten. Mogelijk wordt ruwe olie op volle zee overgeladen naar grotere schepen. Dat kan het risico op milieurampen door olielekkages vergroten”, zegt Van der Linde.

Europa moet de olie van verder weg gaan halen. Zo zorgen de sancties voor langere levertijden. Ook kan er een tekort aan olietankers ontstaan, zegt CIEP, omdat Europese verzekeraars geen transport van Russische olie meer mogen verzekeren.

Rusland zoekt nieuwe kopers

Analisten van de Zwitserse investeringsbank UBS betwijfelen of Russische olie volledig beschikbaar blijft op de oliemarkt. “We denken dat het Rusland moeite zal kosten om voldoende kopers te vinden voor de volumes die het voor de oorlog naar Europa stuurde.”

De bank verwacht daarom dat Rusland volgend jaar 1 miljoen vaten per dag minder produceert door het Europese verbod. Vorig jaar zat Rusland op bijna 11 miljoen vaten ruwe olie per dag en de wereldwijde vraag naar olie is bijna 100 miljoen vaten per dag.

Een krappere dieselmarkt

Al met al maken de sancties de internationale oliemarkt minder efficiënt, zegt CIEP. Op korte termijn heeft de EU de Russische olie kunnen vervangen door olie van andere leveranciers. Maar deze olie is vaak minder geschikt voor Nederlandse raffinaderijen, waardoor je bijvoorbeeld minder diesel uit een vat haalt.

Nederland heeft een strategische olievoorraad die goed is voor 90 dagen. De overheid werkt aan een crisisplan voor als er tekorten ontstaan, en de transportsector is hierbij betrokken.

