De rode koraalduivel is een beeldschone exoot, maar ook meedogenloos en giftig

Naast klimaatverandering, overbevolking en habitatvernietiging is ook het fenomeen van de invasieve exoten een bedreiging voor de mondiale biodiversiteit. Er is geen land (en zee) ter wereld dat niet wordt geplaagd door soorten die er al dan niet opzettelijk zijn terechtgekomen.

Een recent voorbeeld van zo’n nare exoot is een vis, de rode koraalduivel, Pterois volitans, wat zoiets betekent als vliegende vleugel vanwege de op vogelvleugels lijkende borstvinnen. Het is om te zien een werkelijk beeldschone vissensoort die echter een meedogenloze en giftige predator blijkt te zijn. Ze groeien hard en planten zich enthousiast voort.

Koraalduivels behoren tot de vissenorde van de schorpioenvissen, de Scorpaeniformes. Ook de pieterman die hier in de Noordzee voorkomt en stekelbaarsjes behoren tot deze orde. Maar dat zijn geen invasieve soorten die complete ecosystemen verzieken. Terzijde: net als pietermannen zijn ook koraalduivels fijne consumptievissen, ze schijnen erg lekker te zijn.

De steek is pijnlijk, maar zelden dodelijk

Het tiental in harde stekels eindigende stralen van de rugvin is giftig; dat is nog een overeenkomst met de eveneens giftige pieterman. De steek van de koraalduivel is zeer pijnlijk en kan leiden tot hoofdpijn, braken en ademhalingsproblemen, maar is zelden dodelijk.

Het vissengif is een eiwit, wat betekent dat het met hitte kan worden geneutraliseerd. Eiwitten gaan kapot (denatureren) bij temperaturen boven onze lichaamstemperatuur en verliezen dan hun structuur en werking. Wie er snel genoeg bij is, kan dus veel ellende voorkomen door het getroffen lichaamsdeel snel onder te dompelen in water van ongeveer 40 graden; die hitte doet wel een beetje pijn maar schakelt het giftige eiwit effectief uit.

Dat middeltje biedt echter geen soelaas voor het ecosysteem van de Cariben en de kust van Brazilië dat door de rode koraalduivels bedreigd wordt. De vissen komen oorspronkelijk uit de Indische en Stille Oceaan, maar werden tientallen jaren geleden in de Atlantische Oceaan geïntroduceerd.

Zoiets is zelden een goed idee. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden de eerste exemplaren bij Florida waargenomen, van waaruit ze in de Caribische Zee terechtkwamen. Daar vonden ze een gedekte tafel in de vorm van koraalecosystemen waarvan de visjes deze roofzuchtige predator niet gewend waren.

Dol op de bewoners van koraalriffen

Inmiddels zijn ze tot de kust van Brazilië doorgedrongen; afgelopen februari zaten ze al voorbij de oostpunt bij Pernambuco. Men verwacht dat ze in rap tempo in zuidelijke richting zullen oprukken. Braziliaanse ecologen zijn vooral bang dat de soort gaat ontploffen bij het op 350 kilometer van de kust in de Atlantische Oceaan gelegen eiland Fernando de Noronha, waar tientallen bijzondere vissoorten op de koraalriffen leven.

Deze kleine visjes komen nergens anders voor en vormen precies de soort prooi waar koraalduivels verzot op zijn. In het ergste geval kunnen ze uitsterven. Op 2 december 2020 begon het noodlot toe te slaan, toen er één koraalduivel in het Fernando de Noronha Marine National Park werd ontdekt. Deze vis werd de volgende dag weggevangen, maar sindsdien zijn er nog 170 gespot. Volledig uitroeien lijkt onmogelijk, hooguit kan men het in de hand proberen te houden. Als het echt mis gaat, helpt zelfs opeten niet meer.