De rivier Oder is een jaar na de milieuramp nog altijd sterk vervuild

Een jaar na de milieuramp en de massale vissterfte leven er in Duitsland grote zorgen over de staat van de Oder. In Polen nauwelijks.

“Als je geen koorts wilt hebben, moet je de thermometer kapotslaan.” Dit ironische Poolse gezegde vat samen wat de autoriteiten in Warschau doen: gewoon de waterkwaliteit in de Oder niet meten, dan is er ook geen probleem. En ook geen verantwoordelijke als er weer iets misgaat.

Na de ramp vorig jaar liet de regering een onderzoek instellen. De commissie die dit uitvoerde, wees de goudalg aan als schuldige; een organisme dat gif uitscheidt waar vissen en weekdieren door sterven. “Maar in het rapport wordt niet de vraag gesteld waar die goudalg vandaan kwam”, zegt Maria Wloskowicz van het advocatencollectief Frank Bold, dat zich specialiseert in milieukwesties. Een goudalg gedijt namelijk alleen in zout water. Hoe kon deze alg groeien en bloeien in een zoetwaterrivier?

Zout spoelwater

Iedereen kent ondertussen het antwoord: tientallen kolenmijnen en andere industrie lozen hier zout spoelwater. Dat doen ze een jaar na de ramp nog steeds, want een verantwoordelijke is nog altijd niet aangewezen. Die taak rust op de schouders van de regionale milieudirectie in Wroclaw, de grootste stad aan de Oder. De milieu-advocaten van Frank Bold hebben het voor elkaar gekregen dat ze van de partij zijn bij deze procedure, ‘om de autoriteiten op de vingers te kijken’.

Het zwartepieten is nog altijd in volle gang. Niet dat het veel uitmaakt wie de schuld krijgt, want uiteindelijk draait de belastingbetaler toch op voor de schade. Alle mijnen en toezichthouders in het verdachtenbankje zijn staatsinstellingen. “Iedereen loopt weg voor de verantwoordelijkheid”, weet Wloskowicz.

Elke bedrijf heeft een afzonderlijke vergunning om te lozen. Daar staat weliswaar in dat ze de waterkwaliteit moeten meten, maar dat is een wassen neus. Afhankelijk van de vergunning hoeft dat namelijk maar af en toe: eens per jaar of eens in de twee, of drie maanden. Bovendien weten bedrijven precies wanneer de controles plaatsvinden, omdat ze die zelf arrangeren. Wloskowicz: “Natuurlijk zorgen ze ervoor dat ze die dag aan de normen voldoen”.

Bovendien lozen al die bedrijven zonder enige onderlinge coördinatie. Het kan dus gebeuren dat bij een lage waterstand tientallen buizen op volle kracht spoelwater spuien. Om dat te voorkomen, moeten de autoriteiten controleren wat het effect is van al die lozingsvergunningen bij elkaar opgeteld. Die plicht ligt bij Wody Polskie, vrij te vertalen als het Poolse waterschap.

Niets is veranderd

Volgens Frank Bold en Greenpeace heeft het Poolse waterschap nog nooit zo’n cumulatieve controle uitgevoerd. Ruim een maand geleden hebben ze het waterschap aangeschreven om zo’n controle te eisen.

Op vragen van deze krant schrijft het Poolse waterschap dat in 2022 veel bedrijven in het stroomgebied van de Oder zijn geïnspecteerd. ‘We hebben 91 vergunningen gecontroleerd van bedrijven die gezuiverd afvalwater lozen dat het water sterk verzilt, alsmede water uit de afvoer van mijnen. De resultaten laten zien dat deze bedrijven in principe de normen zoals vastgelegd in de vergunningen niet overtreden. In sommige gevallen is een administratieve procedure in gang gezet die ertoe kan leiden dat een vergunning wordt ingetrokken.’ Kortom: er is nog niets veranderd.

Volgens EU-richtlijnen had de Oder al in 2015 schoon moeten zijn, maar Polen maakt gebruik van een uitzonderingsregel. En die betreft niet alleen de Oder. Het hoofdinspectoraat voor milieubescherming publiceerde in 2020 een rapport waaruit blijkt dat 98,9 procent van het rivierwater in Polen niet aan de normen voldoet.

Ondertussen rinkelen de alarmbellen. In een zijtak van de Oder nabij Wroclaw bloeit de goudalg, zo meldden lokale media vorige week. En een eind stroomopwaarts bij de stad Glogów liep een rondvaartboot vast door de lage waterstand. De combinatie laag water en een hoog zoutgehalte kan zich op elk moment opnieuw voordoen.

Tot frustratie van Duitsland komt de Poolse overheid niet echt in actie

Het had er zo mooi uit kunnen zien, de Oder bedekt door een dik pak sneeuw. Maar toen Nina Noelle, projectleider van een noodsituaties-team van Greenpeace, er afgelopen winter kwam, was de rivier alles behalve idyllisch. “Het water was grijs en het stonk nog steeds verschrikkelijk”, vertelt ze. De rivier is nog altijd herstellende van de ecologische ramp die er een jaar geleden plaatsvond, toen duizend ton vissen, mossels en slakken stierven.

Het team van Noelle ging destijds meteen aan de slag om monsters van de rivier en viskadavers te verzamelen om zo onafhankelijk onderzoek te doen. Hoewel vermoedens bestonden dat Poolse kolenmijnen verantwoordelijk zouden kunnen zijn, bleef het in Polen namelijk lang stil. Een Pools-Duitse samenwerking kwam tot frustratie van Duitsland maar niet van de grond. Gegevens werden laat of niet uitgewisseld en een gezamenlijk rapport kwam er niet.

Vaag over de oorzaak

Hoewel de Poolse regering vorig jaar september erkende dat een enorme groei van de giftige goudalg de vissterfte had veroorzaakt, bleef die vaag over de oorzaak daarvan. Maar in maart kon Greenpeace na zijn eigen onderzoek schuldigen aanwijzen. Drie Poolse (staats)mijnen hadden zulke grote hoeveelheden zout afvalwater de rivier in gepompt dat de Oder op sommige plekken zouter was dan de Oostzee. In combinatie met de lage waterstand en de hoge temperaturen kon de goudalg er explosief groeien.

Maar de drie Poolse mijnen lieten al snel weten dat zij de juiste vergunningen voor de zoutlozingen hadden. “En ze hebben gelijk”, vertelt Noelle van Greenpeace. “Het probleem is dat de limieten die de Poolse regering stelt veel te hoog zijn. Daarom moet de Poolse overheid in actie komen.” En niet alleen de toegestane waarden zijn te ruim, ook de controle op de kwaliteit van de rivier zou aan de Poolse kant veel te laks zijn.

Een jaar na de milieuramp zijn er in Duitsland nog altijd grote zorgen over de Oder. “Onze collega’s in Polen nemen iedere drie weken monsters van de rivier en niets is veranderd”, zegt Noelle. Het zoutgehalte in de rivier is op veel plekken vergelijkbaar met het gehalte destijds en ook de goudalg is in overvloed aanwezig.

Dode vis wordt geruimd in het Poolse Gryfino. Beeld Reuters

Net als vorig jaar sterven sinds april, het moment waarop het waterniveau daalt en de temperatuur stijgt, kleinere hoeveelheden vis in zijtakken van de rivier in Polen. Het ecosysteem in de Oder is nog lang niet hersteld. “Na de vissterfte van vorig jaar zijn er gewoon niet veel meer over”, zegt Noelle. “Ook daarom zien we nu minder dode vissen.”

Uitbreiden voor de scheepvaart

“We vrezen dat een soortgelijk scenario als dat van vorige zomer opnieuw kan plaatsvinden”, waarschuwde de Duitse minister van milieu Steffi Lemke in juni. Door die dreiging neemt de frustratie over Polen toe. Volgens Lemke is een betere Duits-Poolse samenwerking nodig om de Oder te kunnen beschermen. Maar deze verloopt volgens haar ‘soms lastig, vaak moeilijk’ vanwege ‘andere visies’.

Zo is de Poolse regering bezig met het uitbreiden van de Oder voor de scheepvaart, maar daardoor zal het waterpeil nog verder dalen. De Duitse Groenen willen er actie tegen ondernemen, omdat dit in strijd zou zijn met Europese wetgeving voor het beschermen van ecosystemen.

Noelle vreest dat de toekomst van de Oder erg onzeker is. “Die hangt compleet af van hoe we de rivier nu behandelen”, zegt ze. “Als we de industrie alles maar naar believen laten dumpen in de rivier, dan herstelt die misschien nooit.” Maar als de mijnen daarmee stoppen, dan is het ecosysteem binnen een paar jaar weer in balans. “Dat ligt nu in handen van Polen.”

