De rijken blijven rijk, inflatie treft vooral de werknemers

Verkleint de inflatie de kloof tussen arm en rijk? Je zou zeggen van wel. Een gemiddelde prijsstijging van tien procent treft iedereen. Maar het waren de vermogenden die vorig jaar last hadden van een paar neveneffecten van die inflatie, zoals dalende aandelenkoersen.

Om de inflatie in te dammen verhoogden centrale banken de rente. Vooral daardoor – en door de sombere verwachtingen over de economie – daalden de aandelenkoersen. Die hogere rentes hadden ook invloed op de huizenprijzen. Die stijgen niet meer of beginnen te dalen. Volgens de Rabobank dalen de huizenprijzen dit jaar gemiddeld met 3 procent en in 2024 met nog eens 1,5 procent.

“Toch moeten we niet doen alsof de inflatie vooral rijkere mensen treft”, zegt Lex Hoogduin, hoogleraar economie en voormalig directielid van De Nederlandsche Bank. De inflatie is namelijk vooral het gevolg van hogere energieprijzen en, in mindere mate, van hogere voedselprijzen. Mensen met de laagste inkomens zijn een veel groter deel van hun budget kwijt aan energie en boodschappen dan huishoudens met een hoog inkomen. Hoogduin: “De inflatie is erger voor de minima dan voor bijvoorbeeld Elon Musk, die van 320 miljard dollar aan vermogen terugvalt naar 220 miljard.”

Werknemers zijn de dupe

Niet de vermogenden maar de werknemers zijn de dupe van de inflatie, stelt de Groningse hoogleraar economie Steven Brakman. “In veel gevallen lopen de loonsverhogingen achter op de prijsstijgingen. Daarnaast kunnen vermogende huishoudens zich makkelijker aan de inflatie onttrekken door bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp aan te schaffen.”

De Europese Centrale Bank (ECB) probeert de prijsstijgingen af te remmen door de rente te verhogen. Dat heeft als risico dat de economie wordt afgeremd, waardoor er banen verloren gaan, zegt Brakman. En daar zijn de laagste inkomens weer de eerste slachtoffers van.

Dat neemt niet weg dat de geldontwaarding ook vermogende huishoudens treft. Vele daarvan beleggen, en de meeste aandelen daalden vorig jaar in waarde – vooral die van van technologiebedrijven.

Forse koersverliezen

Neem Amazon, Alphabet (het moederbedrijf van Google), Meta (de moeder van Facebook) en Microsoft. Die verloren samen honderden miljarden dollar aan beurswaarde, en hun aandeelhouders dus ook. In Nederland waren er forse koersverliezen voor bedrijven als ASML, Asmi, Besi en Adyen. Die dalingen waren vooral het gevolg van de inflatie. Beleggers verwachten van die bedrijven hoge toekomstige winsten, maar door de hoge inflatie verdampt een deel van die winst, met koersdalingen als gevolg.

Dat de waarde van al dat bezit (aandelen en vastgoed) daalde, is volgens Hoogduin ook te zien als een correctie op de jaren voor de inflatie. Toen konden veel aandeelhouders en vastgoedeigenaren dankzij de lage rentes, de stijgende koersen en de florerende woningmarkt goed verdienen.

De vermogensdalingen betekenen niet dat de verschillen tussen arm en rijk direct verkleinen, zegt hoofdredacteur van economenplatform ESB Jasper Lukkezen. De meeste Nederlandse huishoudens met eigen vermogen hebben dat vooral in de vorm van spaargeld en vastgoed. Inflatie holt de waarde daarvan uit.

De echt rijke mensen bezitten volgens Lukkezen vooral aandelen. Door een divers aandelenpakket kunnen zij klappen op de beurs beter opvangen, waardoor deze toplaag er relatief minder hard op achteruit gaat. In dat geval nemen de verschillen tussen rijk en arm in tijden van inflatie dus toe.

Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de crisis op de huizenmarkt tussen 2011 en 2014. Toen werd de vermogensongelijkheid volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groter, doordat de topvermogens niet alleen vastgoed bezaten maar ook aandelen die hen financieel overeind hielden.

Lees ook:

Krijgt Europa volgend jaar geen inflatie maar wél een recessie, of andersom?

De consumentenprijzen stijgen hardnekkig door, en daar moet de Europese Centrale Bank iets mee. Maar hoeveel kan de bank doen zonder de eurozone in een recessie te storten?