De rest van de EU moet een voorbeeld nemen aan alle laadpalen in Nederland

Twee zomers van nu moet het ook met een elektrische auto heel gemakkelijk zijn om naar Spanje te rijden, of naar Kroatië. Dan is het aantal laadstations zo ongeveer verdubbeld.

Dinsdag spraken de Europese lidstaten met het parlement af hoe ze de Europese laadinfrastructuur gaan verbeteren. Als de Europese Unie zijn doelen voor 2030 wil halen, dan moet het aantal auto’s dat op benzine rijdt de komende tijd fors dalen.

Aan het einde van 2027 moet er op drukke wegen in Europa zeker om de 60 kilometer een laadstation zijn, waar je ook kunt snelladen. De Europese Unie heeft 1,5 miljard euro vrijgemaakt om landen op weg te helpen met het uitbreiden van het aantal laadpalen. Dat is maar een fractie van de totale kosten, die verder vooral door de markt moeten worden opgebracht.

Bij de laadstations moeten vrachtwagens ook kunnen opladen, hoewel voor vrachtvervoer ook LNG, vloeibaar gas, beschikbaar blijft.

De lidstaten maakten ook alvast afspraken over de beschikbaarheid van waterstof, een gewenste toekomstige brandstof voor auto’s. Vanaf 2030 moeten er in alle stedelijke knooppunten en op elke 200 kilometer langs de snelweg faciliteiten zijn om waterstof te tanken.

‘Met vertrouwen over het continent reizen’

VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal was aanwezig bij de onderhandelingen en heeft zelf ook een elektrische auto. “Ik heb weleens om vijf uur ’s nachts bij een donker laadstation gestaan. Dan duurt het opladen van je auto wel heel erg lang”, zei ze na afloop. Ze is blij met de verplichting om de nieuwe laadstations goed te verlichten en dat er altijd een noodknop moet zijn om in geval van nood de politie te waarschuwen.

Eurocommissaris Frans Timmermans toonde zich tevreden. “De overgang naar uitstootvrije mobiliteit moet worden ondersteund met de juiste infrastructuur die klaarstaat voor het moment dat je het nodig hebt. Automobilisten moeten met vertrouwen over het continent kunnen reizen.”

De afspraken betekenen dat bijna alle landen behalve Nederland nu heel snel laadpalen moeten neerzetten. In Nederland staan al 90.000 laadstations, wat heel veel is. Maar ook hier voldoen niet alle stations aan de nieuwe eisen: de EU heeft strenge eisen neergelegd over de hoeveelheid energie die een laadstation moet leveren.

“Voor Nederland is vooral de beschikbaarheid van elektriciteit een probleem”, zegt Nagtegaal. “Nederland moet met de netbeheerder echt heel hard gaan werken aan dikkere kabels. Het moet de capaciteit vergroten.”

Vanaf 2035 geen benzineauto’s meer verkopen

Op dezelfde dag gaven de Europese lidstaten hun uiteindelijke goedkeuring aan het plan om vanaf 2035 geen auto’s met een benzinemotor meer te verkopen. Daarover was al een tijd geleden een akkoord bereikt, maar toen de handtekening moest worden gezet, nam Duitsland opeens een andere afslag.

Onder druk van de liberale partij FDP, die deelneemt aan de Duitse coalitie, kwam het land terug op zijn eerdere toezegging om het wetsvoorstel te steunen. Afgelopen weken werd druk onderhandeld met de Duitsers, zaterdag werd een akkoord bereikt.

Tot opluchting van het Europees Parlement betekende die oplossing dat de oorspronkelijke afspraken intact bleven. De Europese Commissie heeft nu beloofd om met aparte regels te komen voor voertuigen die op klimaatneutrale synthetische brandstoffen rijden. Namens de 27 Europese landen kwam de uiteindelijke handtekening er dinsdag daarom alsnog.

Lees ook:

Nederland koploper in laadpalen, maar groot tekort binnen EU

In de meeste landen van de Europese Unie is een groot tekort aan oplaadpunten voor elektrische auto’s langs het wegennet.

Opinie: Aantal laadpalen moet veel sneller omhoog

De verduurzaming van het wegverkeer loopt vast als er niet snel meer laadpalen voor elektrische voertuigen komen, schrijft Gerwin Hop, oprichter van laadpaal-exploitant Park ’n Charge.