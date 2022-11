De plasticvanger in de IJssel vangt te weinig plastic. Waar ligt dat aan?

Het klonk veelbelovend: voor het eerst zou een drijvend apparaat op de IJssel plastic afval opvissen en een nuttige bestemming vinden voor het gevangen plastic.

Afgelopen anderhalf jaar lag de plasticvanger van Clear Rivers in een flauwe bocht van de IJssel bij Zwolle. Met twee lange drijvende vangarmen en een verzamelbak, haalde het systeem drijfvuil uit de rivier, zodat het niet in het IJsselmeer en de Noordzee terechtkwam.

De proef met de plasticvanger van Clear Rivers had als doel om recycle-producten te maken van afval uit de rivier. Dat is een klein beetje gelukt. Er is een proefmodel van een blouse geproduceerd, die voor een kwart bestaat uit ingezameld IJssel-plastic.

De eerste plastic blouse

Bij de opening van het schoolseizoen in september droeg Saxion-bestuursvoorzitter Anka Mulder met trots de eerste blouse waarin IJsselplastics zijn verwerkt. Haar hogeschoolstudenten werken samen met een ondernemer in Zutphen aan een kledinglijn van rivierplastic: Riverfashion.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat slechts een kwart van de blouse uit rivierplastics uit de IJssel bestaat, omdat er minimale hoeveelheden drijvend afvalplastic waren opgevist.

Projectmanager Rik Voerman van Saxion is niettemin hoopvol over Riverfashion: ‘We hebben grip op het hele proces. Niet alleen op de technische kant, maar ook als het gaat om de financiële haalbaarheid.’ Over dat laatste is Ramon Knoester van Clear Rivers minder optimistisch. De kosten van het plaatsen en legen van de plasticvanger wegen niet op tegen de opbrengsten van een kledinglijn uit rivierplastic, zegt hij.

Ramon Knoester van Clear Rivers controleert de inzamelbak van zijn plasticvanger in de IJssel. Beeld Wim Eikelboom

In een scherpe bocht zou meer plastic opgevist kunnen worden

Deze week is de plasticvanger uit het water gehaald. De proef heeft anderhalf jaar geduurd en het geld is op. Provincie Overijssel, energiebedrijf Engie en gemeente Zwolle staken zo’n 250.000 euro in de plasticvanger. De opbrengsten vielen tegen. Nurdles voerden de boventoon. Dat zijn kleine kunststof brokjes van (notabene) gerecycled plastic, die per ongeluk in de rivier zijn geloosd door een fabriek stroomopwaarts bij Zutphen.

De geringe opbrengsten schrijft Ramon Knoester toe aan de plek van de plasticvanger, in de luwte van de stroom. In een scherpe bocht van de rivier zou meer plastic opgevist kunnen worden, stelt hij. Daarom wil Knoester graag een meer kansrijke locatie op de IJssel. Maar daarvoor krijgt hij de handen niet op elkaar.

Rivierbeheerder Rijkswaterstaat trekt geen geld uit voor de plasticvangers in rivieren, want dat zet te weinig zoden aan de dijk. ‘We ontwikkelen een betrouwbare en kostenefficiënte meetmethode, zodat we zwerfafval in de rivieren in de toekomst structureel kunnen aanpakken’, aldus Rijkswaterstaat.

Rik Voerman van Saxion blijft hoopvol dat de plasticvanger in de IJssel een vervolg krijgt. ‘Ik denk dat we er trots op mogen zijn dat we in Nederland onderzoek verrichten naar het verwijderen van plastics uit het water. Afgelopen zomer heb ik een plasticvanger in Dominicaanse Republiek bezocht. In dat soort gebieden is de hoeveelheid plastic dat de zee in stroomt bijzonder schokkend. Het is tegelijkertijd niet makkelijk om plastic uit de rivier te halen. Daarvoor moet nog veel kennis ontwikkeld worden.’

Lees ook:

WWF waarschuwt: We ademen, eten en drinken plastic, tot wel een creditcard per week

De oceanen slibben dicht met plastic. Dat schaadt de natuur en uiteindelijk ook de mens, waarschuwt het Wereld Natuur Fonds, dat oproept tot een bindend VN-verdrag.