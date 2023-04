De oude aluminiumfabriek in Delfzijl maakt plaats voor een giga-batterij

De ondergang van aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl biedt ruimte voor iets nieuws. Voor de energietransitie en voor de opmars van schone energie. Het bedrijf Giga Storage heeft namelijk het interne stroomnet van de fabriek gekocht om er een gigantische batterij te bouwen. Die moet het gebruik van wind- en zonne-energie gaan stimuleren.

Giga Storage heeft een pachtovereenkomst verkregen voor vijftig jaar. Deze is verstrekt door Groningen Seaports, de beheerder van de haven van Delfzijl, de Eemshaven en de aangrenzende industriegebieden.

“Hoe jammer het ook is dat dit industrieel baken van Delfzijl moest stoppen, we zijn verheugd dat wij de mogelijkheid krijgen om een grote industriële energieverbruiker te vervangen en een duurzame invulling aan de locatie te geven”, zegt directeur Ruud Nijs van Giga Storage.

Met de kracht van 1154 Tesla’s

Nu werkt het zo op de elektriciteitsmarkt dat een gas- of kolencentrale bijschakelt als er een tekort aan stroom is, bijvoorbeeld op dagen zonder wind of zon. Giga Storage wil bijdragen aan een stabiel stroomnet dat niet langer afhankelijk is van zulke fossiele centrales.

In Noord-Nederland wordt veel hernieuwbare energie opgewekt. Als er te veel aanbod is van windenergie, kan die worden opgeslagen in de batterij, en als de vraag naar stroom toeneemt, kan die aan het net worden geleverd. Hierdoor moet de krapte op het stroomnet afnemen, en wordt het mogelijk om meer zonne- en windparken aan te sluiten.

Vorig jaar opende minister Rob Jetten voor klimaat en energie in Lelystad ‘de grootste batterij van Nederland’ van Giga Storage. Dat is een installatie opgebouwd uit allerlei kasten vol elektronica, die gezamenlijk de kracht hebben van 1154 Tesla’s. Andere projecten zijn in ontwikkeling.

Minister Rob Jetten voor klimaat en energie wordt rondgeleid bij de Giga Buffalo, de grootste batterij van Nederland, opgebouwd uit allerlei containers met elektronica. Beeld ANP / JEROEN JUMELET

Giga Storage moet de batterij op het Aldel-terrein nog ontwerpen en ook een vergunning aanvragen. Hoe groot de batterij in Delfzijl wordt, is nog niet precies bekend. “De ambitie is om er meer dan een gigawattuur op te slaan”, zegt Nijs tegen Dagblad van het Noorden. In 2030 wil zijn bedrijf in totaal 3 gigawatt aan energieopslag onder beheer hebben.

Aldel was afhankelijk van goedkoop gas

Aldel was een boegbeeld van de zware industrie in Nederland, opgericht en groot geworden dankzij het goedkope gas uit Groningen. Dankzij de zeehaven kon de benodigde grondstof, aluinaarde, gemakkelijk worden aangevoerd. Hoogovens was een van de oprichters van het bedrijf. Met de jaren is Aldel meermalen van eigenaar veranderd.

Aldel in Delfzijl. De productie van aluminium heeft tot acht keer meer energie per kilogram nodig dan staalproductie, meldde ABN Amro. Beeld ANP / VINCENT JANNINK

In 2017 werd het gekocht door Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie. De laatste decennia kwam het bedrijf regelmatig in de problemen. Eind vorig jaar ging de fabriek op de ‘waakvlamstand’, omdat er door de hoge gasprijs geen rendabele productie meer mogelijk was. Een doorstart is niet gelukt.

De verkoop van het gesloten stroomnet aan Giga Storage, met aansluiting op het hoogspanningsnet, is onderdeel van de afwikkeling van het faillissement.

Bijdragen aan de circulaire economie

Giga Storage gaat 10 hectare grond gebruiken op het Aldel-terrein, ongeveer een kwart van het geheel. Er blijft dus ruimte over voor andere bedrijven. Die moeten passen binnen de visie van Groningen Seaports. “Bedrijven moeten bijdragen aan de energietransitie, of actief zijn in de chemie en de circulaire economie”, zegt een woordvoerder.

De huidige bebouwing op het terrein wordt weggehaald, zegt de woordvoerder. “Dat regelt de curator. Een sanering is vooralsnog niet nodig.” Vervolgens kan het terrein opnieuw worden ingericht.

Ook Aldel droeg overigens bij aan de energietransitie. Het lichte aluminium is net als koper, staal en zink een belangrijk bulkmetaal. Maar de productie van aluminium leunt nog zwaar op fossiele brandstoffen. De industrie moet snel overstappen op schonere technieken en meer werk maken van recycling, zegt het Internationaal Energieagentschap.

Lees ook:

Stilgelegde aluminiumfabriek Aldel wacht op betere tijden – en op steun uit Den Haag

Aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl is op de ‘waakvlamstand’ gezet, omdat de hoge gasprijs rendabele productie in de weg staat en het Rijk niet te hulp schiet. Waarom zou het ook?

De grootste batterij van Nederland levert stroom met de kracht van 1154 Tesla’s

Een reuzenbatterij helpt de stroomopbrengst van windmolens en zonnepanelen in Lelystad te stabiliseren. Het elektriciteitsnet heeft daar baat bij.