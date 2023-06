De omgekeerde wereld: deze textielinzamelaar haalt oude kleding weer op in Ghana

Stranden vol afdankertjes uit Europa. Hopen en hopen textiel. De beelden die ons de laatste jaren uit Ghana bereiken, tonen de lelijkste kant van de tweedehandsindustrie. Het Nederlandse bedrijf Boer Group is nu van plan deze textiel weer op te halen uit het West-Afrikaanse land, om zo de afvalberg terug te dringen.

Het familiebedrijf haalt al vier generaties lang textiel op, niet enkel in Nederland maar ook in België en Duitsland. De basis van het bedrijf is de inzameling en sortering van kledingdonaties. Via een netwerk van opkopers over de hele wereld kan 62 procent van hun ingezamelde textiel hergebruikt worden, vooral in Oost-Europa, Afrika, Zuid-Amerika en India.

In 2018 nam Boer Group het recyclingbedrijf Frankenhuis over. Daarmee wil het de cirkel rond maken en van oud textiel nieuwe vezels maken. Tijdens de Circular Textile Days deze week in Den Bosch kondigde mede-eigenaar Mariska Boer aan daarin een stap verder te willen gaan. Boer Group spreekt zijn netwerk van opkopers aan om textiel opnieuw op te halen en naar Nederland te brengen.

Met andere woorden: onze afdankertjes reizen eerst naar bijvoorbeeld West-Afrika en als ze daar niet verkocht geraken, keren ze opnieuw terug naar Nederland. Het pilotproject, dat Umucu is gedoopt, is van start gegaan in Ghana en wordt nu ook uitgerold in Senegal en Kameroen.

Stranden vol textiel

In de Ghanese hoofdstad Accra meren wekelijks containers met 15 miljoen kledingstukken aan, oftewel 2425 ton aan afdankertjes, blijkt uit onderzoek van de in Ghana gevestigde organisatie The OR Foundation. Minstens 40 procent daarvan (zes miljoen kledingstukken) blijft onverkocht en komt op een afvalberg of in de natuur terecht.

Door de hevige neerslag in het regenseizoen belandt dat textiel in de waterlopen en uiteindelijk in de zee, waar het samenklit en bij vloed als een vieze brij op het strand belandt. “Wij willen vermijden dat textiel in Ghana weggegooid wordt, door het zelf opnieuw te laten ophalen en opnieuw te vervezelen tot grondstof”, zegt Mariska Boer.

Concreet zet Boer een netwerk van opkopers aan het werk dat onverkocht textiel op de tweedehandsmarkt Kantamanto ophaalt, sorteert en in balen verpakt om opnieuw richting Nederland te varen voor recycling. Slechts 0,18 procent van al het bestaande textiel wordt momenteel gerecycled tot nieuwe kleren, blijkt uit de recentste cijfers van Textile Exchange.

Toch geen goed idee?

Of Boer Group dat percentage zal opkrikken, is echter de vraag. Het eerste doel van Umucu is om het teruggebrachte textiel om te zetten naar poetsdoeken. Geen nieuwe kleren dus, wat het volgens critici tot een vorm van ‘downcycling’ maakt.

Ook stellen lokale en internationale activisten de vraag of het wel een goed idee is om textiel opnieuw te verplaatsen van het zuiden van de wereld terug naar Nederland. Mariska Boer benadrukt dat het bedrijf in gesprek is met The OR Foundation, geleid door de Amerikaanse activist Liz Ricketts, en uit hun gesprekken leidde Boer af dat zij voorstander is van het project.

“Maar dat klopt niet”, reageert Ricketts via de telefoon vanuit Accra. “Wij zijn er niet voor te vinden dat onverkocht textiel opnieuw naar het noorden van de wereld verscheept wordt. Wat ons beter lijkt, is om hier in Ghana recycle-faciliteiten uit te bouwen. Dat zal zorgen voor lokale werkgelegenheid.”

“In dit pilotproject willen we het eerst nog simpel houden, vandaar de keuze voor poetslappen”, reageert Boer nog. “Door de verpakking en andere delen van het proces uit te besteden aan lokale Ghanezen, creëren we ook lokale werkgelegenheid. We zijn de eerste ter wereld die op deze manier te werk gaan, en daar mogen we erg trots op zijn”, concludeert Boer.

