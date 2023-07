De oeroude eiken in het Britse Blenheim Park vertellen een hoopgevend verhaal

De natuurlijke soortenrijkdom in oude eikenbomen is groter dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van een Nederlandse botanicus in een Brits bos met de hoogste dichtheid aan eeuwenoude eiken van Europa.

“Hier bij deze stam deden we een opwindende vondst.” Aljos Farjon buigt zich behoedzaam naar voren om in de omgevallen holle boom te gluren. “In het bruine rot van de oude eik vonden we een zeer zeldzame pseudo-schorpioen (Dendrochernes cyrneus), een spinachtig diertje met het uiterlijk van een schorpioen. Het beestje leeft in de door zwammen veroorzaakte bruine houtrot van de eik, net als veel andere insecten.”

Farjon pakt een handje houtgruis. “Kijk dit is het werk van de bruine boommier die tunnels graaft in de bruine rot. De mierenkolonie leeft in de eik. Je krijgt ze zelden te zien, want ze houden niet van daglicht. Een eik-eigen mier.”

Nergens in Europa staan zoveel monumentale eikenbomen op een kluitje als in het afgesloten deel van Blenheim Park bij het Britse Woodstock, High Park genoemd. Farjon bracht hier 275 oude eiken in kaart van meer dan vijf meter stamomtrek. Stuk voor stuk veterane bomen met een leeftijd van vierhonderd tot achthonderd jaar. “Dit is ongekend. Er is geen plek in Europa waar zoveel oude eiken bij elkaar staan”, vertelt Farjon. Ter vergelijking: In heel Nederland staan circa 170 eikenbomen van meer dan vijf meter stamomtrek.

Strikte voorwaarden

Het geheim van de hoge dichtheid aan veterane bomen in Blenheim Park is dat de plek al eeuwenlang verboden toegang is voor publiek. Slechts onder strikte voorwaarden mogen wetenschappers hier rondstruinen.

De geschiedenis van het unieke eikenbos op zo’n 100 kilometer ten noordwesten van Londen gaat terug tot de Middeleeuwen. Koning Hendrik 1 van Engeland gebruikte dit bos al in 1100 voor de jacht op herten. Nadat het park in 1764 in bezit kwam van de voorvaderen van Winston Churchill, besloot een landschapsontwerper om 150 hectare bos met rust laten. Daaraan is het unieke monumentale eikenwoud aan de rand van Blenheim Park te danken. Tussen de bomen op de glooiende heuvels is in de verte Blenheim Palace te zien, de geboorteplek van de fameuze Britse premier met bolknak.

Farjon bracht het bestaan van het uitzonderlijke eikenbos in 2016 aan het licht bij het schrijven van een overzichtsboek over de oudste eiken in Engeland: Ancient Oaks in the English Landscape. Hij haalde daar toen het nationale nieuws mee. “Ik stond perplex over de hoeveelheid reuzen die ik hier aantrof. Toen kwam ik op het idee om met wetenschappers de biodiversiteit op deze unieke plek te inventariseren.”

De 77-jarige Farjon (geboren in Hilversum) is van huis uit een toonaangevende coniferen-expert. Op zijn naam staat een wetenschappelijk standaardwerk waarin alle 615 soorten coniferen van de wereld beschreven staan. Na zijn pensionering aan het befaamde Royal Botanic Gardens Kew in Londen, stortte hij zich op onderzoek naar oude eikenbomen.

Nationale boom

De eik is de nationale Britse boom. Zomereiken heten daar niet voor niets English Oaks. De landelijke natuur- en cultuurbeschermingsorganisatie National Trust heeft het eikenblad als embleem. Farjon: “Je merkt aan alles dat oude eiken een speciale plaats innemen in de Britse cultuur, geschiedenis en de harten van de inwoners.”

Het afgesloten eikenbos van Blenheim Park is een walhalla voor liefhebbers van stokoude eiken. Hier vindt nagenoeg geen onderhoud plaats. Dikke bomen die omvallen blijven liggen, net als afgebroken takken. Die afwisseling van levend en dood eikenhout, maakt het tot een paradijs van soortenrijkdom, vertelt Farjon.

“Hoe langer hout blijft liggen, hoe waardevoller het wordt als leefplek voor kevers en schimmels. Veel insecten zijn gespecialiseerd en verbonden aan een bepaalde fase van verrotting van het eikenhout. De geldt ook voor paddenstoelen en schimmels.” Even later steekt Farjon zijn hoofd in een grote holte van een gesneuvelde reuzeneik. “Hierin ontdekte een mycoloog een buitengewoon zeldzame helder oranje zwam. Het was de tweede vondst in Groot-Brittannië.”

Hol van binnen

Levende stokoude eiken zijn allemaal hol vanbinnen. Dat zegt niets over hun vitaliteit, benadrukt Farjon bij een uitgezakte knoeperd. “Van deze boom wordt gezegd dat ‘ie misschien wel duizend jaar oud is. Nog altijd staat de boom in het blad en waarschijnlijk geeft ‘ie ook nog eikels. Zolang cambium in contact is met een deel van het wortelstelsel, leeft de boom. Om een boom goed te begrijpen, moet je beseffen dat het een totaal ander organisme is dan een dier. Als een dier een poot verliest, is het ten dode opgeschreven. Een boom is gecompartimenteerd. Dus als een boom een tak verliest, dan herstelt dat zichzelf op een andere plaats in de boom.”

Van eiken op leeftijd is bekend dat ze hoog scoren als gastheer voor honderden soorten insecten, schimmels en planten. Vijf jaar lang ecologisch veldwerk in Blenheim Park brengt verbluffende cijfers aan het licht. Cijfers die de tot nog toe bekende biodiversiteitswaarde van eikenbomen overtreffen.

Onder leiding van Aljos Farjon bestudeerde een team van vijftig ecologische experts het monumentale eikenbos. Op en rond de stammen werden vallen gezet om insecten te vangen. Met loepen bestudeerden kenners de oeroude bast van eiken op korstmossen.

IJstijd

“Met name de licheenkenners waren lyrisch”, vertelt Farjon, wandelend tussen de reusachtige eiken. “De korstmosonderzoekers stonden versteld van het aantal soorten dat ze aantroffen op levende en dode oude eiken. Ze vonden zelfs twee soorten die nieuw zijn voor Groot-Brittannië.” Onderzoekers kwamen op 231 soorten korstmossen en 480 soorten schimmels.

Ook de insectenrijkdom deed onderzoekers versteld staan. “Op en rond de eiken zijn in totaal 930 soorten kevers gevonden, 684 soorten motten en bijna 700 soorten vliegen. Daaronder verschillende zeldzaamheden die verbonden zijn aan oude eiken. Dat geldt ook voor vlinders als de grote weerschijnvlinder en eikenpage.”

Wat is de reden dat met name eiken zo hoog scoren in biodiversiteit? Dat is een kwestie van evolutie, legt Farjon uit. “Hoe langer in tijd een boom een plek heeft in het ecosysteem, hoe groter het aantal soorten is dat een relatie aangaat met deze boom. De eik groeit sinds de laatste ijstijd in Engeland, ruim tienduizend jaar geleden. Nog altijd leren we bij over de waarde van deze boom voor de biodiversiteit.”

Meehuilen

De optelsom van vijf jaar ecologisch veldonderzoek op en rond de eeuwenoude eikenbomen van Blenheim Park was voor Farjon overweldigend. Hij werkt aan een boek met de resultaten ervan. “We hebben bijna 4.100 soorten organismen gevonden op een terrein van 130 hectare.”

High Park Blenheim staat nu in de top drie van locaties met de hoogste biodiversiteit in het Verenigd Koninkrijk, samen met New Forest en Windsor Great Park. “Maar die andere twee zijn plaatsen waar al decennialang onderzoek loopt naar biodiversiteit. Dus ik vermoed dat Blenheim Park op termijn nog hoger gaat scoren.”

De aangetoonde enorme soortenrijkdom in het oude Britse eikenbos is voor de Nederlandse wetenschapper een hoopvol bewijs dat de natuur krachtiger is dan we denken. “Er is in onze tijd veel gepraat over hoe slecht het met de natuur gaat. Zorgen over klimaatverandering en het uitsterven van soorten bepalen het nieuws.”

“Ik vind het betreurenswaardig dat veel natuurbeschermers meehuilen met het dit verhaal. Ons onderzoek in Blenheim Park bewijst dat de biodiversiteit gigantisch rijk is als je er goed onderzoek naar doet. De oude onaangetaste eiken hier vertellen het verhaal dat niet alles achteruitgaat in de natuur.”

IVF met eikels Hoewel de soortenrijkdom van het oudste eikenbos van Europa ongekend hoog is, blijft het tobben met de voortplanting van de bomen. Door de aanwezigheid van damherten lukt het slechts enkele eikels om uit te groeien tot een boom. Damherten vinden jonge eikjes smakelijk. Het rondtrekkend roodwild steekt zo een stokje voor natuurlijke verjonging van het bos. Daar is iets op gevonden. Met opkweken van drieduizend ingezamelde eikels stelt het Britse Blenheim Park de erfenis veilig voor de eeuwenoude eiken. De jonge eiken worden in potten grootgebracht in kassen en zullen uiteindelijk op het landgoed worden herplant. “De jonge boompjes zijn allemaal directe afstammelingen van de oorspronkelijke middeleeuwse eiken. Het is te hopen dat de nieuwe aanwas ervoor zorgt dat de erfenis van de eeuwenoude eiken van Blenheim nog eeuwen voortleeft”, zegt Rachel Brodie van het bosbouwteam van Blenheim Park.

