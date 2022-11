De Oekraïne-oorlog overschaduwt de klimaattop in Egypte

Wael Aboulmagd zag de bui al hangen. De Russische aanval op Oekraïne woekert voort en escalatie van het conflict lijkt eerder aan de orde dan een ontzenuwing. Aboulmagd, klimaatgezant van Egypte, riep wereldleiders daarom op: kom volgende week naar de klimaattop in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh, zonder elkaar daar direct in de haren te vliegen over de Russische aanval op Oekraïne.

Het moet vooral over het klimaat gaan op de top, die duurt van 6 tot 18 november in Egypte. Niet over Poetin, dreigende kernbommen of onderlinge verdachtmakingen over de sabotage van de Nord Stream-gaspijp.“Ik dring er bij iedereen op aan om de ontstane geopolitieke situatie niet te gebruiken als een reden om achterover te leunen”, zei Aboulmagd. Het klimaat heeft geen gesteggel nodig, maar urgentie en actie. Logisch dat de Egyptische organisatie dit vraagt. Maar is het verzoek wel realistisch, in oorlogstijd?

Schaarste en hoge graanprijzen

De oorlog negeren en alleen maar praten over broeikasgassen en klimaatfinanciering kun je van de wereldleiders en onderhandelaars die in Sharm-el-Sheikh samenkomen niet verwachten, reageert prins Jaime de Bourbon de Parme, de klimaatgezant van Nederland. Onderwerpen die heel direct samenhangen met de Oekraïne-oorlog zullen deel uitmaken van de gesprekken in de Egyptische badplaats, voorziet Bourbon. Voedselzekerheid is zo’n thema. “De oorlog in Oekraïne leidt tot schaarste en hoge graanprijzen, waardoor dit thema met extra urgentie behandeld zal worden.”

Prins Jaime de Parme. Beeld Werry Crone

Overleg over voedselzekerheid past ook prima op een klimaattop, zegt de klimaatgezant. Het onderwerp wordt er niet met de haren bijgesleept, want landbouw gaat bij uitstek over milieu en klimaat. “Bekend is dat de agro-sector mondiaal een grote voetafdruk heeft en gevoelig is voor de schadelijke effecten van klimaatverandering, zoals droogte.” Er zijn meer thema’s die als resultaat van de oorlog sterker naar voren zullen komen op de klimaattop, denkt Bourbon. De betaalbaarheid van schone energie, bijvoorbeeld. De hoge energieprijzen en inflatie maken het nodig om daar op te letten bij het uitstippelen van een strategie om de wereld te laten overstappen van fossiele bronnen op schone energie.

De toonzetting is nu constructief

Toch is het niet zo dat de effecten van de oorlog de klimaattop zullen overschaduwen of per definitie zullen laten mislukken, verwacht Bourbon. Rusland zal wel met een delegatie aanwezig zijn in Egypte, is de verwachting. Het land weigeren is niet aan de orde, want als VN-lid mag Rusland aanschuiven. Het land uitsluiten lijkt ook niet nodig, zegt Bourbon. “De toon van Rusland lijkt het afgelopen jaar opvallend redelijk, als het over het klimaat gaat”, observeert hij. Waar Rusland op eerdere klimaatconferenties dreigde om het Parijse Klimaatakkoord uit 2015 te frustreren, is de toonzetting nu constructief.

Het Kremlin kiest voor die strategie als vorm van ‘soft power’, denkt Bourbon. “Rusland gebruikt het onderwerp klimaat om toegang te houden tot het internationale toneel, om zo internationale betrekkingen aan te halen met mogelijke bondgenoten.” Mocht het toch zo zijn dat de Russische onderhandelaars – dat Poetin zelf komt is hoogst onwaarschijnlijk – de klimaattop willen ondermijnen, dan zullen ze daar niet snel in slagen. Althans, niet in de onderhandelingsteksten, want het Westen is van plan om de inhoudelijke rol van Rusland ‘te minimaliseren’, zegt Bourbon. Op die manier blijft er ruimte om stappen te zetten voor het klimaat.

Louise van Schaik. Beeld Clingendael

“Het Parijs-akkoord zal niet gaan wankelen op de klimaattop in Egypte”, denkt ook klimaatexpert Louise van Schaik van instituut Clingendael. De oorlog zal er volgens haar niet toe leiden dat het akkoord afbrokkelt, omdat de wereld nog steeds achter de doelstellingen voor 2050 blijft staan. De opwarming van de aarde moet beperkt worden tot maximaal 2 graden, liefst niet meer 1,5. “Dat staat niet ter discussie.”

In het verkeerde keelgat

Het idee dat de Oekraïne-oorlog de Parijs-doelen zouden kunnen laten wankelen, is volgens Van Schaik teveel gedacht vanuit een westers perspectief. Zij wijst erop dat voor delen van de wereldgemeenschap de Russische inval weliswaar belangwekkend is, maar tegelijk ‘de zoveelste oorlog in de wereld’. “What’s new, zo reageerde sommige landen in de VN-veiligheidsraad. Sommige landen in Azië en Afrika kiezen daarom ook niet heel duidelijk partij.”

Van Schaik wijst erop dat de band tussen de VS en China er slechter op is geworden. Na het aantreden van president Biden traden al spanningen op. Na de Russische inval in Oekraïne veroordeelde de Chinese president Xi zijn bondgenoot Poetin niet. Ook leek het idee realistischer te worden dat Xi Taiwan kon binnenvallen. Een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde Nancy Pelosi aan Taiwan schoot Xi in het verkeerde keelgat. Hij besloot het overleg met de VS te staken. Oók de gesprekken over klimaat. En precies met dat thema, een duurzame toekomst voor de planeet, konden Biden en Xi nog door een deur. Met de klimaattop in Egypte voor de deur probeert de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry een lijmpoging te ondernemen.

“De vraag is: wat levert het hervatten van klimaatgesprekken de VS of China op?”, zegt Van Schaik. De twee machtsblokken zijn – mede als gevolg van de Oekraïne-oorlog – steeds meer in een onderlinge competitie beland. “Vanwege de energiecrisis hebben beide grootmachten sterkere eigen belangen gekregen. China groeit en wil de eigen energievoorziening veiligstellen, deels met kolen maar ook met veel zonne- en windenergie. Tegelijk hebben de VS een sterke klimaatagenda. Biden heef zich daarmee sterk geprofileerd, nu moet hij ook stappen zetten. Daarvoor zijn grondstoffen, lithium en mineralen nodig. Daardoor concurreren de VS deels met China.”

EU wordt als inconsequent gezien

Ondertussen spoort de Europese Unie wel de Balkan en landen als Zuid-Afrika en Indonesië en de Balkan aan om snel met steenkool te stoppen. “De houding van de EU-landen wordt elders als hypocriet gezien. Mijn indruk is dat Afrika het een beetje heeft gehad met de EU”, zegt Van Schaik. Wat niet helpt, is dat rijke landen in gebreke blijven bij het betalen van de toegezegde jaarlijkse 100 miljard dollar klimaatgeld aan armere landen.

De EU financierde afgelopen jaar 28 miljard, de VS 11 miljard. Maar giften waren dat niet. Van Schaik: “Het is grotendeels nog een bijeen geraapt zootje van leningen en geld dat al ergens in een pot zat.” Armere landen nemen daarmee geen genoegen. Zeker niet omdat zij door de steeds extremere klimaateffecten – droogte, overstromingen en natuurverlies – grote verliezen incasseren.”

De EU financierde afgelopen jaar 28 miljard, de VS 11 miljard. Maar giften waren dat niet. Van Schaik: “Het is grotendeels nog een bijeen geraapt zootje van leningen en geld dat al ergens in een pot zat.” Armere landen nemen daarmee geen genoegen. Zeker niet omdat zij door de steeds extremere klimaateffecten - droogte, overstromingen en natuurverlies - grote verliezen incasseren.”

Het vergoeden van die schade door rijke, industriële landen zal het leidende vraagstuk in Sharm-el-Sheikh worden, verwacht ook klimaatgezant Bourbon. Maar hij weet hoe taai dat verdelingsvraagstuk is. Elk jaar weer keert dat onderhandelingspunt terug. “Het Westen komt tot nu toe die belofte niet na en het armere deel van de wereld eist naleving.” Nog los van de oorlog is dit agendapunt het recept voor een zware klimaattop, aldus Bourbon.

Dit hoofdpijndossier over klimaatschade wordt versterkt, denkt Van Schaik, doordat rijke landen ook zuchten onder inflatie en kosten om de energiecrisis te dempen. “Financiële middelen vloeien naar andere, strategische doelen.” Minister Rob Jetten (klimaat, D66) doet een beroep op landen om serieus over de brug te komen met klimaatvergoedingen aan opkomende economieën, die al lijden onder de opwarming.

Egyptische wegwerkers werken nog aan het laatste stukje asfalt naar de hotels. Beeld Reuters

Het zou al mooi zijn als de klimaattop in Egypte wat oplossingen kan loskrijgen voor dit slepende vraagstuk, vindt Van Schaik. Grotere verwachtingen over doorbraken voor het klimaat kan de wereld volgens haar maar beter niet hebben. “Het dreigt een beetje een laffe klimaattop te worden.”

President Biden van de VS wil (ondanks de midterm-verkiezingen die tijdens de klimaattop plaatsvinden) op 11 november wel de ambitie persoonlijk kracht bijzetten in Egypte. Maar China lijkt dan weer niet voornemens om de president te sturen.

Geopolitieke spanningen naar de voorgrond

Veel politieke kopstukken lijken Egypte links te laten liggen, maar zijn wel van plan om naar een andere topbijeenkomst te komen, in Indonesië. In de tweede en laatste week van de top in Egypte is er in Indonesië een G20-bijeenkomst. Poetin komt daar mogelijk ook. Grote kans dat dáár de geopolitieke spanningen naar de voorgrond komen, schat de Nederlandse klimaatgezant Bourbon in. “Dat zou een bliksemafleider kunnen zijn, waardoor er in Egypte in relatieve stilte stappen gezet kunnen worden voor het klimaat.”

Als locatie biedt de badplaats Sharm-el-Sheikh de onderhandelaars een comfortabeler verblijf dan het regenachtige Glasgow (2021). Maar met het oog op de Oekraïne-oorlog is Egypte niet de ideale gastheer te noemen voor de klimaattop. “Egypte heeft een belangrijke en goede relatie met Rusland. Dat kan het lastig kan maken om Rusland te negeren”, weet klimaatgezant Bourbon.

“Gastland Egypte kreeg een groot deel van zijn graan uit Rusland en Oekraïne, de voedselafhankelijkheid was voor de oorlog zo’n 80 procent. Daarnaast is Egypte sterk afhankelijk van toerisme uit Rusland, zo’n 40 procent van de toeristen komt daarvandaan. Daardoor zal Egypte een balanceer-act moeten uitvoeren, want het wil de relatie met Rusland niet op het spel zetten door het land diplomatiek te schofferen.”

Gedwee achter de klimaatkoers

Symbolisch is het wel sterk dat Egypte als ‘host’ van de klimaattop de stem van de Afrikaanse en meer kwetsbare landen kan vertolken. Maar dat wil niet zeggen, volgens Van Schaik, dat die spreekbuisfunctie slaagt. “Egypte werpt zich als voorzitter nu zo op. Maar er zijn meer landen die zich willen profileren. Congo, Zuid-Afrika, Nigeria, Ethiopië – al ligt dat laatste land op zijn gat vanwege een eigen, interne oorlog. Ik wil maar zeggen: het zal heus niet zo zijn dat alle Afrikaanse landen gedwee achter de klimaatkoers van Egypte aanhobbelen.”

Dat is ook geen noodzaak, want alle 194 landen die het Parijse Klimaatakkoord in 2015 afsloten kunnen hun eigen inbreng leveren in Egypte. Elk land zal inzichtelijk moeten maken welke klimaatinzet het nastreeft. Hard worden ze daar in Egypte nog niet op afgerekend. “Het jaar 2023 is als ijkjaar gekozen, waarbij de wereld de tussenstand moet opmaken bij de uitvoering van het Parijs-akkoord”, weet Van Schaik.

Landen moeten daartoe hun individuele plan inleveren. Daar moeten ze nog hard aan werken, bleek recent uit een verkenning van het gezaghebbende World Resources Institute. De plannen leiden nu pas tot 7 procent daling van broeikasgas in 2030, terwijl er 43 procent nodig is. Eind 2023, op de volgende VN-klimaattop, moeten de landen aantonen dat ze dit gapende gat opvullen met duurzaam beleid. Saillant detail: die COP28 staat gepland in Dubai. Mogelijke voorzitter: de minister van olie.

