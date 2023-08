De NS mogen kaartjes in de spits duurder maken

De Nederlandse Spoorwegen mogen plannen gaan maken voor een spitsheffing: een extra prijsverhoging voor treinreizen in de spitsuren. Verder mag het spoorbedrijf zijn tarieven meer gaan verhogen dan met de verwachte inflatie. De NS kunnen hun monopolie op reizen naar internationale bestemmingen als Parijs, Londen en Berlijn verliezen.

Dat staat in afspraken die de NS hebben gemaakt met het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Die hebben betrekking op de jaren na 2024. In 2024 loopt de huidige vergunning van de NS voor het verzorgen van treinreizen op het hoofdrailnet af.

De afspraken worden eind augustus naar de Tweede Kamer gestuurd. Afgesproken is onder meer dat de dienstregeling op peil blijft en dat de NS bezuinigingen doorvoert.

Corona heeft het spitsprobleem vergroot

Opvallend onderdeel van de afspraken is een spitsheffing. De NS willen het reizen in de spits al jaren duurder maken, maar stuitten in 2010 en in 2017 op een ‘nee’ van de Tweede Kamer. De NS krijgen nu van staatssecretaris Vivianne Heijnen de ruimte om zo’n heffing in te voeren. Afgelopen zomer hield NS-topman Wouter Koolmees nog een pleidooi voor forse duurdere treinkaartjes in de spits.

Groot probleem voor de NS is dat de treinen in de spits vol zitten, maar in de daluren niet. De coronapandemie heeft dat probleem vergroot. Vooral op dinsdag- en donderdagochtend is het in de treinen razend druk. Daarbij is de spits ‘korter’ geworden. Veel mensen werken sinds de pandemie deels thuis en deels op kantoor. Gaan ze naar kantoor, dan willen ze daar ook per se vóór of om negen uur zijn, is de indruk van de NS.

Nog geen concrete plannen

De spitsheffing is vooral omstreden omdat veel mensen de spits niet kunnen vermijden: zij moeten op of rond 9 uur op hun werk zijn. De NS zeggen nog geen concreet uitgewerkte plannen te hebben voor zo'n heffing.

Of de treinkaartjes in de spits echt fors duurder worden, is nog ongewis. Dat hangt af van de Tweede Kamer. Die bespreekt de afspraken tussen de NS en ministerie in principe op 26 september.

Maar twee weken daarvoor bepaalt de Kamer welke onderwerpen zij ‘controversieel’ acht. Besluiten over controversiële onderwerpen worden dan doorgeschoven naar de nieuwe Tweede Kamer. Het kan zijn dat de Tweede Kamer op 12 september het stempel ‘controversieel’ drukt op de afspraken met de NS.

Koolmees liet deze zomer overigens weten dat hij de tarieven in de daluren wil verlagen als de spitsheffing er komt. Dat moet mensen stimuleren om de ochtendspits te mijden.

Tarieven met maximaal 7 procent verhogen

Dat de treinkaartjes sowieso flink duurder worden, is vrij zeker. Nu mogen de NS hun tarieven verhogen met de verwachte inflatie. De afgelopen twee jaar viel de inflatie in werkelijkheid veel hoger uit dan verwacht. Daarom mogen de NS hun tarieven na 2024 met maximaal 7 procent verhogen.

Extra inkomsten voor de NS komen er ook op een andere manier. Nu betaalt het spoorbedrijf jaarlijks 80 miljoen aan het Rijk voor zijn vergunning. Na 2024 hoeft dat niet meer. Dan krijgen de NS juist een beetje subsidie: 13 miljoen. De maatregel is bedoeld om de NS financiële steun te bieden.

Verlies monopolie op internationale reizen

Het spoorbedrijf werd keihard geraakt door de coronapandemie. Helemaal hersteld van de pandemie zijn de NS nog niet. In de spits is het druk en in de weekenden zitten de treinen weer net zo vol als in begin 2020.

Maar in de daluren is dat anders. Al met al vervoeren de NS zo’n 15 procent minder reizigers dan voor de pandemie: 1,1 miljoen per dag tegen 1,3 miljoen in 2019. Exclusief bijzondere bijdragen van de overheid ten tijde van de pandemie leden de NS de afgelopen jaren verliezen van 977 miljoen (2020), 952 miljoen (2021) en 304 miljoen (2022).

Een aderlating is er in de nieuwe afspraken ook voor de NS. Het bedrijf verliest zijn monopolie op treinreizen naar internationale bestemmingen als Parijs, Berlijn en Londen. Dat wil zeggen dat de daarvoor benodigde vergunning na 2024 niet meer automatisch naar de NS gaat. Ook andere bedrijven, zoals Arriva, kunnen die reizen in principe gaan uitvoeren als zij een toekomstige aanbesteding zouden winnen.

