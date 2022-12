De Nederlandsche Bank: kabinet moet regie pakken bij verduurzaming

Wat De Nederlandsche Bank (DNB) betreft moet 2023 het jaar van de verduurzaming worden. Dat betekent ook dat de steun voor hoge energieprijzen afgebouwd moet worden.

De economie zucht en steunt onder de hoge energieprijzen. Het kabinet moet het jaar 2023 daarom gebruiken om huizen en kantoren te verduurzamen. “Het kabinet moet de regie pakken. Want je zult die verduurzaming van het vastgoed zo efficiënt mogelijk moeten doen”, zei Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit, maandag bij de presentatie van de nieuwste economische ontwikkelingen en vooruitzichten.

Die efficiëntie is cruciaal omdat bouwprojecten nu al moeilijker te realiseren zijn. Bouwbedrijven hebben moeite personeel te vinden en de bouwkosten stijgen door de hoge grondstofprijzen. Om te voorkomen dat iedereen elkaar straks in de weg zit, moet het kabinet bepalen welke woningen het eerst aan de beurt zijn om energie-efficiënt te worden, bijvoorbeeld huizen waar met een geringe uitgave de meeste winst is te behalen.

Sleijpen vindt dat woningbouwcorporaties extra moeten investeren. “De mensen die nu hun energierekening niet kunnen betalen, zitten soms letterlijk in de vrieskou. Dit zijn meestal niet de mensen met een koophuis.”

Op de langere termijn niet vol te houden

Nu geeft de overheid geld aan bedrijven en huishoudens om de pijn van de hoge energierekening te verzachten. DNB vindt dat goed beleid, maar zegt dat het op de langere termijn niet vol te houden is. Het jaagt de overheid op kosten, drijft de inflatie op en zwakt de prikkel voor huishoudens en bedrijven om te verduurzamen af. DNB adviseert het kabinet de steun in de loop van 2023 af te bouwen, zodat straks alleen huishoudens die het nodig hebben nog hulp ontvangen.

Het huidige steunpakket verschilt daarmee van de coronasteun die de overheid gaf. De coronasteun werkte goed, omdat de inflatie laag was en de Europese Centrale Bank en de overheid allebei geld in de economie stopten. “Nu heb je hoge inflatie, wat de ECB probeert te verminderen en dan helpt het niet als het overheidsbeleid olie op het vuur gooit.”

Volgens DNB is de economie de klap van de coronacrisis alweer te boven. We zitten weer ruim boven het niveau van 2019, voor de coronacrisis begon, zegt Sleijpen. We hebben de pandemie daarmee echt wel achter ons gelaten. Sterker nog: “Het jaar 2022 is net als 2021 een buitengewoon sterk jaar in economisch perspectief.”

Sterke groei

Die sterke groei komt niet zonder prijs. DNB spreekt van een economie die ‘boven capaciteit’ draait. Vergelijk het met een hotel met honderd kamers, dat twintig kamers te veel heeft verhuurd. Het is het enige hotel in de verre omtrek. Om toch een bed te bemachtigen zullen sommige gasten extra geld gaan bieden, waarna voor iedereen de prijs omhooggaat. Uiteindelijk krijgt iedereen een slaapplaats, maar sommigen zullen op een matje liggen, of ze delen een kamer met een stel dronken toeristen.

Door krapte op de arbeidsmarkt en hoge inflatie vlakt de economische groei iets af. Die trend is in de tweede helft van dit jaar al begonnen. DNB spreekt zelfs van een jaar met ‘twee gezichten’: eerst sterke groei, vanaf de zomer lichte krimp. Over het hele jaar gemeten komt de groei op 4,2 procent.

Voor volgend jaar verwacht DNB dat de groei blijft hangen op 0,8 procent. “Dat is niet uitbundig, maar ook zeker geen recessie,” zegt Sleijpen. Daarna trekt het weer iets aan. Zelfs als de energieprijzen hoger blijven dan verwacht en de oorlog in Oekraïne langer aanhoudt, zijn de gevolgen voor de economie te overzien.

Ongelijke verdeling

De economische groei komt nu vooral bij de bedrijven terecht en minder bij de ‘factor arbeid’. Volgens Sleijpen is er dan ook zeker ruimte voor loongroei, gemiddeld ongeveer 5 procent erbij in 2023. In winstgevende sectoren en in bedrijven waar de arbeidsproductiviteit is gestegen, mag het zelfs wel meer zijn.

Maar de looneis die FNV eerder op tafel legde, vindt Sleijpen onverstandig. FNV wilde een volledige inflatiecorrectie. Sleijpen vindt dat niet verstandig omdat het kan leiden tot een ‘loon-prijs-spiraal’, waarbij prijzen en lonen elkaar steeds verder omhoog jagen.

De loonstijging is volgens Sleijpen een belangrijke ondersteuning voor het consumentenvertrouwen. Uit cijfers van CBS blijkt dat het consumentenvertrouwen historisch laag is, mede door de hogere rentelasten op hypotheken, de inflatie en de geringe loonstijgingen.

En daar gebeurt iets curieus in de modellen van DNB. Als de voorspellingen kloppen, zal het besteedbaar inkomen van huishoudens in 2024 voor het eerst in tien jaar dalen. We krijgen dan dus minder te besteden. Toch zal het consumentenvertrouwen dan juist uit het dal klimmen, denkt Sleijpen. “Dat komt doordat de inflatie op langere termijn iets daalt, naar 5 procent, de lonen iets stijgen en de arbeidsmarkt krap blijft. Mensen kunnen dus makkelijk een nieuwe baan vinden, als ze dat willen.”

Lees ook:

Dynamische stroomprijs aan banden gelegd voor invoering prijsplafond

Een handjevol energieleveranciers biedt dynamische prijzen aan. Een klant thuis betaalt daarbij per uur. Voor de duurzame toekomst, vol wind- en zonnestroom, lijkt dat passend. Maar het Rijk zat er bij invoering van een prijsplafond mee in de maag en grijpt in.