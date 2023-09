De mens onderschat de invloed van invasieve exoten, en er komen er jaarlijks zeker 200 bij

De mens heeft al 37.000 dier- en plantsoorten over de wereld versleept naar plaatsen waar ze eigenlijk niet voorkomen. Zeker 3500 soorten brengen de volksgezondheid en voedselvoorziening in gevaar, meldt kennisplatform Ipbes. Betere controle en bestrijding helpt.

De waterhyacint (Pontederia crassipes), de lantana (Lantana camara) en de zwarte rat (Rattus rattus) zijn de drie meest verspreide invasieve exoten ter wereld. Woekerend en wroetend verdringen ze ander leven in het water en op het land of verspreiden ze ziektes. De rat wordt in Nederland bestreden en de waterhyacint mag sinds 2016 niet meer worden verkocht in Europa, maar de uit Azië afkomstige lantana is onder de naam wisselbloem in veel tuincentra te krijgen.

De drie soorten voeren de lijst aan van meer dan 3500 invasieve exoten, in een nieuw rapport dat het Intergouvernementeel Platform Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (Ipbes) maandag uitbrengt. Invasieve exoten zijn dier- en plantsoorten die ergens van nature niet voorkomen en door hun komst schade aanrichten, vaak doordat ze geen natuurlijke vijanden hebben en andere soorten verdringen of uitmoorden.

Elk jaar komen er zeker tweehonderd invasieve soorten bij

Volgens het rapport zijn al zeker 37.000 soorten over de wereld verspreid naar plaatsen waar ze oorspronkelijk niet voorkomen, dus niet inheems zijn. Soms gebeurt dat door de natuur, maar de steeds snellere verspreiding van niet-inheemse soorten komt door de mens. Elk jaar komen er zeker tweehonderd invasieve soorten bij. De dreiging die daarvan uitgaat voor volksgezondheid, voedselvoorziening, natuur en economie, wordt onderschat en vaak zelfs niet gezien, schrijft Ipbes.

In 2019 waarschuwde Ipbes dat wereldwijd een miljoen dier- en plantsoorten dreigen uit te sterven. Ook kunnen ecosystemen, die zorgen voor schoon water, zuivere lucht en gezond voedsel, onherstelbaar beschadigd raken. Invasieve soorten vormen een van vijf hoofdoorzaken daarvan, na intensief landgebruik, overbevissing, klimaatverandering en vervuiling.

Het nieuwe rapport, dat afgelopen weekeinde door de 143 lidstaten van Ipbes is goedgekeurd, geeft het meest uitgebreide overzicht ooit van invasieve soorten. Slechts een klein aantal van de vele invasieve soorten is schadelijk voor de nieuwe leefomgeving waarin ze terechtkomen. Maar of ze dat zijn is vaak niet meteen duidelijk, stellen de 86 opstellers van het rapport vast. Zeker is dat 6 procent van de niet-inheemse planten, 22 procent van de ongewervelde dieren, 14 procent van de gewervelde dieren en minstens 11 procent van de microben grote risico’s vormen voor de natuur en de mens.

Overal ter wereld merkbaar

Mensen met de grootste directe afhankelijkheid van de natuur, zoals inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, lopen het grootste gevaar. Hun gebieden zijn het kwetsbaarst, net als eilanden zoals die in de Cariben, op Hawaii en Madagaskar. De economische gevolgen van invasieve soorten zijn volgens het rapport sinds 1970 snel gestegen tot meer dan 423 miljard dollar in 2019.

De opstellers waarschuwen dat het niet verstandig is de veranderingen in biodiversiteit als het probleem van andere landen te beschouwen. Hoewel er grote verschillen zijn in de lokale gevolgen van invasieve soorten, zijn die overal op de wereld merkbaar, staat in het rapport. Dat waarschuwt ook voor stapeling van effecten: de komst van invasieve exoten en klimaatverandering kunnen elkaar versterken. Zo kunnen invasieve soorten als de Japanse klimvaren bosbranden aanjagen doordat ze open plekken opvullen, droogte versterken en sneller branden dan de bomen die het eigenlijke bos vormen.

Preventie helpt

Oplossingen zitten volgens het rapport vooral in betere voorzorgsmaatregelen en controle van de grenzen. Hoewel vier op de vijf landen wel doelen stelt, heeft maar 17 procent wet- en regelgeving om invasieve soorten te beteugelen. Bijna de helft van alle landen doet nog vrijwel niets aan het beheer van invasieve soorten. Toch werkt preventie zoals importcontroles wel, schrijven de auteurs. Ook herstel van ecosystemen, waardoor inheemse soorten de strijd kunnen aangaan met nieuwkomers, werkt.

Als voorbeeld wijst het rapport op het PlantwisePlus1-programma, dat kleine boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpt om nieuwe uitheemse soorten op te sporen en met behulp van biologische bestrijding te verwijderen. Uitroeiing is soms effectief; zo is het in Polynesië gelukt de zwarte rat en het konijn weer weg te krijgen. Bij planten is dat minder eenvoudig, omdat zaden soms lang in de grond blijven voordat ze alsnog uitkomen.

Een grote stap voorwaarts zijn volgens de auteurs de afspraken die in december 2022 zijn gemaakt tijdens de VN-biodiversiteitstop in Montreal. In alle gevallen is verspreiding van kennis over soorten en welke gevolgen ze hebben van groot belang, stellen de auteurs.

