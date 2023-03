De melkkoe gaat de fossiele auto achterna

Het klimaatpanel IPCC luidt de noodklok: we moeten veel eerder dan 2050 CO 2 -neutraal zijn. Dat vergt stevige maatregelen, ook voor ons voedsel. Misschien gaat daar de omslag juist heel soepel.

Inmiddels schrijf ik al twaalf jaar een weblog over duurzame energie. De afgelopen dagen besefte ik dat ik al die tijd last heb gehad van een grote blinde vlek. Ik schreef over groene stroom uit zon en wind, batterijen, elektrische auto's en nog veel meer. Maar één vorm van energie zag ik over het hoofd: de energie die we via voedsel binnenhalen en omzetten in spier- en denkkracht.

E-fiets versus spieren

Dat die energievorm goed vergelijkbaar is met stroom, blijkt uit mijn elektrische fiets. Ik maak geregeld tochtjes van 20 kilometer. Doe ik dat op mijn oude fiets, dan verbruik ik 450 kilocalorieën (kcal). Maak ik dezelfde rit op mijn elektrische fiets met een gemiddelde ondersteuning, dan verbruik ik nog slechts 200 kcal, 250 kcal minder.

Je kunt kcal omrekenen naar Wattuur (Wh): 250 kcal is 290 Wh (0,29 kWh). Maar mijn fiets heeft daar stroom voor nodig: 155 Wh. Ik bespaar dus als ik elektrisch rijd 290-155 oftewel 135 Wh. En aangezien de stroom voor mijn fiets voor een groot deel schoon is, want uit mijn zonnepanelen, en de energie uit mijn spieren wel veel CO 2 oplevert, is het voor het klimaat het beste om elektrisch te fietsen. (Voor een gezond lichaam mag u een andere afweging maken, dat doe ik ook geregeld...)

Koeien, zoals deze Schotse hooglanders, zullen in de nabije toekomst vooral nog voor natuuronderhoud en als toeristenattractie worden ingezet. Als melk- en vleesleverancier heeft de koe haar langste tijd gehad. Beeld Vincent Dekker

Met ons voedsel is een forse CO 2 -uitstoot gemoeid, en ook die moet dus omlaag. Dat kan simpel door geen vlees meer te eten. Ik ben zelf al zo’n 50 jaar vegetariër en ik kan u uit de praktijk melden dat je dat overleeft. Sterker nog, ik ben denk ik best een redelijk fitte pensionado. Al die jaren heb ik anderen nooit gedwongen om ook vlees en vis te laten staan. En ook nu wil ik dat niet doen.

Heilige koe

Dat is ook niet nodig. En wel om twee redenen. Ten eerste is het vegetarische menu sinds pakweg 2000 veel aantrekkelijker geworden. Had ik in restaurants de eerste 25 jaar als vegetariër de keuze uit omelet, omelet of omelet, tegenwoordig hebben alle restaurants heerlijke en gevarieerde vega-schotels. En in de supermarkten is de keuze aan vleesvervangers bijkans onbeperkt.

Maar vlees blijkt de laatste jaren meer en meer een heilig koe; volgens politiek Den Haag mag je de Nederlanders niet van hun gehaktbal en barbecue beroven. Dat is binnenkort ook niet meer nodig. Want het kweekvlees is in aantocht.

Sneller en goedkoper

Kweekvlees? Dat is toch hooguit iets voor geitenwollen sokken met teveel geld? En verder vooral iets voor de verre toekomst? Nou, zo ver weg is die toekomst niet meer. Ik moet de laatste tijd vaak terugdenken aan de start van mijn weblog, in 2010. Toen schreef ik over batterij-elektrische auto’s. Dat waren peperdure ‘speeltjes voor de elite’.

Batterijen kostten toen 1000 dollar per kWh opslag en met een batterij van 35.000 dollar kwam je in de zomer net 200 kilometer ver. En dan moest je de rest van de auto daar nog bij kopen. Spoel de film tien jaar vooruit en je ziet dat batterijen minder dan 100 dollar per kWh kosten en e-auto's die fossiele auto’s uit de showroom verdringen.

Is een zelfde ontwikkeling bij kweekvlees voorstelbaar? Ja, denk ik. Sterker nog: je ziet het nu al gebeuren. Kweekvleesfabrieken zijn een populaire belegging geworden. Israël, het land met een van de hoogste vleesconsumpties per hoofd van de bevolking, telt er al drie.

En het vlees is nog duur, maar een andere Israëlische start-up heeft technieken ontwikkeld om de productie drie keer sneller en goedkoper te maken. En zoals China de eerste was die e-auto’s stimuleerde, zo heeft het zich vorig jaar ook op kweekvlees gestort. Kweekvlees wordt snel een kiloknaller.

Kodak, Nokia en veehouders

Kweekvlees heeft veel stroom nodig. Als die stroom groen is, is kweekvlees veel en veel beter voor het klimaat. En voor kweekvlees hoeven we ook geen oerwouden meer te kappen om op die grond veevoer te verbouwen. Kortom: gezien de noodkreet van het IPCC van deze week om de opwarming van de aarde te beperken, hebben we alle reden om vlees van koeien en varkens binnenkort net zo te zien als benzine-auto’s: iets dat niet meer van deze tijd is.

Als kweekvlees dan ook nog eens goedkoper is dan veevlees, is het pleit in de supermarkt snel beslist. En hetzelfde geldt voor zuivel, want ook voor melk en kaas zijn er al alternatieven waar geen dier meer aan te pas komt.

In de afgelopen 50 jaar heb ik onder bedrijven diverse wereldmarktleiders zien verdwijnen omdat ze hun tijd niet begrepen: Kodak zag de digitale camera niet aankomen, Nokia miste de smartphone en nu lijkt Toyota de boot met batterij-elektrische auto’s te hebben gemist. Als ik veehouder in Nederland was, wist ik het wel: omscholen voordat ik de volgende Kodak, Nokia of Toyota word.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

