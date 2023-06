De meeste modebedrijven hebben geen idee hoe duurzaam hun textiel is. ‘Ze zijn te afwachtend’

Slechts een klein deel van de grote modebedrijven brengt kleding van gecertificeerd katoen op de markt, blijkt uit onderzoek dat dinsdag wordt gepubliceerd. “De meeste bedrijven in de sector zijn te afwachtend. Het is goed dat er wetgeving voor verantwoord ondernemen aan zit te komen in Europa en in Den Haag. Dat dwingt bedrijven om aan te geven waar hun producten vandaan komen”, zegt Tamar Hoek van de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad.

Decathlon, H&M en Ikea staan boven aan de ranglijst van bedrijven die wel gebruikmaken van 100 procent certificering voor hun katoen, zoals de keurmerken Better Cotton en Gots. De certificering richt zich volgens Hoek in het algemeen op criteria zoals biologisch, vermindering van gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen, efficiënt watergebruik en veilige werkomstandigheden. In toenemende mate wordt ook gekeken naar verbetering van het inkomen van kleine boeren.

Beeld Brechtje Rood

Bij 9 van de 82 bedrijven is (bijna) al het katoen gecertificeerd. Een groep van 22 bedrijven zit in de subtop en werkt in een bepaalde mate met certificering (98 tot 37 procent van het katoen dat ze gebruiken). Bij de rest – 51 bedrijven – is het gebruik van katoen niet transparant en wordt er niet of nauwelijks gewerkt met certificering, zo blijkt uit de ranglijst die is samengesteld door de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad en de Britse tak van Pesticide Action Network (PAN).

Patagonia en Zeeman

Hoek vindt de uitkomst teleurstellend, maar heeft de hoop dat bedrijven in de subtop, zoals Zalando, omhoog klimmen. “Daar is wel beweging. Deze webwinkel kan de merken die daar te koop worden aangeboden stimuleren om duurzamer te werken.”

Kleinere bedrijven zoals Patagonia, die alleen maar duurzaam inkoopt, staan niet in de ranglijst. Ook het Nederlandse modebedrijf Zeeman, dat volgens Hoek ‘heel transparant’ is over waar de producten zijn gemaakt en hoe dat is gebeurd, is te klein voor het internationale onderzoek.

Hoek signaleert dat veel modebedrijven afwachten hoe nieuwe regels van de Europese Commissie en het kabinet eruit gaan zien. Zij wijst op de richtlijn die in wording is waarbij bedrijven voor groene claims wetenschappelijk bewijs moeten aandragen.

‘Wetgeving zet de sector op scherp'

Zij noemt ook de nieuwe regels voor verantwoord ondernemen waar Brussel aan werkt en die ook in Den Haag in de steigers staan via een initiatiefwetsvoorstel van het ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf. “Dat is heel belangrijk en zet de textielsector op scherp”, stelt Hoek. “Er zijn ook bedrijven die niet afwachten en weten waar ze naartoe willen. Die zie je terug in de top van onze lijst.”

Hoek zou willen dat de aanstaande regels niet alleen zijn gericht op de duurzaamheid van de materialen waaruit een product bestaat, maar ook op de manier waarop die zijn gemaakt. “Ze moeten zich richten op het totale plaatje en dus ook in kaart brengen hoe de materialen zijn gewassen en geverfd en of boeren die de katoen leveren een goed inkomen verdienen.”

Modeondernemingen vertellen vaak dat het heel ingewikkeld is om precies te achterhalen hoe grondstoffen van hun kleding precies zijn gemaakt, constateert Hoek. “Soms melden ze alleen in welke textielfabriek de kleding in elkaar is gezet. Dat zegt nog niets over waar het is gewassen en geverfd en welke coöperatie van boeren de katoen leverde. Onze lijst laat zien dat het wel kan, dat er bedrijven zijn die erin slagen hun keten inzichtelijk te maken van boer tot de winkel.”

