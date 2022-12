De manege lag op ‘duurzame’ grond, maar de paarden werden ziek: ‘De waterkwaliteit ging hard achteruit’

De paardenweide van manege Lone Star Western Stable was ooit een vruchtbaar weiland. Inmiddels is de grond van het veld aan de rand van Alphen aan den Rijn zo hard als beton. Gezonde paarden werden de afgelopen jaren plotseling ziek, twee anderen stierven.

Klanten van de manege liepen weg, terwijl eigenaar Melanie van Remundt maar geen vat kreeg op het mysterie. “Het was een rollercoaster”, vertelt ze. “Wat was hier aan de hand?” Haar vader Nico knikt. “Pas later vielen de puzzelstukjes op hun plaats.”

De problemen begonnen in 2016, kort na aanleg van de naastgelegen Koningin Máximabrug. Twee paarden van de manege, die uit de sloot ernaast dronken, kampten plotseling met ernstige maagproblemen.

De locatie van manege Lone Star Western Stable, aan de rand van Alphen aan den Rijn. Beeld Thijs van Dalen

In die tijd kocht de familie Van Remundt een stuk land naast de brug van de gemeente, om te gebruiken als paardenweide. Het perceel was eerder opslagdepot voor grond die werd gebruikt bij de aanleg van de brug.

‘Vervuilde grond verkocht als schoon’

In deze gebruikte grond zaten allerlei schadelijke stoffen, toonden recente milieuonderzoeken aan. De vuile grond verontreinigde de bodem en het grondwater. Een harde link met ziekte of dood van de dieren is niet gevonden, maar voor de familie Van Remundt staat vast dat de gemeente verwijtbaar heeft gehandeld.

“De gemeente heeft de grond verkocht als schone grond, terwijl die vervuild was”, zegt de advocaat van de familie, Ernst Plambeck. Onlangs heeft hij namens de familie twee rechtszaken aangespannen die de gemeente Alphen moeten dwingen de paardenweide te saneren. De familie hoopt hiermee verdere milieuschade in het Groene Hart te voorkomen. De gemeente wil geen uitspraken doen over lopende procedures.

Eigenaar Melanie van Remundt (rechts) aan het werk op de manege. Op de achtergond de Máximabrug. Beeld Werry Crone

Bij de aanleg van de Máximabrug gebruikte aannemer Mobilis 100.000 ton thermisch gereinigde grond (tgg). Dit is sterk vervuild zand dat samen met oud asfalt door afvalverwerkers onder extreem hoge temperaturen is gereinigd. Het schoongemaakte eindresultaat is bruikbaar materiaal in weg- en dijkprojecten.

Uit onderzoek van Trouw en EenVandaag bleek vorig jaar dat deze ‘duurzame grond’, gereinigd door afvalverwerker ATM in Moerdijk, nog schadelijke stoffen bevat. Op tal van plekken in het land leidde het gebruik van de grond tot (ernstige) milieuverontreiniging.

Zieke dieren, maar geen bewijs

Op de manege in Alphen stierven in 2021 twee paarden. Vermoedelijk was korte tijd daarvoor de waterinlaat van de sloot waar ze uit dronken, naast de Máximabrug, verstopt geraakt, waardoor het slootwater niet meer werd ververst. In dezelfde periode ging ook een hond van de Van Remundts dood en werd die van de buurman ziek. “Het ging om relatief jonge dieren”, vertelt Van Remundt. “Het ene paard had kort voor het overlijden nog op een evenement gelopen.”

De familie Van Remundt vermoedt dat de waterkwaliteit sterk achteruitging door de verstopping in combinatie met schadelijke stoffen uit de grond. Met fatale gevolgen voor de dieren. Maar Van Remundt liet de doodsoorzaak van de dieren destijds niet onderzoeken. Bewijs dat paarden ziek zijn geworden of zijn overleden door de hergebruikte grond is er daarom niet.

Links eigenaar Melanie van Remundt op het terrein van de manage. Twee paarden werden plotseling ziek. Beeld Werry Crone

“Het zou kunnen, maar we kunnen het niet meer hardmaken”, zegt onderzoeker Jeroen Oosterwegel. Hij is van het gerenommeerde milieubureau Geofoxx dat bodemonderzoek deed in opdracht van Van Remundt. Wat volgens Oosterwegel wel vaststaat: er is sprake van milieuvervuiling. “Onder meer benzeen boven de grenswaarden. En dat is ook aangetoond in het grondwater op de plek van de paardenweide.”

Monitoren van grondwater

Onderzoeksbureau Tauw verrichtte het milieuonderzoek namens de gemeente. Onderzoekers van dat bureau constateerden ook schadelijke stoffen boven de norm, maar stellen dat er ‘geen onaanvaardbare risico’s zijn’ voor mens, plant en dier.

Ook is geen link gevonden met de dode paarden. Wel adviseerde Tauw het vervuilde grondwater vijf jaar te blijven monitoren en het stuk paardenwei niet om te ploegen.

Wethouder Relus Breeuwsma (CDA) zit met de kwestie in zijn maag. “Alle opties liggen op tafel, van monitoring tot sanering”, zegt hij. De manege kampt intussen met grote schade. Van Remundt: “Ik heb kosten gemaakt voor advocaten en milieuonderzoek. Samen met sanering loopt dat op tot een miljoen euro.”

Schadepost gerecyclede grond op bordje overheden De milieuproblemen met ‘thermisch gereinigde grond’ (tgg) leiden tot grote kostenposten. Eerder moest het Waterschap Vallei en Veluwe opdraaien voor een sanering van een dijk met deze grond (34 miljoen euro). Rijkswaterstaat heeft al 3,8 miljoen euro uitgegeven aan onderzoeken en monitoring van verschillende projecten waar tgg is toegepast, waaronder bij het Zeeuwse Perkpolder. Het is onduidelijk of de kosten kunnen worden verhaald op de reiniger of aannemers. Op dit moment doet Rijkswaterstaat nog onderzoek bij verschillende infrastructurele projecten waar gerecyclede grond is toegepast. De resultaten daarvan worden komend jaar verwacht.

Aannemer Mobilis wil niet inhoudelijk reageren. De projectleider zegt dat het project ‘naar volle tevredenheid’ is opgeleverd.

Lees ook:

Gerecyclede grond: ooit een voorbeeld van duurzaam hergebruik, nu een nachtmerrie

Gerecyclede grond van afvalbedrijf ATM in Moerdijk was ooit wereldwijd een voorbeeld voor hoe het moet in een circulaire wereld. Maar na milieuschandalen wil nagenoeg niemand dit ‘duurzame’ materiaal nog hebben.