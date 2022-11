De klimaattop nadert het kookpunt. ‘De sfeer lijkt nu constructiever’

Wat gebeurt er op dit moment in het conferentiecentrum in Sharm-El-Sheikh?

“In de plenaire vergadering kunnen landen nu hun zegje doen. Net sprak bijvoorbeeld een tienjarig meisje uit Ghana de vergadering toe. Zij had het over de noodzaak dat de rijke landen gaan bijdragen aan de klimaatschade van arme landen. Intussen praten landen onderling, buiten de officiële vergadering, over de eindtekst voor de top. Het is heel lastig om een tekst samen te stellen waar bijna 200 landen achter kunnen staan.”

Wat is in de laatste fase nog het belangrijkste pijnpunt?

“Voor de lagelonenlanden is de top pas geslaagd als er een fonds komt voor klimaatschade. De rijke landen hebben dat lang afgehouden, maar donderdag zette de Europese Unie een stap naar voren met een plan voor een fonds. Daaraan zitten wel een aantal voorwaarden. Landen als China moeten ook meebetalen, die zouden niet langer vol kunnen houden dat ze een ontwikkelingsland zijn en daarom moeten worden ontzien. Voor veel landen, waaronder de VS en de EU-landen, is het daarnaast belangrijk dat in de slottekst van de top de maximaal 1,5 graden opwarming als doelstelling in leven blijft.”

“De VS lijken niet blij met de stap voorwaarts van Europa. Zij zijn huiverig voor zo’n schadefonds, bang dat als het land daaraan meedoet het schuld erkent en ineens voor allerlei schade door extreem weer verantwoordelijk wordt gesteld. De VS houdt zich sindsdien stil en China is kwaad dat het zou moeten meebetalen. Maar de twee landen worden de laatste dagen wel veel samen gezien, dus misschien komen ze toch gezamenlijk met iets. De bal ligt bij hen, daar is nu het wachten op.”

Hoe is de sfeer rondom de laatste onderhandelingen?

“Het was best lang chaotisch, het was helemaal niet duidelijk waar de slottekst naartoe ging. Maar onder meer de stap van Europa heeft wel openheid gecreëerd. Landen proberen nu wel serieus om de top tot een goed einde te brengen. De sfeer voelt constructiever dan de afgelopen dagen. In het conferentiecentrum merk je dat het einde van de top in zicht is: het is al een stuk rustiger omdat deelnemers die niet direct bij de onderhandelingen betrokken zijn, al naar huis reizen. Organisator Egypte verwacht dat er in ieder geval tot zaterdag wordt doorgepraat.”

