De klimaatbeloftes van veel landen zijn ‘zeer ongeloofwaardig’, blijkt uit internationaal onderzoek

Het is acht jaar geleden afgesproken in Parijs, en de laatste paar jaar door steeds meer landen bekrachtigd. ‘Netto nul’-uitstoot in de tweede helft van deze eeuw, dat beloven inmiddels 148 landen. Maar veel van hen hebben nog geen geloofwaardige plannen om dit waar te maken, waardoor de wereld nog steeds op veel te grote temperatuurstijgingen afstormt.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek, donderdag gepubliceerd in Science. Voor het eerst namen onderzoekers, ook van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL), de geloofwaardigheid van ‘netto nul’-beloftes van landen onder de loep. Ondanks die toezeggingen neemt de uitstoot van bijvoorbeeld India en Saudi-Arabië alleen maar toe, zonder zicht op verandering. Nederland en Europa liggen wel op de goede koers.

Hittegolven, overstromingen en voedseltekorten

In het meest optimistische scenario stevent de wereld af op zo’n 1,7 graden opwarming. Deze uitkomst is in lijn met de harde grens van maximaal 2 graden opwarming uit het Parijsakkoord, hoewel het nog steeds boven het streefgetal van 1,5 graden ligt. In het pessimistische scenario, dat alleen concreet en geloofwaardig klimaatbeleid meeneemt, is de wereld onderweg naar 2,6 graden opwarming, en zal de temperatuur ook na het jaar 2100 blijven stijgen.

“We moeten de misvatting doorbreken dat het allemaal goedkomt”, zegt medeauteur van het onderzoek Michel den Elzen van de Vrije Universiteit en PBL. “Zeggen dat je naar netto nul uitstoot gaat zonder plan is niet geloofwaardig.” Hij waarschuwt voor een toekomst met meer hittegolven, overstromingen, een stijgende zeespiegel en voedseltekorten.

De VS en China scoren slecht

De onderzoekers keken naar de klimaatplannen van de 35 landen met de meeste uitstoot, samen goed voor zo’n 85 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De EU telt als één land. De onderzoekers beoordeelden de geloofwaardigheid op basis van drie criteria: of de beloftes in de wet verankerd liggen, of er een geloofwaardig beleidsplan voor de lange termijn ligt, en of de plannen in de komende tien jaar tot minder uitstoot leiden.

De verschillen tussen landen zijn groot. De EU, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland scoren hoog, hun plannen worden beoordeeld als ‘zeer geloofwaardig.’ “Europa heeft een wettelijk vastgelegd plan, de uitstoot gaat al naar beneden en de projecties voor 2050 zijn daadwerkelijk netto nul.”

De Verenigde Staten en China scoren een stuk slechter. Zo daalt de uitstoot in de VS wel, maar zijn de klimaatambities niet in de wet vastgelegd. “Als de Republikeinen na de verkiezingen aan de macht komen, kunnen ze veel huidig klimaatbeleid terugdraaien.” Mede daardoor is de langetermijnwinst van het ambitieuze klimaatbeleid van de Amerikaanse president Joe Biden, bijvoorbeeld via zijn Inflation Reduction Act, nog onduidelijk.

De rekening opmaken

Ook in China stijgt de uitstoot van broeikasgassen nog steeds. Wel maakt het land een belangrijke inhaalslag op hernieuwbare energie. “De meest investeringen in hernieuwbaar vinden in China plaats.” Volgens Den Elzen kan je genoeg vraagtekens plaatsen bij de Chinese overheid, maar is het voor constant klimaatbeleid wel gunstig dat de regering er niet elke vier jaar wisselt.

Het slechtst scoren de ‘netto nul’-beloftes van bijvoorbeeld India en Saudi-Arabië. “In India is bijvoorbeeld niet duidelijk welke uitstoot ze willen terugdringen, of dit alleen CO 2 is of bijvoorbeeld ook methaan, een veel sterker broeikasgas op de korte termijn.”

Momenteel vergaderen VN-landen in Bonn, ter voorbereiding op de komende klimaattop. Die vindt eind dit jaar plaats in de Verenigde Arabische Emiraten – die overigens ook een ‘dikke onvoldoende’ scoren. Dit jaar houden landen voor het eerst hun ‘global stocktake.’ Acht jaar na Parijs maken ze formeel de rekening op om te zien of broeikasgassen al voldoende omlaag gaan, of dat klimaatplannen drastisch aangescherpt moeten worden.

Het nieuwe onderzoek is bedoeld als input voor die inventarisatie, en geeft een duidelijke conclusie. Den Elzen: “We zitten nog in een wereld met stijgende emissies. Dat staat haaks op wat er zou moeten gebeuren.”

Lees ook:

Kan waterstof de groene belofte waarmaken?

In Rotterdam komt deze week bijna de hele wereld samen om te praten over de kansen van groene waterstof. Of die te verzilveren zijn, dat valt nog maar te bezien.

Klimaatbelofte houdt geen stand: meer olie en gas voor BP

De Britse oliemaatschappij BP, die in Rusland een kapitaal verlies leed, voert de productie van fossiele brandstoffen op. Terwijl dat eerder niet de bedoeling was.