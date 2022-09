De kerncentrale van de toekomst hoeft geen joekel te zijn

Nieuwe kerncentrales in Nederland hoeven geen kolossale bouwwerken te worden. Over een jaar of tien is de bouw van ‘mini-kernreactoren’ denkbaar, aldus een advies aan minister Jetten.

Het stereotype beeld van een kerncentrale, met een reusachtig koepeldak of kolossale schoorsteen, kan mogelijk de prullenbak in. Het is realistisch om te verwachten dat er over ruim tien jaar kleine kernreactoren in Nederland gebouwd zouden kunnen worden.

Dat stelt een aantal ingenieursbureaus in een advies over kernenergie aan minister Rob Jetten (energie en klimaat, D66). Het kabinet-Rutte IV heeft in zijn regeerakkoord afgesproken dat het ‘de benodigde stappen’ zal zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, die na 2030 operationeel zouden moeten zijn.

Behalve grote nucleaire energiecentrales, zoals er in het Zeeuwse Borssele al een staat, is ook de bouw van kleinere modellen kansrijk, volgens expertgroep onder leiding van Witteveen+Bos. Dat schrijven zij in hun advies, dat leunt op scenario’s en aannames.

Dit advies is er een in een lange reeks. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur kort geleden al om burgers te laten meebeslissen over kernenergie.

Competitief alternatief

De realisatie van kleinere kerncentrales ‘komt dichterbij’, schrijven de ingenieursbureaus. De technische kinderziekten die bij deze small modular reactors te verwachten zijn, kunnen over tien jaar opgelost zijn. Ze zullen dan een ‘competitief alternatief’ zijn voor de huidige grote kerncentrales. Tegen die tijd zou een grote nieuwe kerncentrale al gebouwd kunnen zijn, want daar is naar schatting elf jaar voor nodig. Voordeel van de kleinere modellen zou zijn dat die relatief snel kunnen verrijzen, omdat ze ‘seriematig geproduceerd’ zullen worden.

Volgens de ingenieursbureaus kan kernenergie een toevoeging zijn in de toekomstige energievoorziening, naast wind- en zonnestroom. Een kerncentrale is CO2-arm en kan stabiel elektriciteit produceren, aldus het advies. Bovendien kan de bouw van nieuwe kerncentrales er volgens de experts voor zorgen dat Nederland minder afhankelijk is van buitenlandse energie.

Maatschappelijk zeer omstreden

Het kabinet streeft daarnaar, aangespoord door de energiecrisis nu Rusland als energieleverancier weggevallen is. Dat neemt niet weg dat kernenergie maatschappelijk zeer omstreden blijft. Stralingsrisico’s en het potentiële gevaar van nucleair afval baren milieuorganisaties en burgers zorgen.

Bovendien zijn de hoge kosten van kernenergie een obstakel. Vandaar dat energiebedrijven nog geen aanstalten maken om nucleaire energie te gaan produceren. Alleen als het Rijk miljardengaranties afgeeft durven ze die stap – mogelijk – te zetten. Recente kostenoverschrijdingen en vertragingen bij de bouw van buitenlandse kerncentrales, zoals in Finland en Engeland, gelden als schrikbeeld. Door zelf mee te investeren in de ontwikkeling en de bouw kan het kabinet bedrijven gerust stellen en over de streep trekken, volgens het advies. Ook de uitbreiding van opslagruimte voor nucleair afval zou de energiesector zekerheid kunnen bieden.

