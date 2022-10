De jury van de Duurzame 100 bekroont natuurinclusief boeren

De duurzame boeren van Caring Farmers en Frisse Wind, een burgerinitiatief dat ijvert voor een schone omgeving rond Tata Steel, zijn volgens de jury de meest duurzame burgerinitiatieven van 2022.

“Het is een positief geluid in een boze wereld”, oordeelt de jury over boeren die laten zien hoe zij werken zonder de natuur te schaden. Het burgerinitiatief Caring Farmers is dit jaar de winnaar van de Duurzame 100 van Trouw. De prijs is donderdagavond uitgereikt tijdens een duurzaamheidsfestival in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Bij nummer twee op de ranglijst van initiatieven van burgers kiest de jury ook voor een actueel thema: de bewonersorganisatie Frisse Wind die strijdt tegen de luchtverontreiniging door staalfabriek Tata in IJmuiden. Op nummer 16 staat de Dorpsraad Wijk aan Zee. Beide organisaties hameren op de noodzaak van een gezonde leefomgeving. Mede onder druk van deze burgers deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorig jaar onderzoek. Dat bevestigde hun zorgen en toonde aan dat de lucht in het IJmond-gebied ernstig is vervuild. Frisse Wind deed in januari namens 1100 omwonenden aangifte tegen de fabriek.

Niet afwachten tot de overheid maatregelen neemt

“Er is heel veel perspectief voor milieuvriendelijke landbouw”, zegt Klaske Kruk, voorzitter van de jury, over Caring Farmers. “De boeren die lid zijn van Caring Farmers laten dat zien. Zij hebben lef en doorzettingsvermogen. Zij wachten niet af tot de overheid maatregelen neemt om het milieu te beschermen, maar beginnen zelf. Terwijl er bij een groot deel van de boeren spanningen zijn en onrust heerst over de toekomst van de landbouw toont deze groep dat er oplossingen zijn”, meent Kruk, oprichter van Circularities, adviseur voor een duurzame economie.

De beslissing van de jury viel afgelopen zomer. Het thema van Caring Farmers is voortdurend een onderwerp in het publieke debat. Deze week vooral door het advies van stikstofcrisismanager Johan Remkes. Ook Caring Farmers reageerde op zijn verhaal: “Remkes hamert, net als wij, op integrale oplossingen waar natuur, dierenwelzijn, klimaat, bodem en boer allen mee gediend zijn.”

Caring Farmers bestaat drie jaar en heeft in die periode een positie verworven te midden van andere boerenorganisaties, meent de jury. Vertegenwoordigers van de groep van ongeveer 300 boeren zaten in augustus aan tafel met het kabinet om te praten over oplossingen voor de stikstofcrisis. In juli presenteerde een aantal boerenorganisaties, waaronder Caring Farmers, een ‘GroenBoerenPlan’, waarover minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) zei: “Dit is de richting waar we naartoe moeten.”

Beeld Joris van Gennip

‘Aan deze keuze is niks politiek’

Maakt de jury met Caring Farmers een politieke keuze? Juryvoorzitter Kruk: “Hier is niks politiek aan. Wij letten op duurzaamheid. Dit gaat over een schone en leefbare wereld. Die wens leeft bij links en rechts.”

De Duurzame 100 is een jaarlijkse ranglijst van initiatieven die burgers nemen om een duurzame wereld te bevorderen. De samenstelling van de top-100 toont de waardering voor mensen die zich inzetten voor bijvoorbeeld het opruimen en recyclen van afval, voor de productie van gezond voedsel of voor duurzame energie. Het zijn burgers die kansen zien en daar de schouders onder zetten, ook in moeilijke tijden. Minister Rob Jetten (klimaat en energie) zei donderdagavond bij de uitreiking van de Duurzame 100 in Amsterdam dat burgerinitiatieven ideeën omzetten in daden. Zij maken Nederland duurzamer en dat enthousiasme inspireert weer andere mensen.

Andere initiatieven die opvallen in de Duurzame 100 zijn de Fixbrigade die huizen van mensen met weinig geld energiezuinig maakt (op nummer 13) en Reclame Fossielvrij (15) die strijdt tegen reclame voor bijvoorbeeld vliegreizen en auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Voor de derde keer op rij staat milieuorganisatie MOB, die de schade die de natuur ondervindt van stikstof voor de rechter brengt, hoog op de lijst (11).

Deze boeren laten zien: de landbouw kán veranderen

Terwijl de landbouwsector onder spanning staat, toont Caring Farmers op ontspannen wijze een uitweg. De jury vindt dit daarom het beste duurzame initiatief van 2022.