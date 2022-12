De jaarurennorm, zoals gebruikt bij DWDD, maakt tussentijds opstappen bijna onmogelijk

“Het werd helemaal niet makkelijk gemaakt als redacteur om weg te gaan”, vertelt Fanny van de Reijt in de podcast De mediameiden over haar tijd bij tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD). “Dat moet ik eventjes uitleggen”, vervolgt ze. Het gaat over de jaarurennorm. “Dat komt erop neer dat je je vakantiedagen en een deel van je overuren al vooraf krijgt uitbetaald in de vorm van een vakantie van ongeveer negen weken. En dat je vervolgens negen maanden lang achter elkaar moet werken.”

Met een jaarurennorm wordt dus vooraf afgesproken hoeveel uren een werknemer in totaal gaat werken in een jaar, zegt Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij juridisch dienstverlener Das. Hij ziet de jaarurennorm vooral in sectoren met veel piek- en seizoenswerk. In de horeca en evenementensector bijvoorbeeld, maar ook in de kinderopvang, in ziekenhuizen en bij omroepen. Zelfs dierenartsen werken er sinds dit jaar mee.

Er wordt bijvoorbeeld afgesproken dat iemand zeshonderd uur gaat werken, vertelt Besselink. Het idee is dat de werknemer inkomenszekerheid krijgt, dus iedere maand voor vijftig uur werk wordt uitbetaald en de werkgever zijn mensen toch flexibel kan inzetten. In de rustige maanden kan werknemers worden gevraagd minder te werken (25 uur), in drukke juist meer (75 uur). Daar zit wel een grens aan: werkgevers in alle sectoren moeten zich aan de Arbeidstijdenwet houden.

Vakantie helemaal terugbetalen

Het probleem met dit soort contracten is alleen dat, als je in de eerste maanden geen of weinig uren maakt en tussentijds ontslag wil nemen, het geld van de niet-gemaakte uren moet worden terugbetaald, zegt Besselink.

Dat kreeg Van de Reijt ook te horen, vertelt ze in de podcast. “Ik wilde weggaan. Maar op het moment dat ik eindelijk een beetje die kracht had (...) was er alweer een nieuw talkshowjaar ingegaan en het begin van die vakantie. Ik had al een heleboel van die vakantie opgenomen. En die moest ik helemaal gaan terugbetalen. Dus toen ik ontslag nam, werd er gezegd: Dit is echt een heel slecht moment om ontslag te nemen, weet je het zeker? Want dan moet je heel veel geld gaan terugbetalen.”

Oude beelden van een jubileumuitzending van De Wereld Draait Door, een talkshow van BNNVara. Beeld ANP

“Hiermee zet het bedrijf de redacteur klem in haar baan”, zegt Renée de Reuver, docent hr aan de Tilburg University. “Als ik naar al die onthullingen over DWDD in de Volkskrant kijk, zie ik ook niet één iemand die ongewenst gedrag vertoont, maar een hele constructie. Alle leidinggevenden hielden het in stand.” Benadrukken dat iemand maar beter niet kan vertrekken, is daar een onderdeel van. “Als je dan toch besluit om te gaan, moet je wel heel stoer zijn”, concludeert De Reuver.

Geen recht op een uitkering

Volgens vakbond FNV kan de jaarurennorm inderdaad het effect hebben dat werknemers lastiger kunnen vertrekken, vanwege de financiële gevolgen. Woordvoerder José Kager spreekt in die gevallen van een schadelijk neveneffect. De bond pleit al jaren voor meer vaste contracten in het omroepbestel zodat werknemers beter voor zichzelf op kunnen komen.

Van de Reijt was zwanger toen dit speelde en besloot ondanks de financiële gevolgen DWDD te verlaten. “Aan het begin van mijn zwangerschap, of eigenlijk bijna tot aan de geboorte, moest ik elke keer geld terugbetalen aan BNNVara omdat ik mijn contract op een gek moment had opgezegd”, zegt ze in De mediameiden.

Besselink begrijpt het dilemma. “Het is al lastig genoeg om ergens te vertrekken, al helemaal vanwege een onveilige werkomgeving. Daar komt bij dat je, als je geen nieuwe baan hebt, ook geen recht hebt op een uitkering omdat je zelf ontslag hebt genomen.”

Bewijzen dat de werksfeer onveilig is

Toch is er niets aan deze contracten dat verboden is. De jaarurennorm zal buiten de mediawereld waarschijnlijk wel minder snel tot problemen leiden omdat, bijvoorbeeld in de zorg, de werkuren beter worden verdeeld over een jaar.

Volgens Susanne Heeger-Hertter, docent sociaal recht aan de Universiteit Utrecht, klopt het dat degene die een contract eerder wil opzeggen schadeplichtig is en dus moet terugbetalen. “Maar in dit geval is het de vraag of het wel redelijk was te verwachten dat de redacteur haar werk bleef doen”, zegt ze.

“Als de redacteur zou kunnen bewijzen dat de werksfeer onveilig was, dan had ze een dringende reden om haar contract eerder te beëindigen en was ze mogelijk niet schadeplichtig”, zegt Heeger-Hertter. Al is dat achteraf makkelijk praten, geeft ze toe. “Ongewenst gedrag op het werk aankaarten en dan ook nog bewijzen is natuurlijk heel ingewikkeld.”

Lees ook:

Ook twijfelaar stapt nu naar de vertrouwenspersoon. ‘Het dringt door dat dit geen uitzonderlijk fenomeen is’

Sinds de Boos-uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice stappen steeds meer werknemers naar de vertrouwenspersoon. Maar dan moet het bedrijf daar wel over beschikken.

DWDD-rel toont worsteling met grensoverschrijdend gedrag

Na onthullingen in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van De Wereld Draait Door, dringt de vraag zich op welke rechten werknemers hebben als ze hiermee te maken krijgen.