De inflatie neemt in rap tempo af. Valt het dan toch mee met die crisis?

Als er al crisis dreigt, dan blijkt dat in elk geval uit twee dingen niet. Allereerst de beurskoersen. De beurs kijkt, zo luidt een oude wijsheid, een half jaar tot een jaar vooruit. Als dat zo is, dan zal het wel meevallen met die crisis. Gemiddeld genomen staan de koersen op de meeste westerse beurzen wat lager dan het het begin van dit jaar. Maar van een crisisstemming of koersval, zoals in het begin van de coronacrisis, is geen sprake. In november scoorden vrijwel alle westerse beurzen zelfs een ruime plus.

Ook de omvang van de werkloosheid doet niet denken aan een flinke crisis. Sterker nog, volgens het Europese statistiekbureau Eurostat, kwam de werkloosheid in de landen met de euro uit op 6,5 procent, het laagste percentage sinds 1998 toen Eurostat gegevens over werkloosheid begon te publiceren. In Nederland ligt dat percentage nog een stuk lager. De verwachting, onder meer van het economisch bureau van ING, is dat de werkloosheid in de wintermaanden wat oploopt. Maar de stijging zal beperkt zijn.

Maar de inflatie dan? Ja, die is er nog steeds, al lijkt die in rap tempo af te nemen. Eurostat verwacht dat de inflatie in de eurozone in november uitkomt op 10 procent. Dat wil zeggen dat de prijzen gemiddeld 10 procent hoger liggen dan in november 2021. In oktober was het verschil met vorig jaar nog 10,6 procent. Energie is bijna 35 procent duurder dan een jaar geleden. Maar de prijzen voor energie lijken wat te dalen. Dat geldt zeker voor de prijzen van brandstoffen als benzine en diesel.

Het hangt af van gas en licht

Neemt de inflatie verder af? Daar is nog geen consensus over. Veel bedrijven hebben hun gestegen kosten nog niet (helemaal) kunnen doorberekenen aan hun klanten. Dat zullen ze in de komende maanden alsnog proberen.

Datzelfde geldt voor de makers van producten die een, of misschien twee, keer per jaar contracten afsluiten met hun afnemers. Die producenten zijn na afsluiting van hun contract geconfronteerd met nieuwe prijsstijgingen en zullen die willen doorberekenen in een nieuw afzetcontract. Van inflatie zijn we dus niet af.

Of de inflatie verder aanwakkert, zal vooral afhangen van de prijzen voor gas en licht. Als het in Europa flink koud wordt, zal de vraag naar gas stijgen en de prijs van dat gas dus ook. Stroom wordt dan ook nog duurder. Maar zo hoeft het niet te gaan. Europa zit immers weer goed in zijn gasvoorraden. Heeft de inflatie zijn piek bereikt? “Dat valt nog te bezien”, schrijven de onderzoekers van ING.

En dan is er nog de consument. Consumentenuitgaven zijn goed voor circa 43 procent van het bruto nationaal product en hebben dus een belangrijke sleutel in handen. Houden ze de hand op de knip dan is er kans op een crisis of iets crisisachtigs. Blijven zij gewoon geld uitgeven dan is die kans een stuk kleiner. De eerste tekenen wijzen erop dat consumenten wel wat spaarzamer worden. Maar vooralsnog niet veel spaarzamer.

