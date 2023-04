De hitterecords zijn weer aan diggelen gegaan in Europa, ‘gevaar voor de volksgezondheid’

Het weer in Europa heeft afgelopen jaar weer verschillende verontrustende records gebroken. Europeanen hebben in 2022 de hittegolven, droogte en bosbranden zelf ervaren. Nu klimaatinstituut Copernicus de precieze cijfers bekend maakt, is te zien dat de opwarmende trend van de laatste decennia hard doorzet.

“Het rapport laat alarmerende veranderingen zien in ons klimaat”, stelt directeur Carlo Buontempo bij de publicatie donderdag van het rapport Europese Staat van het Klimaat. “Voor onze pogingen opwarming tegen te gaan en ons aan te passen aan klimaatverandering, is het essentieel de klimaatdynamiek in Europa te begrijpen.”

De data tonen dat het hele jaar 2022 op plaats twee eindigde van warmste jaren; 0,9 graden meer dan het gemiddelde tussen 1991 en 2020. Gaat de blik alleen op de zomer, dan was die de heetste in de recente geschiedenis, de temperatuur kwam zelfs 1,4 graden uit boven de gemiddelde zomertemperatuur tussen 1991 en 2020.

Hittestress

Met name in Zuid-Europa sloegen de hittegolven toe. Delen van Italië en Spanje kampten op een record aantal dagen met ‘zeer sterke hittestress’, temperaturen vanaf 38 graden. Het Verenigd Koninkrijk brak voor het eerst door de grens van 40 graden. De extreme hitte, die ook in het late voorjaar voorkwam, is een gevaar voor de volksgezondheid, constateert Copernicus.

Het instituut laat zien dat de weersextremen onderling verband hebben en elkaar vaak versterken. Een van de opvallendste verschijnselen afgelopen jaar was de droogte. In de winter van 2021-2022 viel op minder dagen sneeuw dan gemiddeld, in sommige gebieden wel dertig dagen minder. In de lente was er daarnaast een neerslagtekort. De geringe regen, sneeuw en de hittegolven zorgden samen voor langdurige droogte, waar sectoren als de landbouw, de binnenvaart en de opwekking van energie last van hadden.

De waterafvoer in Europese rivieren in 2022 was de op één na laagste en voor het zesde opeenvolgende jaar lager dan gemiddeld. Bovendien was de vochtigheid van de bodem de op één na laagste in de afgelopen vijftig jaar.

Droogte plus hitte lokken weer bosbranden uit. De uitstoot van die branden was vorig jaar het hoogst sinds 2007. Spanje, Frankrijk, Slovenië en Duitsland werden geteisterd door de ernstigste bosbranden in minstens twintig jaar.

Verlies van gletsjerijs

Het gebrek aan wintersneeuw en de hoge temperaturen in de zomer veroorzaakten een recordverlies van gletsjerijs in de Alpen. Drie hittegolven in september en overvloedige regenval op Groenland, deed de ijskap hard smelten. De Noordpool beleefde het op vijf na warmste jaar.

Europa is het continent waar de temperatuur het hardst stijgt, twee keer het gemiddelde in de wereld. Een positief punt is dat de zonnestraling afgelopen jaar het hoogste in veertig jaar was, goed voor de op te wekken energie uit zonnepanelen. De weersomstandigheden leiden echter gemiddeld tot iets minder wind. De energievraag was door het warme jaar in het grootste deel van Europa lager dan eerder. Behalve in de zomer in landen als Italië en Spanje, daar stonden de airco’s harder aan.

Lees ook:

IPCC: Klimaatverandering vormt nu al een gevaar voor mens en natuur

De opwarming van de aarde vormt nu al een grote bedreiging voor mens en natuur. En het zijn de kwetsbaren die het hardst worden getroffen: de mensen in arme landen, in conflictgebieden of met een slechte gezondheid. De wereld moet zijn uiterste best doen de opwarming te beperken tot anderhalve graad.

De industrie kan niet zonder CO2-opslag, zeggen energie-experts die vooruitkijken naar 2050

Over twaalf jaar kan Nederland een CO2-neutraal elektriciteitsnet hebben, zegt een club experts tegen minister Rob Jetten (klimaat en energie). Er zijn nog wel wat knelpunten.