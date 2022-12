De harde belastingaanpak van rijke gevers gaat goede doelen geld kosten

Goede doelen zeggen de dupe te worden van een kabinetsplan om belastingontwijking onder rijke Nederlanders aan te pakken. De sector denkt fors minder geld op te kunnen halen nu het kabinet doneren fiscaal minder aantrekkelijk wil maken.

Vermogende Nederlanders kunnen veel belasting besparen door grote donaties te doen aan algemeen nut beogende instellingen (anbi’s), zoals goede doelen. Periodieke schenkingen, waarin iemand zich voor minstens vijf jaar laat vastleggen op een jaarlijkse gift, zijn immers volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Zo kan het dat vermogenden soms helemaal geen belasting betalen vanwege hun schenking van geld, kunst of aandelen, blijkt uit recent beleidsonderzoek op last van de overheid.

Misbruik

De schenking doet bovendien ook niet altijd evenveel ‘pijn’. Bij de belastingdienst zijn meerdere gevallen bekend van misbruik, staat in het onderzoek. Dan doneerde iemand bijvoorbeeld een duur schilderij aan de stichting waar diegene zelf bestuurder van is, liet dat schilderij vervolgens in de eigen woonkamer hangen, om vervolgens wel de belastingaftrek op te strijken.

Het uithollen van belastingafdracht met grote schenkingen, dat vindt het kabinet onwenselijk. Daarom beperkt het de giftenaftrek tot een jaarlijks bedrag van 250.000 euro per huishouden. Meer doneren mag altijd, maar dat brengt dan niet meer dat fiscale voordeel met zich mee.

Het ‘aftrekplafond’ komt er vooral om vermogenden relatief meer te gaan belasten, liet staatssecretaris Van Rij (financiën) onlangs weten op Kamervragen. Het past in die zin bij de missie van het kabinet om de vermogenskloof in Nederland te verkleinen. De maatregel is niet per se bedoeld om misbruik tegen te gaan, zei Van Rij.

‘Goede doelen verlenen veel beter gerichte steun dan de overheid’

“Onbegrijpelijk", reageert Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland, die vreest dat haar achterban nu grote giften kan mislopen. Ze noemt het ‘een grote verworvenheid’ dat mensen dankzij de giftenaftrek zelf kunnen bepalen welke maatschappelijke doelen zij steunen, vóórdat zij belasting betalen. “Goede doelen zijn veel beter dan de overheid in staat om gerichte steun te verlenen”, vindt Plug.

Ook hoogleraar filantropie Theo Schuyt (Vrije Universiteit) is niet te spreken over het plan. “Laat het kabinet de vermogenskloof dichten door de belastingtarieven voor hoge inkomens te verhogen”, zegt hij. Dan hoeft het niet aan de giftenaftrek te komen.

De maatregel gaat ongeveer 140 vermogende Nederlanders raken. Zij schenken momenteel (veel) meer dan 250.000 euro per jaar. Of zij straks minder weggeven, is onduidelijk. Eén van de weinige indicaties hierover komt uit een enquête onder vermogende klanten van ABN Amro, waarin 40 procent aangaf dat ze minder zullen doneren als de giftenaftrek wordt ingeperkt.

Bij Artsen zonder Grenzen denken ze dat het straks vooral moeilijker wordt om langetermijnprojecten te plannen. De giftenaftrek wordt immers ingeperkt voor donaties die langer doorlopen dan vijf jaar, zegt directeur Judith Sargentini. “Dat zijn juist de inkomsten waar wij de langjarige begroting op afstemmen.”

‘Het geeft wel een signaal af’

Eén van de weinigen die wél sympathie heeft voor de maatregel is hoogleraar Jan Luiten van Zanden, autoriteit op het gebied van vermogensverdeling. Niet dat hij denkt dat de vermogenskloof gedicht wordt door een groep van 140 mensen iets meer belasting te laten betalen. “Maar het geeft wel een signaal af aan belastingbetalers met minder geld. Namelijk dat de grote jongens niet wegkomen met trucjes om belasting te omzeilen. Dat is goed voor de belastingmoraal.”

Het lijkt hem sterk dat goede doelen veel geld zullen mislopen. “Het gaat om een relatief kleine groep mensen. En is het die schenkers nou te doen om het goede doel, of om belastingaftrek?” In dat eerste geval zou hun gedrag toch niet veel moeten veranderen door de maatregel, zegt Van Zanden.

De ingeperkte giftenaftrek is onderdeel van het Belastingplan 2023, en dat is al door de Tweede Kamer gegaan. Komende week zal de Senaat zich erover buigen, waarop de nieuwe giftenaftrek dan met een overgangsperiode op 1 januari moet ingaan.

