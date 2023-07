De grond is te duur geworden en dat bedreigt de woningbouw

Alsof er niet al genoeg hindernissen zijn voor de nieuwbouw van woningen, blijken nu ook de grondprijzen hard gestegen te zijn. In 2022 hebben die zelfs een recordhoogte bereikt, waardoor nieuwbouwwoningen te duur dreigen te worden. “Een daling van grondprijzen is cruciaal om de bouw weer op gang te krijgen”, zegt Paul Bisschop, die zich bij ABN Amro bezighoudt met vastgoed en grond.

Die grondprijs is lang onderbelicht geweest in het debat over nieuwbouw, zegt Bisschop. Op grond van gegevens van het Kadaster concludeert hij nu dat die prijs sinds 2019 gemiddeld met 17 procent is gestegen. Veel harder dan de bouwkosten, een andere hindernis voor de nieuwbouw: die stegen met 9 procent. In Utrecht verdubbelde de grondprijs zelfs, in Rotterdam steeg die met 55 procent.

Het is lastig om zicht te krijgen op de grondmarkt, erkent ABN Amro. Het Kadaster kon alleen gegevens leveren over grondverkopen door een gemeente of een marktpartij aan een particulier. Dat is de laatste transactie voor de bouw begint, maar vaak gaat daar een lange geschiedenis van verkoop en doorverkoop aan vooraf.

Nauwelijks iets aan te verdienen

In die tijd is de grond meestal van bestemming veranderd, van landbouw- naar woongrond, en daarmee meteen veel meer waard geworden. Wie er precies wanneer hoeveel aan verdiend heeft, kan het Kadaster niet zeggen. Maar het resultaat is een hoge grondprijs.

Té hoog, zegt ABN Amro. Want op zulke dure grond zijn nauwelijks woningen te bouwen waaraan ontwikkelaars en bouwers iets kunnen verdienen. Vanwege de gestegen rente is investeren in nieuwbouw toch al minder profijtelijk en ook de bouwkosten zijn een obstakel. Alleen op dure nieuwbouw is nog goed winst te maken. Maar daar is tegenwoordig niet veel vraag naar.

Meestal is de grond gekocht met andere verwachtingen. De prijs hangt af van de waarde van wat erop gebouwd wordt, legt Bisschop uit. Omdat de woningprijzen tot halverwege 2022 omhoog schoten, kon er ook veel meer voor grond gevraagd worden. En wie grond kocht, verwachtte dat die trend zou doorzetten.

‘Grondeigenaren moeten water bij de wijn doen’

Maar nu dalen de huizenprijzen. Minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting wil bovendien dat er vooral veel ‘betaalbare’ woningen gebouwd worden (met een koopprijs tot 355.000 euro). “Grondeigenaren zullen water bij de wijn moeten doen”, zeg Bisschop, “en genoegen nemen met een lagere opbrengst.”

Dat besef moet nog doordringen. Bijna de helft van de gemeenten wil zelfs de prijs van hun eigen grond verhogen. Ook bij projectontwikkelaars duurt het even voor zij hun grondprijzen aanpassen aan de veranderde omstandigheden. “Maar dat kan geen jaren duren", zegt Bisschop. “Die tijd is er niet.”

