De graanschepen die Oekraïne uitvaren, zetten niet allemaal koers naar de arme landen

Ondanks de onzekerheid over de graandeal was maandag een succesvolle dag voor het graantransport vanuit Oekraïne. Niet eerder sinds het begin van de overeenkomst, inmiddels opgeschort door Rusland, exporteerde Oekraïne op één dag zo veel graan. Opgeteld ging het volgens persbureau Reuters om 354.500 ton.

Twaalf vrachtschepen vertrokken uit de Oekraïense havens, meldde de minister van infrastructuur van Oekraïne, Oleksandr Koebrakov. Een daarvan was de Ikaria Angel, varend onder Panamese vlag, en beladen met 40.000 ton graan. Zondag had dit schip niet kunnen vertrekken. Maar op maandag was op de website Marine Traffic te zien hoe het met een snelheid van dertien knopen over de Zwarte Zee voer.

Reële mogelijkheid van massale hongersnood

“Deze levensmiddelen zijn bedoeld voor de inwoners van Ethiopië, die geconfronteerd worden met de reële mogelijkheid van massale hongersnood”, zei minister Koebrakov op Twitter over dit schip. Het was gecharterd door het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Volgens deze hulporganisatie hebben in dit Afrikaanse land meer dan 20 miljoen mensen voedselhulp nodig.

Ook andere landen in het Midden-Oosten en Afrika zijn afhankelijk van graan uit Oekraïne. In juli sloten Rusland, Oekraïne, Turkije en de VN een overeenkomst om het graan uit Oekraïne te kunnen exporteren.

Sindsdien zijn meer dan 350 vrachtschepen vertrokken uit de havens van Oekraïne, met 8 miljoen ton graan en voedsel aan boord, lieten de VN laatst weten. Het ging grotendeels om de graansoorten mais en tarwe, en verder werden ook plantaardige oliën verscheept.

Veel graan belandt op de wereldmarkt

Lang niet al die schepen varen naar armere landen in voedselnood. Van alle mais die uit Oekraïne werd geëxporteerd is een derde naar ontwikkelingslanden gegaan. Twee derde ging naar ontwikkelde landen, waarschijnlijk als veevoer.

Voor tarwe lag die verhouding omgekeerd, daarvan is twee derde in ontwikkelingslanden beland. Maar landen zoals Ethiopië en Bangladesh hebben van januari tot september toch de helft minder tarwe ontvangen uit Oekraïne dan in 2021.

De graanmarkt is complex en veel transporten worden doorverkocht. De vracht van een volgeladen schip kan op zee nog worden verhandeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een koper alsnog bedankt voor een levering wanneer de prijzen dalen en hij graan elders goedkoper kan krijgen.

Op zoek naar een nieuwe afnemer

Het eerste vrachtschip dat dankzij de graandeal uit Oekraïne vertrok, kon in augustus bijvoorbeeld zijn lading niet lossen in Libanon. De koper wilde de 26.500 ton mais niet meer hebben en de leverancier moest op zoek naar een nieuwe afnemer.

Veel graan belandt dus op de wereldmarkt. Als die markt daardoor minder gespannen wordt, zorgt dat voor dalende graanprijzen, waar ook armere landen baat bij hebben. Sinds de transporten op gang kwamen, zijn de graanprijzen ook aanzienlijk gedaald.

Maar maandag stegen de tarweprijzen weer hard, ook al konden de vrachtschepen uit Oekraïne vertrekken. Dat kwam door de onzekerheid over de toekomst van het graanverdrag en door de raketaanvallen op Oekraïense steden als Kiev.

Ook een overeenkomst met Rusland

“De graanprijzen leken juist na de graandeal in een rustiger vaarwater te zijn gekomen, na de piek eerder dit jaar. De sterke stijging laat echter zien dat de onvoorspelbaarheid van de prijzen in de komende maanden groot blijft en er nog altijd veel onzekerheid is in de markt”, zegt Thijs Geijer, sectoreconoom voeding bij ING.

De prijzen liggen nog altijd boven de normale niveaus van de afgelopen jaren. Naast de overeenkomst voor de Zwarte Zee hebben de Verenigde Naties ook een overeenkomst gesloten met Rusland waardoor de export van Russische voedselproducten en meststoffen naar de wereldmarkt kan blijven doorgaan.

