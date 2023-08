De gevolgen van droog én nat weer: te weinig en te grote aardappels

Als Michel Remijn (28) de keukendeur uitstapt van de familieboerderij in het Groningse Eenrum, loopt hij direct een loods in. Straks, na het oogstseizoen, is het daar een stuk voller. Nu liggen er vooral zeven kleine jute zakken prominent op de grond. Ze zijn leeg; bovenop elke zak ligt wel een selectie van een stuk of honderd aardappelen. Het ene ras geelbruin, het andere ziet nog zwarter van de grond.

“We steken elke vier dagen een paar meter op”, vertelt hij. Dan haalt hij dus een kleine selectie van aardappelen uit de grond om te kijken hoe ze groeien. De knollen zijn op grootte gesorteerd. Het merendeel is klein of middelgroot, met een doorsnee van minder dan 5,5 centimeter. Maar een niet onaanzienlijk deel is behoorlijk uit de kluiten gewassen, en overstijgt die maximale omvang.

Liefst een kleinere knol

Dat klinkt als goed nieuws, zo'n mooie grote aardappel. Maar voor de pootaardappelen die Remijn teelt, ligt dat anders. Een pootaardappel is in eerste instantie niet bedoeld om op te eten, maar juist om nog eens de grond in te gaan. En in het volgende groeiseizoen voor nakomelingen te zorgen die wél in de supermarkt of de snackbar belanden. “Dan heb je het liefst een grote hoeveelheid kleine, kwalitatief goede knollen. En niet een veel kleiner aantal grote aardappels.”

Voor pootaardappelen geldt daarom doorgaans een maximale grootte van 5,5 centimeter. “Al hebben alle telers hiermee te maken: als er geen kleinere pootaardappels zijn, worden de eisen vaak bijgesteld. Maar vervelend is het wel. Dit werkt dus ook door in de prijs en de beschikbaarheid van de consumptieaardappelen van volgend jaar.”

Drie in plaats van twaalf kinderen

Dat die aardappelen zo groot zijn, heeft alles te maken met het weer van de laatste maanden. Met de recente regen, maar vooral ook met de droogte aan het begin van de zomer. “Een aardappel ontwikkelt uitlopers waaraan nieuwe knollen groeien”, zegt Remijn. “Maar bij droogte kan zo’n plant in feite niet al zijn kinderen in leven houden. Dan levert een aardappel bijvoorbeeld maar drie in plaats van twaalf nieuwe aardappels op.”

Als het dan uiteindelijk toch gaat regenen, zoals de afgelopen weken, dan gaat het onder de grond van het aardappelveld ineens hard. “Dan hoeft de plant dus ook maar drie in plaats van twaalf nieuwe knollen te voeden.” Het resultaat: er komen dit jaar relatief weinig nieuwe pootaardappelen uit de grond. En de aardappelen die er zijn, die zijn dus al snel een maatje te groot.

Uit hun jasje gescheurd

Remijn buigt zich over een van de jute zakken, en pakt een aardappel met een forse scheur in de huid. “Dit krijg je dan ook”, laat hij zien. “Aardappels die door de regen ineens zó hard gaan dat ze uit hun jasje scheuren.”

Een misschien nog wel groter probleem hangt met de droogte samen: er zijn ongebruikelijk veel luizen. Zeker toen de wind naar het zuiden en oosten draaide en niet meer - zoals in het voorjaar - vooral vanaf de Waddenzee kwam. “Dat meten we door een bakje met wat zeepsop tussen de aardappels te zetten. Meestal vind je daar dan vijf luizen in terug, nu wel vijftig.” Luizen dragen op zichzelf geen ziektes mee, benadrukt Remijn. "Maar als ze met hun snuit in een aardappelplant zitten die door een virus is aangetast, infecteren ze daarna een volgende plant.”

Ook voor tarwe pakt de combinatie van droog en nat dit jaar ongelukkig uit. “Door de droogte is veel tarwe noodrijp geworden”, Remijn. Het gewas wacht dan in feite eerst op water om de tarwekorrels te kunnen vullen. Maar als dat te lang uitblijft, dan kan de rijping snel intreden. De tarwe is dan zeker nog niet waardeloos, al blijven de aren korter en is de opbrengst dus minder.

Brinta in de schuur

Maar precies toen die noodrijping zich voltrok, ging het dus wél regenen. En natte tarwe is niet te oogsten: de korrels zijn dan simpelweg niet te bewaren. “Dan krijg je Brinta in de schuur.” Gevolg is dat Remijn nu het eindelijk weer droog is - net als veel andere boeren - nog probeert te redden wat er te redden valt. “Maar de kwaliteit van de tarwe is nu niet goed genoeg om er brood van te maken", vertelt hij. “Dit gaat daardoor nu eerder naar het veevoer, of het wordt bijvoorbeeld voor bier gebruikt.”

Hij pakt een tarweaar in zijn hand. “Kijk, de korrels vallen er eigenlijk meteen uit als ik eroverheen wrijf.” Een teken dat het gewas overrijp is. Het gewicht van de korrels neemt al af, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt bij een oude appel op de fruitschaal die al wat begint te verschrompelen.

Vergroeide aren

Bovendien speelt ook nog mee dat veel van die topzware, oogstrijpe aren van een paar weken terug door wind en regen tegen de grond zijn gedrukt. ‘Schot’, heet dat in landbouwjargon. “Die zaden gaan dan in de grond alweer kiemen. Dat wil je natuurlijk niet.” Ook maken de vergroeide aren het extra lastig om het gewas nu alsnog van het land te halen.

Hoe vervelend ook: ondernemen met het weer hoort er in de akkerbouw ook een beetje bij, benadrukt Remijn. “Ik wil niets afdoen aan de discussie over klimaatverandering, maar dit zijn wel dingen die altijd kunnen gebeuren.” Hij haalt een oude boerenwijsheid aan. “Komen de Hondsdagen met veel regen, dan gaan we slechte tijden tegen.” Ofwel: als het in de periode vanaf 20 juli regent, dan houdt die nattigheid meestal wel een tijdje aan. “Dat is precies wat we dit jaar gezien hebben.”

