De gasprijs daalt. Wanneer merkt de consument dat?

De Europese gasprijs is donderdag verder weggezakt en nadert het niveau van 90 euro per megawattuur. De prijs daalt al vijf dagen op rij vanwege het warmere weer in grote delen van Europa, dat naar verwachting tot in het nieuwe jaar zal aanhouden. De vraag naar gas neemt daardoor af, waardoor de voorraden op peil blijven.

De prijsdaling heeft volgens handelaren ook te maken met de extra stroom uit windenergie door de harde wind en het aanstaande prijsplafond voor gas. Daarnaast neemt het gasverbruik van de industrie doorgaans af tijdens de feestdagen.

Waarom de consument het niet meteen merkt

Consumenten hebben echter niet direct profijt van de recente daling. “Met gas werkt het anders dan aan de benzinepomp”, legde Melanie Poort van Vattenfall in september uit aan Trouw, na een eerdere prijsdaling. “Waar tanken direct goedkoper is als de benzineprijs daalt, treedt er bij gas een vertragend effect op.”

Dat komt, zei Poort, doordat energiebedrijven van tevoren voor een langere periode inkopen. “Het volume dat we inkopen is heel groot, Vattenfall heeft twee miljoen klanten. We kunnen niet per dag kijken wat er beschikbaar is en hoeveel het kost.”

Toen in het voorjaar de gasprijzen heel snel opliepen duurde het ook even voordat de consument dat ging merken, legt Poort uit. Op dezelfde manier zal de daling van de gasprijs op de groothandelsmarkt ook langer aan moeten houden wil de consument dat op de rekening terugzien.

Lees ook:

Na flinke daling schommelen de Europese gasprijzen in afwachting ingrijpen EU

Het voornemen van de Europese Unie om in te grijpen op de Europese gasmarkt leidt tot schommelingen in gasprijzen.