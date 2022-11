De fossiele industrie is een logge tanker, niet in staat om echt te veranderen

Ze zijn er weer: de prachtige reclames van grote olie- en gasbedrijven die zeggen dat ze heel hard bezig zijn met groene energie. Er is immers een klimaattop. Een goed moment voor een bedrijf om te laten zien wat het doet. Met waterstof voor bussen bijvoorbeeld of het opslaan van CO 2 . Voor een schone toekomst. Met de nadruk op toekomst. Want hoe mooi die plannen ook zijn en hoe indrukwekkend groot soms – een windpark van een oliegigant is meteen een megawindpark – het groene gehalte is nog steeds een saus en betreft niet het hoofdgerecht.

Dat hoofdgerecht ziet er nog altijd donkerbruin uit. Sterker, het neigt naar zwart. Vrijwel alle olie- en gasbedrijven hebben ‘beangstigende’ plannen voor het opdiepen van juist meer fossiele brandstoffen. Die voornemens tellen op tot 115 miljard ton CO 2 , vergelijkbaar met 24 jaar de emissies van de VS. Maar liefst 160 miljard dollar is er sinds 2020 in de zoektocht naar nieuw fossiel gestoken.

Met de ambitie van fossiele bedrijven blijft klimaatdoel buiten beeld

Deze cijfers komen van de Duitse ngo Urgewald, die dat samen met vijftig organisaties onderzocht en bekendmaakte op de klimaattop in Egypte. Dat de wereld nog vraagt om olie en gas is een feit, maar nog altijd koersen op veel meer is iets anders. Zowel de internationale energieclub IEA als het klimaatpanel IPCC hebben duidelijk gemaakt dat nieuwe olie- en gasbronnen aanboren niet samengaat met maximaal 1,5 graden opwarming.

De boodschap van Urgewald is heftig door de schokkende getallen, maar verbaast eigenlijk niet. Andere recente onderzoeken laten zien dat vrijwel geen fossiel bedrijf doelen heeft die daadwerkelijk afstevenen op die maximaal 1,5 graden. De olie- en gasindustrie is een buitengewoon logge tanker die de eigen koers niet meer dan een paar graadjes kan verleggen. Het is een apparaat dat niet in staat is zichzelf echt te veranderen.

Bonussen om op meer productie te sturen zijn verhoogd

Dat blijkt ook uit de interne beloningssystemen. Groei van fossiel levert managers gewoon geld op. Neem BP dat de belofte heeft gedaan om de uitstoot van productie en gebruik van zijn brandstoffen in 2030 met 30 tot 40 procent terug te dringen. Tegelijk is 30 procent van de beloning van managers direct of indirect afhankelijk van hoeveel meer BP produceert. Carbon Tracker, een onafhankelijke denktank die klimaatrisico’s voor de financiële sector in kaart brengt, zocht het uit en publiceerde dit aan de vooravond van de klimaattop.

Het onderzoek houdt de 35 grootste beursgenoteerde olie- en gasbedrijven tegen het licht. Veel daarvan hebben de financiële prikkels voor de leidinggevenden om op meer productie te sturen, zelfs verhoogd. Bij Eni, Total Energies en Repsol bepalen ze respectievelijk 18, 15 en 12 procent van de beloning. ExxonMobil en Shell hebben dit soort bonussen iets verlaagd. Maar voor ExxonMobil gaat het nog altijd om 41 procent van het totale salaris, bij Shell om 20 procent, volgens Carbon Tracker.

De tijd raakt op

De aandeelhouders zouden de bedrijfstop moeten aanspreken op deze gevaarlijke prikkels, suggereert Carbon Tracker, want op termijn is dit niet houdbaar. Maar ja, beleggers zien vooralsnog rozengeur en maneschijn vanuit de olie- en gassector komen. Woekerwinsten zorgen ervoor dat aandeelhouders er warmpjes bijzitten, miljarden geven fossiele bedrijven nog eens uit aan de inkoop van eigen aandelen.

Tijd voor een ‘klimaatbelasting’ voor de sector, betoogt een hoofdredactioneel commentaar, deze week gepubliceerd in dertig kranten over de hele wereld. De tijd raakt op, betogen onder andere The Guardian, Libération, het Indiase The Hindu en Indonesische Tempo. Er zijn veel te veel investeringen in fossiele energie, ‘de mensheid moet af van de verslaving aan fossiele brandstoffen’. Minstens 100 miljard dollar winst hebben de grootste olie- en gasbedrijven opgestreken in de eerste drie kwartalen, constateren de kranten. Room dat af en kom beloftes na om de armsten op de wereld te helpen zich te wapenen tegen nu al ontwrichtende klimaatverandering, geven de kranten de klimaattop mee.