De Fiod valt niet zomaar een huis binnen

“Het zou heel bijzonder zijn als dit echt waar is.” Veel méér kan Leen Paape, hoogleraar corporate governance aan Nyenrode Business Universiteit, nog niet zeggen over de mogelijke betrokkenheid van Frits van Eerd bij een grootschalige witwaszaak. Van Eerd is voorzitter van de raad van bestuur en mede-eigenaar van supermarktketen Jumbo.

Dinsdagochtend deed de politie een inval bij de woning van Van Eerd in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther. Over de achtergrond daarvan is veel nog onduidelijk. Ook bij het hoofdkantoor van Jumbo in het nabij gelegen Veghel zouden opsporingsambtenaren een zoeking hebben gedaan, zo meldt het Financieele Dagblad.

De invallen lijken voort te komen uit een grootschalig witwasonderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie (OM). In totaal zijn dinsdag negen personen aangehouden binnen dat onderzoek, met een 58-jarige man uit de Drentse gemeente Aa en Hunze als hoofdverdachte.

Samen met acht medeverdachten uit Drenthe en Noord-Brabant wordt hij verdacht van het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. Ook zou de groep zich schuldig hebben gemaakt btw-fraude. Jumbo stelt kennis te hebben genomen van een FIOD-onderzoek, maar dat het onderzoek zich niet op het bedrijf richt.

Wel weet Jumbo dat topman Van Eerd ‘vragen’ heeft gekregen van de opsporingsambtenaren. Het OM wil verder niet reageren. Daarmee is onduidelijk of bij Van Eerd ‘slechts’ een zoeking is gedaan, of dat hij één van de negen verdachten is.

Een agent van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst tijdens de inval op het huis van Van Eerd. Beeld ANP

Kan het zijn dat Van Eerd slechts zijdelings betrokken is bij mogelijk strafbare feiten, of zelfs slachtoffer?

Als de opsporingsdiensten bij hem zijn binnengevallen, moeten ze aannemelijk hebben kunnen maken dat daar belastbaar bewijsmateriaal ligt voor een mogelijke strafzaak. Anders krijgen ze geen toestemming voor een zoeking, zegt Peter van Leusden, voormalig projectleider bij de FIOD en inmiddels werkzaam bij advieskantoor Partner in Compliance.

Deze regel moet voorkomen dat de opsporingsdiensten op ‘fishing expeditions’ kunnen gaan, zoals Van Leusden dat noemt, waarbij de FIOD zomaar overal zou kunnen binnenvallen om te kijken of er wellicht documenten liggen.

Als het inderdaad aannemelijk is dat er bij Van Eerd thuis gevoelig materiaal lag , betekent strikt genomen nog niet dat hij ook verdachte is. “Je kunt je ook een inval voorstellen bij een secretaresse die wat ordners mee naar huis heeft genomen van het bedrijf waar ze werkt, zonder dat haar zelf iets strafbaars wordt verweten.”

Wat zegt het dat er zowel bij Van Eerd als bij het hoofdkantoor van Jumbo een inval lijkt te zijn gedaan?

In het algemeen kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen worden beticht van strafbare feiten. Volgens een persbericht van het OM gaat het onderzoek onder meer over onroerendgoedtransacties en autohandel, maar ook over witwassen via sponsorcontracten in de motorcross-sport. In theorie zou dat over Jumbo kunnen gaan, dat onder anderen motorcrosskampioen Jeffrey Herlings sponsort. Mocht het bedrijf Jumbo worden beticht van witwassen, dan kan Van Eerd eventueel worden verdacht van het feitelijk leiding geven aan dat bedrijf.

Het kan ook zijn dat Jumbo helemaal geen rol speelt in het FIOD-onderzoek, zoals het zelf zegt. In dat geval kan Van Eerd als natuurlijk persoon strafbare feiten hebben gepleegd, buiten Jumbo om. Hierover is nog niets duidelijk.

Wat betekent de berichtgeving voor Jumbo als bedrijf?

De supermarktketen is niet beursgenoteerd, dus het gevaar van een kelderende beurskoers bestaat niet. Maar mocht topman Van Eerd echt betrokken zijn bij een witwaszaak, zegt Leen Paape, dan kan dat wél klanten gaan kosten. De hoogleraar weet uit eerdere casussen dat reputatieschade een van de grootste problemen is in dit soort gevallen. “Jumbo een merk dat op veel sympathie kan rekenen bij mensen, maar dat kan door dit soort schandalen omslaan.”

Hoe ging dat dan bij eerdere casussen?

“Toen Shell in het nieuws was met zijn Brent Spar (een olieplatform dat het bedrijf in 1995 in zee wilde afzinken, red.) reed 3 procent van de automobilisten die normaal bij Shell tankten nu voorbij”, zegt Paape. Een paar procent klinkt niet veel, maar voor een supermarktketen zou dat hard binnenkomen. “Die werkt met kleine marges. Zoiets kan al snel pijn doen.”

Wat Jumbo nu hoe dan ook het beste kan doen, zegt Paape, is zo snel mogelijk heel duidelijk uitleggen wat er precies is gebeurd. En daar dan consequenties uit trekken. Uit het fraudeschandaal bij concurrent Ahold, in 2003, blijkt volgens de hoogleraar hoe zinvol dat kan zijn. Topjurist Peter Wakkie werd toen ingevlogen om te onderhandelen met autoriteiten en benadeelde beleggers. “De top van het bedrijf werd vervolgens bedankt voor zijn moeite, er werd schoon schip gemaakt met nieuwe mensen.” Doordat er nieuwe bestuurders werden aangesteld, kwamen de klanten ook al vrij snel weer terug bij de winkelketens van Ahold, zegt Paape.

