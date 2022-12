De energieslurpers in woningland: twee-onder-een-kap en particuliere huur

Laren, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Westerwolde hebben het hoogste percentage huizen met een slecht energielabel (E, F of G). Vooral ruime vooroorlogse woningen, veelal vrijstaand en twee-onder-een-kap, dragen bij aan die slechte score. Grofweg een op de drie woningen bungelt onderaan de energieprestatielijst.

Dat blijkt uit een onderzoek van de kenniscentrum Natuur & Milieu. Voor het eerst bracht die organisatie voor heel Nederland in kaart hoe het gesteld is met de energielabels van huizen binnen gemeenten. “Een verbeterslag met de energielabels in hard nodig”, zegt programmadirecteur duurzaam wonen Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.

Dat geldt niet alleen voor de achterhoede. Door het hele land zijn wijken te vinden zonder isolatie en dubbelglas, waardoor ze als ‘energieslurpers’ te boek staan. Van Tilburg: “Zowel vanwege het klimaat als de energiecrisis moet het verbruik van gas en elektriciteit snel omlaag.” Ook in gemeenten waar relatief veel (nieuwbouw)huizen een prima label bezitten (A, B of C) – zoals Lelystad, Nieuwegein, Zeewolde, Almere, Purmerend en Duiven – is verbetering mogelijk.

Verschil tussen eigenaren

Dat is nodig, benadrukt Natuur & Milieu om de landelijke klimaatdoelen te halen. Het kabinet wil dat 1,5 miljoen huizen in 2030 van het gas af zijn. Daar zit nauwelijks schot in. Wel is de ene groep huiseigenaren beter bezig dan de andere, blijkt uit de studie. Woningcorporaties zijn relatief goed bezig met verduurzaming, hoewel een deel van hun energieprestaties nog indicatief zijn.

Bekend is wel dat corporaties het kleinste aandeel woningen (10 procent) met een slecht energielabel bezitten. Bij eigen woningbezitters is dat 19 procent. Wel begint het bij huiseigenaren, mede vanwege de torenhoge energieprijzen, steeds meer te kriebelen. Ze investeren steeds vaker in betere isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.

“Wie het echt laten afweten, zijn de particuliere verhuurders”, zegt van Tilburg. Die groep verhuurt naar schatting 475.000 huizen, als zelfstandige uitbater. Hun aanbod heeft veel slechte energielabels, aldus Natuur & Milieu. Van de particuliere huurwoningen is 22 procent flink onzuinig (label E, F of G).

Tochtige huurhuizen

De verklaring lijkt te zijn dat particuliere verhuurders weinig prikkels hebben om geld te investeren in plaatsing van muur- of dakisolatie en dubbelglas. De huuropbrengst staat veelal voorop. “De huurders zijn de dupe van tocht en hoge energienota’s, terwijl de verhuurder daar geen last van heeft.” Waar woningcorporaties de sociale plicht lijken te voelen om te zorgen voor duurzame woningen, lijkt die motivatie in de vrije huursector minder aanwezig.

Om af te dwingen dat ook huisbazen aan het verduurzamen gaan, wil minister Hugo de Jonge (wonen) per 2030 verbieden dat ze nog huizen kunnen verhuren met label E, F of G. “Hoe sneller hoe beter”, oordeelt Van Tilburg. Het kabinet moet wat Natuur & Milieu betreft snel invulling geven aan het beoogde verbod op tochtige huurhuizen.

Dezelfde aanpak moet het Rijk overwegen voor koophuizen, oppert Natuur & Milieu. “Verbied richting 2030 dat een huis met een slecht energielabel nog in de verkoop kan.” Dat is volgens Van Tilburg geen onredelijke eis. Een verhuizing biedt volgens hem een goede gelegenheid om leeggeruimde huizen te isoleren. “Dat is een natuurlijk moment om de verduurzamen.” Voor bijvoorbeeld monumenten, waar het aanbrengen van isolatie of zonnepanelen niet mag, zijn uitzonderingen mogelijk.

De energielabels van huizen zijn in korte tijd belangrijk geworden, als graadmeter voor het energieverbruik. Makelaars merken dat mensen daar steeds meer op letten, bij aankoop of huur van een huis.

