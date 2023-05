De ene na de andere Amerikaanse bank komt in de problemen, hoe is de kettingreactie te stoppen?

Als zelfs een van de meest gezaghebbende mensen in de Verenigde Staten zegt dat de grootste onrust rond de bankencrisis nu voorbij is, dat iedereen nu écht rustig kan gaan slapen, en dat er vanaf nu waarschijnlijk geen banken meer in de problemen komen, mag je daar dan van uitgaan?

Blijkbaar niet. Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, had deze geruststellende woorden woensdagmiddag amper uitgesproken of het was alweer mis.

Zo daalde PacWest Bank, een relatief kleine bank uit Los Angeles, in enkele dagen met ruim 70 procent op de beurs. Ook regiobank Western Alliance uit Phoenix ging onderuit met meer dan 50 procent, en zo zijn er nog een paar meer.

Hoewel deze banken hun verliezen vrijdag deels wat goed maakten op de beurs, blijft het zeer onrustig onder beleggers en klanten. Die onrust begon met het omvallen van een paar middelgrote banken in maart, waaronder Silicon Valley Bank. Maandag kwam daar de gedwongen overname van de First Republic Bank nog overheen.

Elk gerucht leidt tot een beursreactie

Stuk voor stuk hadden deze banken hun risico’s niet goed gespreid, en hadden ze te veel ingezet op investeringen die ineens hard in waarde daalden toen de rente ging stijgen in de VS. Strenger toezicht had dit kunnen voorkomen, concluderen beleidsmakers nu.

Inmiddels lijkt het er steeds minder toe te doen hoe goed of slecht het daadwerkelijk gaat met een bank, beleggers varen voor een groter deel op sentiment. Elk nieuwtje of negatief gerucht zet direct een massale beursreactie in gang.

Tel hier nog het gedrag van speculanten bij op, en de crisis is compleet. Zij azen nu op de overgebleven regionale banken, kijken welke daarvan het zwakst staat, en speculeren er vervolgens op dat de beurskoers daarvan nog verder zal dalen.

Dat kan onder meer door ‘short’ te gaan op een aandeel, bijvoorbeeld op dat van PacWest. En inderdaad, de shortposities zijn zowel bij die bank als bij Western Alliance enorm toegenomen de afgelopen tijd.

Dat werkt als een vliegwiel. Andere beleggers zien die grote shortposities en schrikken: als iedereen er kennelijk op wedt dat een bank gaat vallen, zal het wel niet goed gaan daar.

Bankrun is einde verhaal

Die constatering kan op zichzelf weer een nieuwe verkoopgolf in gang zetten, zegt de Groningse hoogleraar macro-economie Steven Brakman, zodat er al snel een zelfversterkend effect ontstaat.

Zeker als klanten die koersdalingen in het nieuws zien, en zonder nadenken hun spaartegoeden overhevelen naar een andere bank. Tegen een echte ‘bankrun’ is geen enkele bank bestand, dan is het einde verhaal.

Volgens Edin Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer, kan het nog best even duren voor de rust wederkeert. Een makkelijke oplossing is er niet.

Ineens kunnen de kansen keren

Naast het invoeren van strenger toezicht zou de overheid het depositogarantiestelsel beter onder de aandacht kunnen brengen. In de VS zijn spaartegoeden tot 250.000 dollar gedekt voor het geval een bank omvalt. Dat moet mensen ervan weerhouden hun geld steeds weg te halen als hun bank een keer slecht in het nieuws is.

Maar of meer aandacht voor zo’n vangnet nou het verschil maakt? Veel mensen weten heus wel van het bestaan ervan, meent Mujagic, maar nemen in een irrationele bui toch alsnog hun geld op.

Zowel Brakman als Mujagic zegt dat het nu wachten is tot beleggers zichzelf en elkaar tot inkeer brengen. De sterk dalende beurskoersen zijn op een gegeven moment geen goede afspiegeling meer van hoe het echt met een bank gaat. En in feite is het dan juist slim om ze massaal weer áán te kopen.

Zo zou het dominospel net zo snel kunnen stoppen als het begon. Maar wanneer dat moment dan precies komt, is de vraag.

