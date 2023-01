De e-auto kan alle kerncentrales vervangen, maar wanneer?

De elektrische auto kan goud waard zijn voor de energietransitie. Door als rijdende, en liever nog stilstaande, batterij te dienen. Dan zou het Nederlandse wagenpark 54 kerncentrales à la Borssele kunnen vervangen.

Al vele jaren wordt de autobatterij als een geweldig hulpmiddel voor de energietransitie gezien. Het enige dat je er voor moet regelen, is dat de batterij niet alleen opgeladen kan worden, maar zijn stroom ook terug kan leveren aan het net. Vehicle to grid, V2G, heet dat in jargon. Dan kun je de stroom als de zon schijnt in de auto opslaan en terugleveren als het donker wordt. Een kern- of kolencentrale heb je die nacht dan niet meer nodig.

Ik reken u even voor over hoeveel batterijen en hoeveel stroom we het dan hebben. Stel er rijden in 2040 in Nederland net als nu 9 miljoen auto’s rond, en die zijn (bijna) allemaal elektrisch. Ze zullen dan al gauw een batterij van gemiddeld 70 kWh hebben.

Daarvan wil je 40 procent achter de hand houden om te allen tijde weg te kunnen en de laatste 20 procent gebruik je niet omdat dat beter is voor de batterij. Dan heb je dus 40 procent over om als ‘thuisbatterij’ te gebruiken. Samen hebben die 9 miljoen auto’s dan een opslagcapaciteit van 0,4 x 70 x 9 miljoen kWh, oftewel 252 miljoen kWh en dat is weer 252 GigaWattuur (GWh). Dat mag je gerust een gigantische batterij noemen.

27 keer Borssele

Die 252 GWh kun je elke dag in de batterij stoppen en elke avond en nacht er weer uit halen. Dus 365 keer per jaar. Dan heb je in een jaar 92.000 GWh die je aan het net kunt terugleveren: 92 TeraWattuur oftewel 92 TWh. Hoeveel is dat? De kerncentrale Borssele levert per jaar 3,4 TWh. Dus die autobatterijen leveren net zo veel als 27 kerncentrales.

Ja, maar, hoor ik u al zeggen, die kerncentrale produceert stroom, batterijen maken geen stroom maar bewaren die slechts voor korte tijd. Dat klopt, maar die stroom zal dus in overvloed gemaakt worden doordat we straks enorme aantallen zonnepanelen en windmolens hebben. Die leveren heel vaak veel meer stroom dan we op een bepaald moment nodig hebben. Dat gebeurt nu al af en toe, en dat wordt in de toekomst heel vaak het geval. De batterijen slaan straks die ‘overtollige’ stroom op en maken die een paar uur later weer heel nuttig.

De Sion van de Duitse start-up Sono die volgend jaar op de weg verschijnt, moet met zijn batterij andere auto’s kunnen opladen en stroom kunnen terugleveren aan het net. Beeld Sono Motors

Paar dagen overbruggen

Hoeveel van de dagelijkse stroombehoefte kun je met die 252 GWh dekken? Als we in 2040 net als nu acht miljoen huishoudens hebben, en die huishoudens verbruiken in de avondpiek van 5 tot 8 uur zo’n 10 kWh elk (nu verbruiken we gemiddeld 9 kWh per dag), dan heb je dus 80 miljoen kWh nodig, 80 GWh. De auto’s kunnen dus drie keer het piekverbruik van alle huishoudens leveren. Er is dan ook nog wel wat over voor de industrie. Al met al scheelt dit straks heel veel gas- of kerncentrales die niet in de piekuren hoeven te draaien.

Je kunt als de nood aan de man komt de autostroom over meerdere dagen uitsmeren. Het kan voorkomen dat er op een bewolkte winterdag geen wind waait en je dus ook overdag veel te weinig stroom produceert, een zogeheten dunkelflaute. Dan kun je dus met één keer 40 procent van je batterij voor alle huishoudens drie piekperioden dekken, of wellicht twee hele dagen. En omdat veel auto’s die andere 40 procent niet op zullen maken in die dagen kun je er wellicht drie of vier dagen mee overbruggen.

35 km per dag

Maar, hoor ik u alweer zeggen, niet alle auto’s zullen meedoen aan dit systeem. Vertegenwoordigers die veel kilometers maken zullen de hele batterij voor hun dagelijks werk willen inzetten. Klopt. Maar de gemiddelde Nederlandse auto rijdt 13.000 kilometer per jaar, en dat is 35 kilometer per dag. Daar heb je 6 kWh voor nodig, wat nog geen 10 procent is van de 70 kWh van je batterij.

Dus heb je in feite geen 40 maar 70 procent van die batterij beschikbaar als ‘thuisbatterij’. En reken ook even alle vrachtwagens mee, met hun batterijen van 400 tot 1000 kWh, en alle bussen met hun grote batterijen. Die rijden wel veel kilometers per dag, maar zullen ook uren hebben waarin ze stilstaan.

En, oh ja, ik ga er van uit dat je de autobatterij één keer per dag oplaadt en één keer per dag stroom terug laat leveren aan het net. Maar dat kan ook twee keer per dag. Dan zijn die batterijen op basis van die 40 procent ‘thuisbatterij’-functie, dus goed voor 54 kerncentrales. En als je van de praktijk uitgaat, met gemiddeld slechts 6 kWh per dag voor het rijden, dan... Kortom: die autobatterijen zouden goud kunnen zijn voor de energietransitie.

Jammer alleen dat het systeem om dat te realiseren, met name de V2G-laadpaal, nog niet in de bouwmarkt te koop is. Volgende week daarom een vervolg op dit verhaal om ons nuchter te houden. Het gaat er zeker een keer van komen. Maar wanneer?

