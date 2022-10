De Deelslee maakt elektrisch vervoer betaalbaar

Wie in Noordoost-Groningen geen auto voor de deur heeft staan, moet goed kunnen plannen om van A naar B te komen. Het openbaar vervoer laat er te wensen over. Deelslee, nummer 73 in de Duurzame 100, maakt elektrisch (deel)vervoer bereikbaar en maakt mensen mobiel.

Op de P+R van station Groningen staat een Volkswagen id3 te wachten. ‘Deelslee’ meldt een bescheiden logo op de deur. Die naam doet eerder denken aan een Tesla of een Jaguar, maar we zitten hier in het nuchtere noorden. “Een Tesla vinden we hier veel te elitair”, lacht Marike Eisinga, penningmeester van Deelslee, terwijl ze achter het stuur stapt en met een tiptoets de auto ontgrendelt en in de eerste versnelling zet.

Het dashboard is imponerend strak en van een contactsleutel of versnellingspook is geen sprake. “De drempel om in een Volkswagen te stappen ligt voor ons een stuk lager, hoewel sommige mensen bang zijn voor alle techniek in deze auto. We hebben ook Renaults en Skoda’s, die lijken qua bediening wat meer op een gewone automaat.”

Terwijl de auto ons naar Middelstum brengt, vertelt Eisinga over het ontstaan van Deelslee. De toenmalige gemeente Loppersum, bestaande uit zeventien kleine dorpen, vroeg en kreeg subsidie van het Nationaal Programma Groningen. Vervolgens werd een overkoepelende coöperatie opgericht, bestaande uit 25 dorpscoöperaties, vier lokale energiecoöperaties en de dorpsbelangenorganisaties van de deelnemende dorpen. Na een succesvolle pilot met vijf auto’s heeft inmiddels elk van deze dorpen één, twee of, zoals in Middelstum, drie elektrische deelauto’s.

“Zelf had ik tijdens de eerste lockdown mijn auto verkocht”, vertelt Eisinga, alleenstaande moeder van twee kinderen. Als lid van de stichting Dorpsbelangen Middelstum was ze betrokken bij de eerste gesprekken over Deelslee en ze raakte al snel enthousiast. “Ik ga op de fiets naar mijn werk, maar nu kan ik toch af en toe de auto pakken, als dat nodig is.”

Deelslee heeft nu 320 geregistreerde gebruikers en draait volledig op vrijwilligers, vaak vanuit dorpsbelangenorganisaties. Eisinga: “We hebben vijf bestuursleden en elke auto heeft een beheerder, die ervoor zorgt dat de auto netjes en schoon blijft. De stroom van de laadpalen komt van lokale energiecoöperaties. En dan hebben we nog een heleboel ambassadeurs...”

Een drempel over

Twee daarvan staan al te wachten als de Deelslee het laadplein in Middelstum opdraait: in elk van de deelnemende dorpen mag je een auto afhalen, als je deze na gebruik maar weer bij dezelfde laadpaal terugbezorgt. “Anders krijg je het zwerfscootereffect en moet je mensen hebben die de auto’s weer terughalen”, legt Eisinga uit.

Deelsleegebruikers Peter Postma en Elga Wierenga hebben elkaar intussen helemaal gevonden in hun enthousiasme over het elektrische deelvervoer. “Normaal gebruik ik de Skoda die op het plein staat”, zegt Postma, wijzend in de richting van de kerktoren. “Daar word ik de hele tijd aangesproken: ‘Joh, hoe bevalt dat nou, zo’n deelauto?’ Mensen moeten een drempel over voordat ze overstappen op deelvervoer. Daar help ik ze graag bij.”

“Jaaah, ik dacht eerst ook: een auto delen? Doe even normaal!”, lacht Wierenga. “Maar nu ben ik echt he-le-maal om.” Ze rijdt graag en vaak in ‘de Zoë’, vanwege het huisdierenrek voor haar hond. “Maar die id3”, fluistert ze, terwijl ze een hand in haar zij zet en heupwiegend een chique gezicht trekt, “daar voel je je wel héél wat in”. Ze schatert om haar eigen grap.

‘Doe je auto weg! Moet je kijken wat dat scheelt’

Voor Postma kwam Deelslee precies op tijd. Niet zo heel lang geleden kreeg hij de diagnose MS en belandde hij in de WIA . “Mijn hele leven veranderde”, vertelt hij. “Ik moest een paar keer per week naar Groningen voor revalidatie en ziekenhuisbezoek. Met het openbaar vervoer deed ik daar, als alles heel soepel verliep, elke keer zo’n anderhalf uur over. Dan was ik al uitgeput als ik daar aankwam.”

“Bovendien was het toen midden in de coronacrisis: het voelde het niet veilig in het OV tussen al die andere mensen.” Een buurman wees hem op het Deelslee-initiatief. “Na de eerste rit was ik verkocht. Voor mij is het en-en-en: milieu en klimaat zijn voor mij belangrijk, ik behoud mijn zelfredzaamheid, én het past in mijn budget.”

Het gebruik van de elektrische auto’s van Deelslee is dan ook opvallend betaalbaar. ‘Los-vaste’ gebruikers betalen 6 euro per uur; een maandabonnement van 15 euro verlaagt het uurtarief naar 4 euro. Eisinga heeft er een speciaal potje voor: “Ik zet elke maand apart wat ik anders kwijt zou zijn geweest aan een autoverzekering, wegenbelasting, plus een tankje benzine.

“Uit die pot betaal ik wat ik kwijt ben aan Deelslee. En dat potje groeit. Vaak houden mensen krampachtig vast aan hun auto wanneer ze financieel in zwaar weer komen. Nu zeg ik juist: doe ’m weg! Moet je kijken wat dat scheelt!”

Het startkapitaal van het Nationaal Programma Groningen was een noodzakelijke voorwaarde om Deelslee in het leven te roepen, maar over tien jaar moet de organisatie haar eigen broek ophouden, weet penningmeester Eisinga. Dat gaat lukken, denkt ze.

“Eerst moest alles worden opgebouwd: de auto’s, de laadpalen. Die waren er hier nog helemaal niet. Er lag een concessie voor regio Eemsdelta bij Allego [een onderdeel van netbeheerder Alliander, red], maar die plaatste niks. Het was commercieel waarschijnlijk niet interessant voor ze.”

Om die reden zijn de laadpalen van Deelslee ‘particulier’. “Er zit ook een sticker op: Alleen voor Deelslee”, wijst Eisinga. “Daar was eerst wel wat discussie over. Maar inmiddels kan iedereen het wel plaatsen.”

In een regio waar iedereen elkaar kent, praat een initiatief als Deelslee zich snel rond. Het aantal gebruikers groeit dan ook gestaag. “Sommige Deelslee-gebruikers hebben inmiddels een elektrische auto gekocht”, vertelt Eisinga. “Die ben je dan kwijt als gebruiker, maar het is toch winst: minder fossiele auto’s op de weg. Andere mensen, zoals wij drieën, bedenk ik nu, gebruiken alleen nog maar Deelslee. Maar het gebeurt ook vaak dat abonnees hun tweede auto wegdoen.”

“Voor mij is het echt ideaal”, straalt Wierenga. “Met de hond naar de trimmer, naar mijn zus in Den Haag met een achterbak vol boodschappen , met mijn broer naar een dagje naar Utrecht. Hij heeft zelf een auto, maar als je zeven uur op pad bent, betaal je voor een Deelslee 28 euro. Daar rijdt hij zijn auto niet voor heen en weer.”

