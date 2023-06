De bouw van flexwoningen komt op gang, maar te langzaam

In Venray komen ze voorlopig niet. Deze week zou de gemeenteraad beslissen dat er 250 flexwoningen gebouwd gaan worden. Dat riep massaal verzet op, en nu is de beslissing uitgesteld tot eind dit jaar. De woningen waren behalve voor vluchtelingen ook bestemd voor woningzoekenden uit Venray zelf. Maar omwonenden van de drie bouwlocaties die de gemeente op het oog had willen ze niet.

Het voorval illustreert hoe lastig het is om flexwoningen van de grond te krijgen. Minister Hugo de Jonge wil de wooncrisis aanpakken met 900.000 nieuwbouwhuizen tot en met 2030, maar omdat de bouw daarvan jaren in beslag neemt, zet hij ook in op woningen die tijdelijk worden neergezet, meestal voor tien jaar. De procedures die daarvoor nodig zijn, duren korter en ook de bouw zelf kan veel sneller. De Jonge wil er tot en met eind volgend jaar 37.500 laten verrijzen.

Permanente kwaliteit

Maar dat streefcijfer is nog ver weg. Vorig jaar zijn er 3300 vergunningen afgegeven voor de bouw van zulke flexwoningen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek nu, tegen 2300 in 2021. In vier jaar tijd komt het aantal vergunningen nu op ongeveer tienduizend. Waren die in 2019 nog vooral bedoeld voor studenten, vorig jaar waren arbeidsmigranten, Oekraïners en ook ‘gewone’ woningzoekenden vaker de beoogde bewoners. En het zijn trouwens allang niet meer de containerwoningen van weleer, maar prefab-woningen ‘van permanente kwaliteit', zoals bouwers het uitdrukken.

Intussen haalt De Jonge alles uit de kast om de bouw te versnellen. Afgelopen najaar bestelde hij zelf tweeduizend flexwoningen bij bouwbedrijven, in de hoop zo de bouw ervan te versnellen. Die kunnen neergezet worden zodra gemeenten er een locatie voor hebben. Maar vorige maand moest hij aan de Kamer melden dat zevenhonderd van die bestelde woningen vooralsnog ergens staan opgeslagen. Gemeenten staan niet te popelen om bouwlocaties aan te wijzen, schreef De Jonge. “De praktijk blijkt weerbarstiger dan gedacht.”

Vinden van een bouwlocatie groot obstakel

De Jonge hoopt dat geld ook helpt. Wie investeert in flexwoningen, verdient dat geld meestal pas terug als die woningen na de eerste tien jaar naar een volgende locatie kunnen verhuizen en dus langere tijd geëxploiteerd kunnen worden. Maar of die er tegen die tijd is, staat meestal niet vast. Om de onzekerheid daarover het hoofd te bieden, geeft De Jonge een garantie: als het niet lukt een nieuwe locatie te vinden neemt het Rijk 60 procent van de overgebleven kosten voor zijn rekening, de betrokken gemeente 25 procent en de investeerder slechts 15 procent.

Vooralsnog is het vinden van de eerste bouwlocatie vaak al een bijna onoverkomelijk obstakel. Flexwoningen blijven ‘de snelste weg', vindt De Jonge. “Maar te vaak nog breken partijen niet door locatiespecifieke uitdagingen heen.” Niet zelden speelt verzet zoals in Venray daarin een rol. Er is veel ‘not in my backyard-gedrag’, signaleerde de minister vorige maand al.

