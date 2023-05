De bodemtemperatuur in Nederland kan in de zomer op kale plekken tot wel 50 graden oplopen

Echt heet is het straks in de duinen en op zandverstuivingen. De bodemtemperatuur kan daar in de zomer tot wel 50 graden oplopen, verwachten onderzoekers van de Wageningse universiteit. Gemiddeld stijgt de temperatuur van de Nederlandse bodem met bijna 3 graden in 2050. In gebieden met weinig begroeiing kan de bodem zelfs 4 graden opwarmen.

Natuur en landbouw kunnen daar flink last van krijgen. Een warmere bodem en wegzakkend grondwater hebben grote invloed op de kansen op de vestiging en kiemkracht van nieuwe planten. Dat effect is het grootst op kale gronden, waar zogeheten pioniers de basis leggen voor begroeiing. Maar ook op akkers en weilanden die geregeld worden gemaaid kan de bodemtemperatuur de groei beperken.

“We hebben niet specifiek naar de landbouw gekeken”, legt bodemfysicus Guido Bakema uit. “Om dat goed uit te zoeken, is nader onderzoek nodig. Maar we zien de temperatuur van kale gronden 30 procent harder stijgen dan grond die meer begroeid is. In het landelijk gebied zijn veel landschapselementen als heggen en struwelen verdwenen en de weides worden veelal strak gemaaid. Dat zal doorwerken in de bodemtemperatuur.”

De bovenste meter van de bodem is al 1,5 graad warmer

Bakema en zijn mede-onderzoekers stelden vorig jaar al vast dat de bovenste meter van de bodem in Nederland in veertig jaar tijd met 1,5 graad is opgewarmd, aan de hand van data van vier meetlocaties van het KNMI. Ze pleitten er toen al voor om bij het meten van klimaatverandering niet alleen te kijken naar de luchttemperatuur – die in Nederland ook al 1,5 graad is gestegen – maar ook naar de bodem.

Hun vervolgonderzoek bevestigt wat ze al verwachtten: duinen, stuifzand, heide en kale grasvlaktes vormen hitte-eilanden, waar de bodem veel sneller opwarmt. Net zoals groen en water in de stad voor verkoeling zorgen, gebeurt dat ook in de natuur. “De bodemtemperatuur stijgt mee met de luchttemperatuur, en we zien een cumulerend effect in de duinen, waar weinig wil groeien”, vertelt Bakema. “Bossen zorgen juist voor verkoeling.”

Natuurbeheerders kunnen hun voordeel doen met het nieuwe onderzoek, verwacht Bakema. “De trend is om natuurgebieden wat kaler te maken, omwille van bepaalde soorten. Bos maakt plaats voor heide, en de heide wordt weer geplagd. Maar met de opwarming van de aarde lijkt het verstandig om gebieden juist wat meer begroeid te laten.”

Door een hogere bodemtemperatuur kunnen planten en bodemorganismen verdwijnen, gaat veen sneller oxideren en ontstaat een andere vegetatie: de warmte bevordert de afbraak van organisch materiaal en de beschikbaarheid van voedingsstoffen, waardoor bramen, brandnetels en grassen andere planten verdringen.

Warmte zorgt voor verdroging en dat houdt afkoeling tegen

Opwarming zorgt er ook voor dat de bodem sneller verdroogt en als wisselwerking houdt de verdroging weer afkoeling tegen. “Ook hierbij zien we een versterkend effect”, zegt Bakema. Dat kan verregaande gevolgen hebben, zo bleek dit voorjaar in Spanje en Italië. Na periodes van langdurige droogte zorgde extreme regenval voor overstromingen.

“Omdat het al maanden extreem droog was, was de bodem uitgedroogd en niet meer in staat water op te nemen”, legt Bakema uit. “Ook in Limburg en het Duitse buurgebied hebben we in de zomer van 2021 gezien dat het water snel wegstroomt als de bodem geen absorberend vermogen heeft. De verwachting is dat we door de klimaatverandering meer van dat soort extreme buien krijgen.”

Aan de opwarming van de bodem is niet veel te doen, zegt Bakema. “We kunnen het enigszins vertragen, door niet te veel kale vlaktes te laten ontstaan. Met collega’s werk ik momenteel aan onderzoek naar het overleven van stadsbomen. Zulk onderzoek is ook voor de landbouw nodig, om de interactie tussen bodem, gewas en atmosfeer beter te doorgronden.”

Lees ook:

De bodem is al 1,5 graad opgewarmd, net als de lucht

De opwarming van de aarde meten we af aan de stijgende luchttemperatuur. Maar ook de bodem warmt op, vaak net zo snel als de lucht, soms nog veel meer. Dat kan grote gevolgen hebben voor de natuur.