De Belastingdienst gaat coronaschulden nu echt vorderen. De horeca maakt zich zorgen

Ja, de terrassen zitten na corona goed vol en ja, we besteden nog altijd veel geld aan drankjes en hapjes buiten de deur. Maar dat wil niet zeggen dat horecaondernemers gouden tijden beleven.

“Onze sector is het hardst getroffen door corona. Daarom is er veel gevraagd om belastinguitstel”, zegt Marijke Vuik, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Vuik weet niet hoeveel horecaondernemers coronaschulden hebben, maar wel dat veel ondernemers nu bellen voor advies. “We merken dat er veel zorgen zijn”, zegt ze over die telefoontjes.

De brancheorganisatie verwacht dat er dit jaar meer horecabedrijven zullen stoppen of failliet gaan dan een jaar geleden. Dat blijkt ook uit de cijfers van Hans Pragt, beheerder van de website Faillissementen.com. Hij laat weten dat restaurants deze maand in de top drie staan van sectoren met het hoogste aantal faillissementen.

Top van de lijstjes

Het verbaast Gerarda Westerhuis, sectoreconoom bij ABN Amro niet. Al in 2021 maakte de bank een lijstje van bedrijfstakken met een belastingschuld. Op nummer één stonden de restaurants, op nummer twee de cafés. In een brief van het ministerie van financiën, uit oktober 2022, staat dat de horeca in de top staat van sectoren met de grootste uitstaande schuld.

En de horeca heeft al last van hogere kosten dan voorheen, weet Westerhuis. Door de grote personeelstekorten betalen horecaondernemers hun personeel vaak meer geld dan in de cao is afgesproken, om werknemers aan zich te binden. Tegelijkertijd zijn er ondernemers die niet genoeg personeel kunnen vinden waardoor ze hun zaak een dag, of vaker, moeten sluiten en zo omzet mislopen, legt de econoom uit.

Bovendien is het door de hogere energieprijzen en de sterk gestegen inflatie veel duurder geworden om eten en drinken in te kopen. Leveranciers betalen extra transportkosten die ze doorberekenen aan cafébazen en restauranteigenaren waardoor hun kosten nog hoger worden.

Doorbereken kan niet altijd

Ondernemers hebben dat deels kunnen doorberekenen in hun prijzen, zegt Westerhuis. “Maar dat houdt een keer op. Als je de prijs van bijvoorbeeld een biertje te hoog maakt, schrikt dat de consument af.”

Dan is het nog zo dat horecaondernemers vaak een pand huren. Huurbazen mogen de inflatie doorberekenen in de huur waardoor ook die kosten zijn gestegen. Door al die kostenstijgingen is het voor veel horecaondernemers lastig geworden om hun spaarpot na de pandemie aan te vullen.

“De marges zijn nu flinterdun”, beaamt horecabaas Ruud Bakker, eigenaar van Grill & Bar Dommel 18 in Eindhoven. Vooral op eten, geeft hij aan. “Een flesje cola maak ik open en serveer ik. Een biefstuk klaarmaken kost meer bereidingstijd en meer personeel.”

Toch moet de horeca de uitgestelde belastingen nu echt gaan betalen. Eigenlijk al sinds oktober vorig jaar, maar nu begint de fiscus met handhaven. Te beginnen bij de ondernemers waarvan de Belastingdienst nog niets heeft gehoord en die nog geen betalingen hebben gedaan. In mei van dit jaar ging het om 51.000 ondernemers.

De deadline

Zij hadden tot 29 augustus de tijd om te betalen of hulp te zoeken. Nu volgt een aanmaning, daarna een dwangbevel. Als ze dan nog geen oplossing vinden - als ondernemers om hulp vragen bij de Kamer van Koophandel of hun gemeente zet de Belastingdienst het vorderen even op pauze - volgt een bezoek van een deurwaarder.

“Nooit je kop in het zand steken, dan wordt het alleen maar erger”, adviseert Bakker zijn collega’s. Zelf heeft hij een schuld die hoger is dan 10.000 euro, waardoor hij een in aanmerking komt voor een regeling waarbij hij zijn schuld in zeven jaar mag aflossen.

Hij hoort ook van collega’s met enorme schulden. Al zijn er volgens hem ook ondernemers, met name de kleinere zaken, die iets te veel van dag tot dag leven en daardoor misschien niet goed voorbereid zijn op het moment waarop ze moeten terugbetalen. “Als je een zaak hebt moet je altijd blijven rekenen, weten wat de bandbreedte is waarin je dingen kan doen. Dat heet ondernemen.”

400.000 ondernemers vroegen uitstel In totaal hebben 400.000 ondernemers in coronatijd om belastinguitstel gevraagd. Daarvan hebben 134.000 ondernemers hun schuld afgelost, staat in de laatste Kamerbrief over dit onderwerp. In oktober 2022 moesten de overgebleven ondernemers beginnen met aflossen. Het ging toen om 266.369 ondernemers met een totale schuld van 19,6 miljard euro. In mei van dit jaar waren het nog 233.399 ondernemers met een schuld van 16 miljard euro. Daarvan hadden 88.000 ondernemers sinds oktober 2022 één of meer betalingstermijnen gemist. 51.000 hadden eind mei nog geen enkele termijn betaald en ook geen contact gezocht met de Belastingdienst.

Lees ook:

Criminelen willen horecabazen ‘helpen’ bij hun geldnood na de overstroming in Zuid-Limburg

De Limburgse politie waarschuwt ondernemers die in geldnood zitten door de overstromingen rond Valkenburg: ga niet in zee met criminelen, want je kunt niet meer terug.