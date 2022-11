De bal ligt bij de VS en China voor een succesvolle afsluiting van de klimaattop

In de plenaire vergaderzaal van de klimaattop in Egypte nam vrijdagmiddag een opvallende spreker het woord. De 10-jarige klimaatactiviste Nakeeyat Dramani uit Ghana sprak de delegatieleiders van VN-landen toe. “Mijn gemeenschap in Ghana betaalt een hoge prijs, omdat onze planeet in brand is gestoken door een aantal mensen.” Dramani las voor van een papiertje, soms met enige moeite. Maar haar belangrijkste vraag wist ze krachtig te formuleren. “Wanneer kunnen jullie ons terugbetalen?”

De klimaattop in badplaats Sharm-el-Sheikh zou officieel vrijdagmiddag eindigen, maar werd (zoals elk jaar) verlengd. De bijna tweehonderd aanwezige VN-landen zijn het nog niet eens over de heetste hangijzers, zoals een klimaatschadefonds voor bijvoorbeeld overstromingen die mede door klimaatverandering komen.

De EU, oorspronkelijk terughoudend over een klimaatschadefonds, probeerde donderdagavond de impasse te doorbreken. Eurocommissaris Frans Timmermans pleitte vóór de oprichting van een fonds, maar hij stelde wel enkele voorwaarden. De belangrijkste: landen als China en Saudi-Arabië moeten meebetalen. Op papier zijn zij nog ontwikkelingslanden en hoeven daarom niet aan de VN-eisen voor rijke landen te voldoen.

VS bleven stil na Timmermans voorstel

Het slagen van deze klimaattop – als een klimaatfonds wordt opgericht – leek vrijdagavond afhankelijk van China en de VS. Na Timmermans voorstel bleven de VS stil. Het land was not amused, zegt Bas Eickhout, delegatieleider van het Europees Parlement. De VS, graag een sturende factor op grote VN-bijeenkomsten, waren niet geraadpleegd en voelen zich waarschijnlijk in een hoek gedreven. Historisch gezien stoot het land de meeste broeikasgassen uit, en wil nog veel minder dan Europa toezeggingen doen over financiële compensatie van klimaatschade in kwetsbare landen. Het land met de bekende ‘claimcultuur’ (mensen klagen elkaar er vaak aan) trekt niet graag de portemonnee voor droogtes en overstromingen in Afrika.

Bij eerdere beloften voor klimaatfinanciering – 100 miljard per jaar van rijke landen voor kwetsbare landen – schieten de VS verreweg het meest tekort. Zelfs als klimaatgezant John Kerry nu instemt met de oprichting van een nieuw fonds, rekent Europa er niet op dat het land daadwerkelijk zijn deel zal betalen. “Zelfs als Kerry het zou willen, krijgt hij het niet door de Senaat.”

Daarom wil Europa per se dat landen als China en Saudi-Arabië bij zo’n klimaatschadefonds bij de betalers zitten, niet bij de ontvangers. China wijst het Europese idee op vrijdagavond duidelijk af en blijft bij het eerder al gedane voorstel voor een klimaatschadefonds van ruim 130 landen, waar het zelf aan de ontvangende kant van Europees geld zou zitten. Ook is er vanuit meer landen kritiek op Europa, bijvoorbeeld omdat het initieel alleen klimaatschade wilden vergoeden van de armste groep landen, waardoor Pakistan buiten de boot zou vallen, terwijl juist dit land het gezicht is van de klimaatschadebeweging. ‘Dat was onhandig gekozen’, geeft Eickhout toe. Europa zou hier best wat in willen schuiven.

Landen onderhandelen op vrijdagavond druk met elkaar, en gastland Egypte zal met een formulering voor het fonds moeten komen waar iedereen mee kan leven. Een moeilijke maar geen onmogelijke taak, bijvoorbeeld via een besluit dat het fonds er komt, maar dat nog ingevuld moet worden wie precies gaat betalen.

Vooral geen stappen terug zetten

Voor veel landen, ook de VS en Europese landen, is het vooral belangrijk dat deze klimaattop geen stappen terug zet vergeleken met eerdere jaren, als het gaat om het terugdringen van broeikasgassenuitstoot en het remmen van de opwarming van de aarde. Op basis van de concepttekst die Egypte vrijdag publiceerde, was het nog onduidelijk of dit gaat lukken. Op enkele punten lijkt de voorgestelde tekst kleine afzwakkingen voor te stellen. Europa wil vooral dat het ‘afbouwen van van alle fossiele brandstoffen’ als unanieme doelstelling wordt genoemd, niet alleen van kolen. Ook wil het dat landen hun klimaatdoelen verhogen. Aan de onderhandeltafels moet de komende uren blijken of de 1,5-graad niet alleen op papier, maar ook praktisch in leven blijft.

Op vrijdagavond lijkt het waarschijnlijk dat deze klimaattop zal leiden tot een nieuw fonds voor droogtes en overstromingen, en daarmee kan slagen. ‘Maar de top kan nog steeds mislukken’, zegt Eickhout. Als ontwikkelingslanden per se aan de oude VN-standaarden van rijke landen willen vasthouden, bestaat de kans dat de EU of VS dit blokkeert, en dat de top zonder akkoord eindigt. Maar dit is slechts één keer eerder gebeurd.